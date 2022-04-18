2022 年去中心化互联网写作大赛：公布 3 月结果

黑客有福了！在这里，我们与 3 月份的#Decentralized-Internet 写作比赛获胜者在一起！





对于那些第一次阅读它的人来说，去中心化互联网竞赛刚刚变得更大更好！ HackerNoon 很高兴与 快速节点 ！这是您从每月高达5,000 USDT的奖池中赢钱的机会。你可以写任何与去中心化互联网相关的东西——它可能是你所知道的令人兴奋的新更新或你对它们的看法。

以下是您可以参与的方式：

在 HackerNoon 上设置一个帐户 查看去中心化互联网写作大赛的规则 写下您的故事并使用#Decentralized-Internet作为标签之一提交

我们如何入围最好的故事？

首先，我们在 HackerNoon 上挑选了所有标记为#Decentralized-Internet的故事，该故事于 3 月发布。然后我们分别使用 60:30:10 的权重选择前 10 个故事，以：





阅读小时数

达到的人数

内容新鲜度



以下是我们的前 10 名竞争者名单：





赢家！

我们在 HackerNoon 的写作竞赛频道创建了一个投票，并要求编辑投票。这一次，我们花了一周的时间来决定我们最喜欢的故事。

为了评估一种潜在的中央银行数字货币，美联储理事会于 2022 年 1 月发布了一份题为《 货币与支付：数字化转型时代的美元》的文件。该论文旨在总结国内支付系统的现状，并进一步讨论近年来出现的不同类型的数字支付方式和资产，包括稳定币和其他加密货币。作者已通过在线表格请求反馈，该表格提出了 22 个以上的问题，截止日期为 2022 年 5 月 20 日。

由于有意义的回复需要超过 20 个字段回复表格所允许的五千个字符 - 并且某些部分实际上包含一个以上的问题，因此我们将在此发布对它的想法和观察，同时进一步解决框架中的一些不足和论文的定位，以及随后的评论请求。





恭喜@kameir，您赢得了 2,500 USDT！

先生，再次祝贺工作周年！有幸参加了您的课程。您教会我们以开放的心态阅读和探索。谢谢你。

在过去的几年里，我一直在努力做到这一点：以开放的心态探索。它把我带到了 Web3 的奇妙世界。

因此，在阅读了您关于加密货币的评论文章后，我感到有些困扰。不幸的是，我不能同意其中的一些观点。





喜欢你的故事，@abhijoysarkar！您赢取了 1,500 USDT​

我全心全意地相信策展确实在这个空间中扮演着重要的角色。该行业不仅需要艺术家创建 NFT 和收藏家购买它们，还需要策展人帮助培养和培养人才，并引导买家寻找下一个作品以添加到他们的收藏中。策展人还可以帮助社会更好地了解艺术 NFT 是什么，并在这一历史性艺术运动的背景下深入了解个人作品的价值和意义。





耶@montyatsaatchi，你赢了500 USDT​。

随着越来越多的机构投资者进入加密领域，提供衍生品交易的交易所对于加密市场的持续增长至关重要。





@Crptonite 让那些精彩的故事不断涌现！您赢得了 500 USDT。

恭喜所有的获胜者！

我们会尽快联系获奖者！密切关注比赛.hackernoon.com以跟上所有的写作比赛。



