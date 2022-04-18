Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
paint-brush
2022 年去中心化互联网写作大赛：公布 3 月结果经过@hackernooncontests
437 讀數
437 讀數

2022 年去中心化互联网写作大赛：公布 3 月结果

经过 HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates 2022/04/18
Read on Terminal Reader
Read this story w/o Javascript
tldt arrow
en-flagENes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
ZH

太長; 讀書

HackerNoon 很高兴与 Quick Node 合作举办去中心化互联网写作比赛。比赛是一个从每月高达 5000 美元的奖池中赢钱的机会。以下是 3 月份的获奖者： 首先，我们有 @kameir 的 The Fascinating Science of the Dollar。尊敬的教授：您对加密货币的看法很糟糕，热烈的问候 @abhijoysarkar 获得了第二名。第三，我们的策展人将在促进艺术 NFT 方面发挥重要作用——这就是为什么 @montyatsaatchi。本月阅读量最高的故事是 5 个可以交易加密期权的交易所 @Cryptonite。

People Mentioned

Mention Thumbnail
Mention Thumbnail

Company Mentioned

Mention Thumbnail

Coin Mentioned

Mention Thumbnail
featured image - 2022 年去中心化互联网写作大赛：公布 3 月结果
HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates HackerNoon profile picture

黑客有福了！在这里，我们与 3 月份的#Decentralized-Internet 写作比赛获胜者在一起！


对于那些第一次阅读它的人来说，去中心化互联网竞赛刚刚变得更大更好！ HackerNoon 很高兴与快速节点！这是您从每月高达5,000 USDT的奖池中赢钱的机会。你可以写任何与去中心化互联网相关的东西——它可能是你所知道的令人兴奋的新更新或你对它们的看法。

以下是您可以参与的方式：

  1. 在 HackerNoon 上设置一个帐户
  2. 查看去中心化互联网写作大赛的规则
  3. 写下您的故事并使用#Decentralized-Internet作为标签之一提交

我们如何入围最好的故事？

首先，我们在 HackerNoon 上挑选了所有标记为#Decentralized-Internet的故事，该故事于 3 月发布。然后我们分别使用 60:30:10 的权重选择前 10 个故事，以：


  • 阅读小时数

  • 达到的人数

  • 内容新鲜度


以下是我们的前 10 名竞争者名单：


  1. 5 个可以交易加密期权交易所 @Cryptonite
  2. 2022 年你应该了解的 10 个经济实惠的 NFT 项目@Cryptonite
  3. RichQUACK 旨在通过@Cryptonite的 Token Burns 和 Staking 来对抗通货膨胀
  4. 美元的迷人科学@kameir
  5. @aasif-khan10 个最佳无代码 NFT 头像创作者
  6. 去中心化网络将继续存在 @mariopizzilano
  7. Bit.Country vs Roblox：看看@Cryptonite的 2 个有前途的元宇宙
  8. 亲爱的教授：您对加密货币的看法很糟糕， @abhijoysarkar 致以诚挚的问候
  9. 我如何使用 Reddit 和 Crypto 赚 15,000 美元做业余 NSFW 私人表演！通过@AR
  10. 策展人将在促进艺术 NFT 中发挥重要作用——这就是@montyatsaatchi的原因

赢家！

我们在 HackerNoon 的写作竞赛频道创建了一个投票，并要求编辑投票。这一次，我们花了一周的时间来决定我们最喜欢的故事。

首先，我们有@kameir的 The Fascinating Science of the Dollar

为了评估一种潜在的中央银行数字货币，美联储理事会于 2022 年 1 月发布了一份题为《 货币与支付：数字化转型时代的美元》的文件。该论文旨在总结国内支付系统的现状，并进一步讨论近年来出现的不同类型的数字支付方式和资产，包括稳定币和其他加密货币。作者已通过在线表格请求反馈，该表格提出了 22 个以上的问题，截止日期为 2022 年 5 月 20 日。


由于有意义的回复需要超过 20 个字段回复表格所允许的五千个字符 - 并且某些部分实际上包含一个以上的问题，因此我们将在此发布对它的想法和观察，同时进一步解决框架中的一些不足和论文的定位，以及随后的评论请求。


恭喜@kameir，您赢得了 2,500 USDT！

尊敬的教授：您对加密货币的看法很糟糕， @abhijoysarkar的热烈问候获得了第二名

先生，再次祝贺工作周年！有幸参加了您的课程。您教会我们以开放的心态阅读和探索。谢谢你。


在过去的几年里，我一直在努力做到这一点：以开放的心态探索。它把我带到了 Web3 的奇妙世界。


因此，在阅读了您关于加密货币的评论文章后，我感到有些困扰。不幸的是，我不能同意其中的一些观点。


喜欢你的故事，@abhijoysarkar！您赢取了 1,500 USDT​

第三，我们的策展人将在促进艺术 NFT 方面发挥重要作用——这就是@montyatsaatchi的原因

我全心全意地相信策展确实在这个空间中扮演着重要的角色。该行业不仅需要艺术家创建 NFT 和收藏家购买它们，还需要策展人帮助培养和培养人才，并引导买家寻找下一个作品以添加到他们的收藏中。策展人还可以帮助社会更好地了解艺术 NFT 是什么，并在这一历史性艺术运动的背景下深入了解个人作品的价值和意义。


耶@montyatsaatchi，你赢了500 USDT​。

本月阅读量最高的故事是@Cryptonite 提供5 个可以交易加密期权的交易所

随着越来越多的机构投资者进入加密领域，提供衍生品交易的交易所对于加密市场的持续增长至关重要。


@Crptonite 让那些精彩的故事不断涌现！您赢得了 500 USDT。

恭喜所有的获胜者！

我们会尽快联系获奖者！密切关注比赛.hackernoon.com以跟上所有的写作比赛。


Rootstock Grants Program
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates HackerNoon profile picture
HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates @hackernooncontests
Official account for all the writing contests powered by Hacker Noon.
Read my stories學到更多Read My Stories

標籤

#decentralized-internet #quicknode #hackernoon #writing-contest #writing-contest-hackernoon #hackernoon-writing-competition #decentralization #hackernoon-top-story

这篇文章刊登在...

Permanent on Arweave
Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

相關故事

Article Thumbnail
扬帆起航：利用数据湖开发生产级 RAG 应用程序
by minio
Jan 01, 1970
#minio
Article Thumbnail
我的三年自由职业之旅：我如何完成 1200 个项目并赚大钱
by kriswaters
Jan 01, 1970
#freelancing
Article Thumbnail
释放人工智能的力量。前沿技术的系统评价：摘要与介绍
by decentralizeai
Jan 01, 1970
#ai
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas