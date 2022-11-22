2023 年，Netflix 游戏会是什么样子，用户将如何玩这些游戏？





Netflix 游戏在 2023 年会是什么样子？

一段时间以来，我一直在 LinkedIn 上关注Netflix游戏推广员。 “立即在 Netflix 上播放 Oxenfree！”他们自豪地宣称。 “哦，我们拥有制作游戏的工作室！”





当我听说在 2023 年有另一种玩游戏的方式时，我会很兴奋。但在谷歌今年 1 月关闭所有 Stadia 服务后，我不知道是对一个新的游戏平台感到兴奋还是不屑一顾。





要判断 Netflix 游戏是否有可能取得成功，我们首先需要看一下 Netflix 向游戏方向发展的原因。

为什么 Netflix 进军游戏领域？

第一个问题是，“Netflix 为什么要打入游戏市场？”显而易见的反应是增加利润。视频游戏市场收入几乎翻了一番 Newzoo 的预测 到 2022 年，将超过 3000 亿美元。其中超过三分之一是手机游戏，这足以激起任何全球流媒体巨头的兴趣。





此外，作为电视和电影流媒体的先驱，Netflix 一直渴望创新。他们可能会告诉自己，为什么我们不能成为游戏流媒体的王者呢？





他们在 Netflix 游戏方面的早期尝试大获成功。 Netflix 游戏电影跨界的第一个例子是 2018 年 12 月的 Bandersnatch。Bandersnatch 是一部互动电影，观众可以在电视上选择选项来推进故事。后来在 2021 年推出了《怪奇物语》(Stranger Things) 游戏，事实证明它很受游戏玩家和观众的欢迎。





随着这些实验性游戏的成功，难怪 Netflix 有信心继续从游戏市场的利润中分一杯羹。





用户将如何玩 Netflix 游戏？

那么这些游戏都发售了我们怎么玩呢？好吧，Netflix 在 7 月份发布了他们的游戏策略，作为其服务的一部分。从那时起，他们购买了 Night School Studios (Oxenfree)、Next Games (biped) 和 Boss Fight Entertainment (Dungeon Boss)。





在战略中，Netflix 将游戏的接入点定义为“主要专注于移动设备的游戏”。但作为一个推测性的观察者，这可能会随着他们的标题列表和服务受欢迎程度的增长而改变。





除此之外，2022 年 9 月， Netflix 宣布了内部开发工作室的计划 ，那么从移动设备到家庭控制台或至少电视流媒体的转变似乎比他们透露的要早。否则，他们将如何确保投资回报率？





欧洲玩家 Netflix 的游戏副总裁 Mike Verdu 证实了这一事实，他表示这家流媒体巨头正在“认真探索”一种提供云游戏的方式。





从这句话中，我们可以看出从移动游戏环境到家庭游戏环境的转变肯定在进行中。

Netflix 游戏的未来会是什么样子？

那么，未来 Netflix 游戏服务的光明前景会怎样呢？





根据 Netflix 的说法，它不会在现有订阅的基础上增加任何费用。他们在 9 月的战略公告中提到了这一点。





他们自己的内部赫尔辛基工作室可能会通过直接为 Netflix 制作游戏来证明其投资回报率。与 Netflix 制作电视和电影内容的方式非常相似。





但是，让我们开始激动人心的事情吧；我们很快就会看到 Netflix 控制台（The Nex Box？）在未来做广告吗？您可以通过电视或单独的小型设备访问 Netflix 游戏流媒体吗？





很难确定。但有一点可以肯定，百视达杀戮的 Netflix 曾被誉为创新之王。如果他们想收回 4 月流失 20 万订户 ，如果他们想生存，就需要不断推出新服务。





虽然 Stadia 失败了，但 Game Pass 占据了统治地位。因此，如果他们选择合适的商业模式，流媒体更有可能出现在 Netflix 的卡上，而不是单独的控制台。不过，这很遗憾，因为 Nex Box 的响度很大。

玩这个空间

虽然目前还不清楚 Netflix 游戏会是什么样子，但该公司的业绩记录和合作伙伴关系表明它将成为未来游戏的重要参与者。凭借其巨大的资源和全球影响力，Netflix 有可能撼动整个行业并改变我们的游戏方式。





到目前为止，他们一直对明确的计划守口如瓶。但鉴于他们的创新历史，我们可以肯定他们正在酝酿一些值得关注的东西（双关语）。





无论您是Microsoft 、 Sony还是普通游戏玩家，请密切关注 Netflix 游戏公告——这可能会改变一切。























