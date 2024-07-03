



研究是科学和人文等各个领域进步的支柱。它帮助我们更好地了解世界、解决问题并改善我们的生活。通过支持研究，我们促进创新和发现，为每个人创造更光明、更明智的未来铺平道路。Kivach 也可以参与其中。





支持开源软件是帮助研究人员蓬勃发展的有效方式。这些工具由热情的社区维护，为众多领域的研究提供了必不可少的资源。通过捐赠 基瓦奇 ，您可以为让这些项目免费并让每个人都能使用而出一份力。Kivach是一个 奥比特 -为 GitHub 开发人员提供级联捐赠的平台，通过它可以毫无问题地向他们发送一些加密货币。





接下来，我们将向您介绍五款出色的开源研究工具，您（和所有人）都可以完全免费使用。如果您发现它们很有价值，请记住，您的贡献可以真正促进它们的持续发展和可用性，为全世界的研究人员提供支持。





煽动性

如果您想为您的研究找到相关的专业论文和引文，发现有关它们的更多数据，甚至按照您认为合适的方式组织它们，Inciteful 可以帮助您轻松完成。由 Michael Weishuhn 于 2020 年发布，**这是一款功能强大的工具，旨在帮助研究人员通过互连图表探索和可视化学术文献。\ Inciteful 使用网络分析来揭示论文之间的联系，从而更容易发现相关研究和新见解。它简化了查找有影响力的作品和了解不同研究之间的关联的过程。此外，它还提供引文分析、按日期推荐论文和交互式图表等功能，使浏览广阔的学术出版物世界变得更加容易。





魏斯洪 已经描述 这个项目是个人项目，但维护成本仍然很高。他考虑接受捐赠以维持其运行，所以也许你可以通过 Kivach 向他发送一些硬币，该软件显示为 inciteful-xyz/inciteful-web 。





开放知识地图





这是一个直观的工具，于 2016 年推出，旨在帮助研究人员和学生发现和可视化科学知识。该平台由 Peter Kraker 及其专业团队开发，**该平台创建了研究主题的可视化地图，使人们更容易看到联系并探索任何领域的相关文献。\

开放知识地图 通过对相关论文进行分组，简化了搜索过程，让用户只需查找简单的关键词即可快速掌握其研究结构。其主要功能包括交互式和可自定义的知识图谱、轻松浏览研究集群以及直接访问根据知识共享署名 4.0 国际许可提供的论文 — 这意味着任何人都可以使用它们，但需注明原作者。





该项目由其自己的非政府组织维护，资金来自赠款、捐赠和社区贡献，确保它对所有人免费开放。他们通过 PayPal 接受捐赠，但 Kivach 是一种更快捷、更便宜的选择 发送 一些硬币。





开放科学框架

这是一个协作平台，由 Brian Nosek 领导的非营利性开放科学中心于 2012 年推出。它旨在帮助研究人员管理他们的项目、共享数据和公开协作。OSF提供了一套工具来组织研究材料、跟踪进度和与同事联系。主要功能包括项目管理、文件存储、版本控制以及与 Dropbox 和 GitHub 等其他工具的集成。









开放源软件 让您能够轻松地与社区分享您的工作成果，或者在您准备好之前将其保密。借助此软件，研究人员可以高效地组织项目并无缝协作。会议可以通过分享海报和幻灯片来扩大所展示工作的覆盖范围，期刊可以促进数据共享和预注册，机构可以为其研究人员提供统一的开源平台。





该项目主要通过拨款和捐赠来资助，确保其免费并可供世界各地的研究人员使用。支持 OSF 有助于维护一项重要资源，促进科学的开放性和可重复性，使研究人员在职业生涯的每个阶段都能受益。他们出现在 Kivach 上 开放科学中心/ember-osf-web 。





胡萝卜2





Carrot2 是一款搜索和文本聚类引擎，由 Dawid Weiss 于 2001 年开发并推出。它可以帮助用户将常见的搜索结果组织成有意义的聚类，从而更轻松地快速找到相关信息。无论您是在进行学术研究还是只是浏览网页，Carrot2 都能为您的搜索结果提供清晰、有序的视图。**其用户友好的界面可以将搜索结果组织成丰富多彩的集合，并配有树形图和饼图可视化效果。\

它是 网页搜索聚类 工具组织来自搜索引擎的结果，而 Clustering Workbench 处理来自本地文件、Solr 或 Elasticsearch 的内容，允许参数调整和导出结果。该软件支持多种搜索引擎，包括来自 etools.ch 的网络结果、PubMed 摘要、本地文件、Solr 和 Elasticsearch。它使用多种聚类算法，例如用于描述平面聚类的 Lingo、用于快速经典聚类的 STC 和用于基本聚类的 k-means，所有这些算法都可以在开源 Carrot2 框架中使用。





作为开源免费软件，此工具依靠社区支持、赠款和捐赠来维护和提供资金。如果您有兴趣向他们发送一些加密货币，它们会在 Kivach 上显示为 胡萝卜2/胡萝卜2 。





普拉特

我们周围充满了文字，而且它们不仅仅是书面的。例如，Praat 是为语音分析而设计的，被语言学家和该领域的研究人员广泛使用。它由阿姆斯特丹大学的 Paul Boersma 和 David Weenink 创建，并于 1991 年发布。这个免费工具允许您录制声音、查看频谱图、分析音高和共振峰以及执行各种语音分析。





与 Praat 一起 ，您可以进行频谱、音高、共振峰和强度分析，合成语音，进行听力实验，标记和分割语音，操纵音高和持续时间轮廓等等。例如，研究人员可以分析声谱图来研究不同语言中的元音，或者合成语音来研究不同的发音结构如何影响语音产生。

Praat 仍然是一个免费资源，仅依靠社区的支持，但会不断更新以支持语言学的前沿研究。如果你觉得它有用，你可以考虑向他们的开发者捐款 通过 Kivach。





告诉他们您的捐赠！

您可以通过 Kivach 自由地向任何 GitHub 项目捐款，即使该项目的开发人员尚未拥有 Obyte / Kivach 帐户。但是，请务必告知受助人捐款事宜。最初，他们可能不知道捐款事宜。

如果他们还没有设立 Obyte 钱包 ，他们需要下载一个并完成 GitHub 认证流程，以验证他们的 GitHub 帐户并访问资金。这可确保捐款到达预期的接收者手中并有效支持他们的项目。



此外，不要忘记查看本系列的先前文章，以发现更多有趣且免费使用的软件。











特色矢量图像来自 自由图片

















