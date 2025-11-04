2025年内部风险报告发现大多数组织难以检测和预测内部风险

** 巴尔的摩,美国,11月4日,2025/CyberNewsWire/--** 新 由网络安全内部人士与Cogility合作制作的报告指出,几乎所有安全领导者(93%)都认为内部威胁比外部网络攻击更难或更难检测。 2025年内部风险报告 2025年内部风险报告 然而,只有23%的人对在严重损害发生之前阻止这些风险表示强烈信心,该报告警告说,尽管人工智能驱动的风险增加和分散劳动力日益普及,但大多数组织仍然有反应力。 该报告对635个CISO和网络安全专业人士进行了调查,突出了一个迫切的行业矛盾:虽然人们对内部风险的认识很高,但预测和预防风险的能力非常有限。 关键发现包括: \n \n \n \n 93%的组织认为内部攻击比外部威胁更难或更难检测,同时,不到四分之一的人相信在重大损害之前能够防止它们。 行为盲点:只有21%的人力资源,财务压力或心理社会信号被广泛整合到检测中,大多数程序只依赖于技术异常。 预测性防御缺少:只有12%的人拥有成熟的预测风险模型,大多数人处于反应模式,而人工智能支持的内部风险正在加速。 \n \n “内部威胁不会以警报告知自己 - 它们悄悄地展开,在清晰的视野中,”网络安全内部人士的创始人Holger Schulze说,“没有背景,如财务压力或行为变化,安全团队正在观察墙壁上的阴影,而真正的危险没有控制。 “内部威胁不会以警报告知自己 - 它们悄悄地展开,在清晰的视野中,”网络安全内部人士的创始人Holger Schulze说,“没有背景,如财务压力或行为变化,安全团队正在观察墙壁上的阴影,而真正的危险没有控制。 . The full report can be read here 完整报告可在这里阅读 网络安全内部人士 以十多年的分析师主导的研究和超过60万名网络安全专业人士的全球社区为基础,我们提供基于证据的见解、原始数据和专家评论,帮助领导者导航威胁、评估新兴技术并制定前瞻性安全策略。 网络安全内部人士 https://cybersecurity-insiders.com 网络安全内部人士 https://cybersecurity-insiders.com 关于 Cogility 持续的决策情报平台,Cogynt,为政府和商业组织提供先进的决策情报和决策支持流分析解决方案 - 使我们的客户能够摆脱伤害或优先于机遇. 一个可扩展的,经过验证的解决方案,Cogynt使组织能够高效地和有效地管理复杂的情报挑战,具有高信心,可预测和可解释的见解,需要在高度复杂和高后果环境中成为主动和反应性。 . Cogility 的 网站: cogility.com Cogility 的 网站: cogility.com 联系 研究负责人 霍尔格·舒尔茨 网络安全内部人士 网络安全 - insiders.com \n \n 这个故事是由Cybernewswire在HackerNoon的商业博客计划下发布的一份新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 这个故事是由Cybernewswire在HackerNoon的商业博客计划下发布的一份新闻稿,在做出任何财务决定之前进行自己的研究。 方案 方案