La recherche est l’épine dorsale du progrès dans tous les domaines, des sciences aux sciences humaines. Cela nous aide à mieux comprendre le monde, à résoudre des problèmes et à améliorer nos vies. En soutenant la recherche, nous favorisons l’innovation et la découverte, ouvrant ainsi la voie à un avenir meilleur et plus informé pour tous. Kivach pourrait également en faire partie.





Soutenir les logiciels open source est un moyen efficace d’aider les chercheurs à prospérer. Ces outils, entretenus par des communautés passionnées, fournissent des ressources essentielles à la recherche dans de nombreux domaines. En faisant un don via Kivatch , vous pouvez contribuer à ce que ces projets restent gratuits et accessibles à tous. Kivach est un Ooctet pour les dons en cascade aux développeurs GitHub, et en l'utilisant, il est possible de leur envoyer des crypto-monnaies sans problème.





Ensuite, nous vous présenterons cinq fantastiques outils de recherche open source que vous (et tout le monde) pouvez utiliser entièrement gratuitement. Si vous les trouvez utiles, n’oubliez pas que vos contributions peuvent faire une réelle différence dans leur développement continu et leur disponibilité, donnant ainsi du pouvoir aux chercheurs du monde entier.





Incitatif

Si vous avez toujours voulu trouver des articles et des citations professionnels connexes pour votre recherche, découvrir plus de données à leur sujet et même les organiser comme bon vous semble, Inciteful pourrait vous aider à le faire facilement. Lancé en 2020 par Michael Weishuhn, **il s'agit d'un outil puissant conçu pour aider les chercheurs à explorer et à visualiser la littérature universitaire au moyen de graphiques interconnectés. \ Inciteful utilise l'analyse de réseau pour révéler les liens entre les articles, facilitant ainsi la découverte de recherches pertinentes et de nouvelles informations. Cela simplifie le processus de recherche d’ouvrages influents et de compréhension des liens entre les différents éléments de recherche. En outre, il offre des fonctionnalités telles que l'analyse des citations, les recommandations d'articles par date et des graphiques interactifs qui rendent la navigation dans le vaste monde des publications universitaires beaucoup plus facile.





Weishuhn a décrit ce projet est quelque chose de personnel, mais il coûte néanmoins cher à entretenir. Il envisage de recevoir des dons pour le faire fonctionner, alors peut-être pourriez-vous lui envoyer des pièces via Kivach, où le logiciel apparaît comme incitatif-xyz/incitatif-web .





Cartes de connaissances ouvertes





Lancé en 2016, il s'agit d'un outil intuitif conçu pour aider les chercheurs et les étudiants à découvrir et visualiser les connaissances scientifiques. Développée par Peter Kraker et son équipe dévouée, **cette plateforme crée des cartes visuelles des sujets de recherche, permettant ainsi de voir plus facilement les liens et d'explorer la littérature pertinente dans n'importe quel domaine. \

Cartes de connaissances ouvertes simplifie le processus de recherche en regroupant les articles connexes, permettant aux utilisateurs de saisir rapidement la structure de leur recherche simplement en recherchant des mots-clés simples. Ses principales fonctionnalités incluent des cartes de connaissances interactives et personnalisables, une navigation facile à travers les pôles de recherche et un accès direct aux articles disponibles sous une licence internationale Creative Commons Attribution 4.0, ce qui signifie que n'importe qui peut les utiliser en attribuant aux auteurs originaux.





Le projet est maintenu par sa propre ONG, financée par une combinaison de subventions, de dons et de contributions communautaires, garantissant qu'il reste gratuit et ouvert à tous. Ils acceptent les dons via PayPal, mais Kivach est une option plus rapide et moins chère pour les envoyer quelques pièces de monnaie.





Cadre de science ouverte

Celle-ci est une plateforme collaborative lancée en 2012 par l’association à but non lucratif Center for Open Science, dirigée par Brian Nosek. Il est conçu pour aider les chercheurs à gérer leurs projets, à partager des données et à collaborer ouvertement. OSF fournit une suite d'outils pour organiser le matériel de recherche, suivre les progrès et se connecter avec des collègues. Les fonctionnalités clés incluent la gestion de projet, le stockage de fichiers, le contrôle de version et l'intégration avec d'autres outils comme Dropbox et GitHub.









