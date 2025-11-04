Informe de riesgos de insider de 2025 encuentra que la mayoría de las organizaciones tienen dificultades para detectar y predecir los riesgos de insider

**Baltimore, Estados Unidos, 4 de noviembre de 2025/CyberNewsWire/--**La nueva El informe, producido por Cybersecurity Insiders en colaboración con Cogility, destaca que casi todos los líderes de seguridad (93%) dicen que las amenazas de insider son tan difíciles o más difíciles de detectar que los ciberataques externos. Informe de Riesgos Insider 2025 Informe de Riesgos Insider 2025 Sin embargo, sólo el 23% expresó una fuerte confianza en detenerlos antes de que ocurra un daño grave.El informe advierte que la mayoría de las organizaciones siguen siendo reactivas a pesar de un aumento en los riesgos impulsados por la IA y la creciente prevalencia de la fuerza de trabajo descentralizada. El informe, que encuestó a 635 CISOs y profesionales de ciberseguridad, destaca una contradicción urgente en la industria: aunque existe una alta conciencia de los riesgos de los insiders, las capacidades para anticiparlos y prevenirlos son peligrosamente limitadas. Los principales hallazgos incluyen: \n \n \n \n El 93% de las organizaciones considera que los ataques de insider son más difíciles o más difíciles de detectar que las amenazas externas. Puntos ciegos comportamentales: Solo el 21% integra extensamente señales de personal, estrés financiero o psico-sociales en la detección, dejando a la mayoría de los programas dependiendo únicamente de anomalías técnicas. Faltan defensas predictivas: solo el 12% tiene modelos de riesgo predictivo maduros, dejando a la mayoría en modo reactivo, mientras que los riesgos de insider capacitados por IA se aceleran. \n \n “Las amenazas de insider no se anuncian con alarmas, se despliegan en silencio, a simple vista”, dijo Holger Schulze, fundador de Cybersecurity Insiders. “Sin contexto como el estrés financiero o los cambios de comportamiento, los equipos de seguridad están viendo sombras en la pared mientras el peligro real se mueve sin control. “Las amenazas de insider no se anuncian con alarmas, se despliegan en silencio, a simple vista”, dijo Holger Schulze, fundador de Cybersecurity Insiders. “Sin contexto como el estrés financiero o los cambios de comportamiento, los equipos de seguridad están viendo sombras en la pared mientras el peligro real se mueve sin control. . The full report can be read here El informe completo se puede leer aquí Sobre los Insiders de la Ciberseguridad es la fuente de inteligencia confiable para los CISOs y los responsables de la ciberseguridad que buscan claridad estratégica en una industria compleja y en rápida evolución. Apoyado por más de una década de investigación liderada por analistas y una comunidad global de más de 600.000 profesionales de ciberseguridad, ofrecemos información basada en evidencias, datos originales y comentarios de expertos para ayudar a los líderes a navegar por las amenazas, evaluar las tecnologías emergentes y formular estrategias de seguridad orientadas hacia el futuro. Insiders de ciberseguridad https://cybersecurity-insiders.com Insiders de ciberseguridad https://cybersecurity-insiders.com Sobre la cognición Continuous Decision Intelligence Platform, Cogynt, proporciona una solución analítica avanzada de inteligencia de decisión y soporte a la toma de decisiones para organizaciones gubernamentales y comerciales - permitiendo a nuestros clientes quedarse sin daño o ante la oportunidad. Una solución probada y escalable en la nube, Cogynt permite a las organizaciones gestionar de manera eficiente y eficaz los desafíos de inteligencia complejos con insights altamente confiables, predictivos y explicables necesarios para convertirse en proactivos versus reactivos en entornos altamente complejos y de alta consecuencia. . La cognición En www.cogility.com La cognición En www.cogility.com Contacto Jefe de Investigación Guión Schulze Insiders de ciberseguridad contacto@cybersecurity-insiders.com \n \n Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Cybernewswire bajo HackerNoon's Business Blogging Program. El programa El programa