OSF facilite le partage de votre travail avec la communauté ou le garde privé jusqu'à ce que vous soyez prêt. Avec ce logiciel, les chercheurs peuvent organiser efficacement des projets et collaborer de manière transparente. Les conférences peuvent accroître la portée des travaux présentés en partageant des affiches et des diapositives, les revues peuvent faciliter le partage de données et la pré-inscription, et les institutions peuvent fournir à leurs chercheurs une plateforme unifiée et open source.





Le projet est principalement financé par des subventions et des dons, garantissant qu'il reste gratuit et accessible aux chercheurs du monde entier. Soutenir OSF peut contribuer à maintenir une ressource vitale qui favorise l’ouverture et la reproductibilité de la science, au bénéfice des chercheurs à chaque étape de leur carrière. Ils apparaissent sur Kivach comme centre pour l'openscience/ember-osf-web .





Carotte2





Carrot2 est un moteur de recherche et de regroupement de texte développé et introduit par Dawid Weiss en 2001. Il aide les utilisateurs à organiser les résultats de recherche courants en groupes significatifs, facilitant ainsi la recherche rapide d'informations pertinentes. Que vous meniez des recherches universitaires ou que vous exploriez simplement le Web, Carrot2 offre une vue claire et organisée de vos résultats de recherche. **Son interface conviviale peut organiser les résultats de recherche en collections colorées, complétées par des visualisations arborescentes et circulaires. \

C'est Clustering de recherche sur le Web L'outil organise les résultats des moteurs de recherche, tandis que Clustering Workbench traite le contenu des fichiers locaux, Solr ou Elasticsearch, permettant le réglage des paramètres et l'exportation des résultats. Le logiciel prend en charge plusieurs moteurs de recherche, notamment les résultats Web d'etools.ch, les résumés PubMed, les fichiers locaux, Solr et Elasticsearch. Il utilise plusieurs algorithmes de clustering, tels que Lingo pour les clusters plats descriptifs, STC pour le clustering classique rapide et k-means pour le clustering de base, tous disponibles dans le framework open source Carrot2.





En tant que logiciel open source et gratuit, cet outil s'appuie sur le soutien de la communauté, des subventions et des dons pour la maintenance et le financement. Si vous souhaitez leur envoyer des crypto-monnaies, elles apparaissent sur Kivach sous la forme carotte2/carotte2 .





Praat

Il y a un monde de mots autour de nous, et ils ne sont pas seulement écrits. Praat, par exemple, a été conçu pour l’analyse phonétique de la parole et est largement utilisé par les linguistes et les chercheurs dans ce domaine. Il a été créé par Paul Boersma et David Weenink de l'Université d'Amsterdam et publié en 1991. Cet outil gratuit vous permet d'enregistrer des sons, de visualiser des spectrogrammes, d'analyser la hauteur et les formants et d'effectuer diverses analyses de la parole.





Avec Praat , vous pouvez effectuer des analyses spectrales, de hauteur, de formants et d'intensité, synthétiser la parole, mener des expériences d'écoute, étiqueter et segmenter la parole, manipuler les contours de hauteur et de durée, et bien plus encore. Par exemple, les chercheurs peuvent analyser des spectrogrammes pour étudier les voyelles dans différentes langues ou synthétiser la parole pour étudier comment différentes configurations articulatoires affectent la production de la parole.

Praat reste une ressource gratuite, ne comptant que sur le soutien de sa communauté, mais étant continuellement mise à jour pour soutenir la recherche de pointe en linguistique. Si vous le trouvez utile, vous pouvez envisager de faire un don à leurs développeurs via Kivatch.





Parlez-leur de votre don !

Vous pouvez faire un don librement à n'importe quel projet GitHub via Kivach, même si les développeurs de ce projet spécifique n'ont pas encore de compte Obyte/Kivach. Assurez-vous cependant d’informer les bénéficiaires de la contribution. Au départ, ils pourraient ne pas être au courant du don.

S'ils n'ont pas mis en place un Portefeuille Obyte , ils devront en télécharger un et suivre un processus d'attestation GitHub pour vérifier leur compte GitHub et accéder aux fonds. Cela garantit que le don parvient à ses destinataires prévus et soutient efficacement leurs projets.



N'oubliez pas non plus de consulter nos articles précédents de cette série pour découvrir des logiciels plus intéressants et gratuits.











Image vectorielle en vedette par Freepik