10 个最佳 WordPress 主题生成器插件

由于我不是 WordPress 开发人员，我对主题构建器、页面构建器和编辑器术语感到困惑。因此，在我们发现可用的 WordPress 主题构建器之前，让我们先澄清一下。

有什么不同？ WordPress 主题与页面与网站建设者

WordPress 主题生成器帮助编辑网站部分，如页眉、页脚、单页、存档页面等。



WordPress 页面构建器允许将小部件、块或元素添加到特定页面。





站点构建器结合了主题和页面构建器，有助于使用拖放元素或块创建网站。





WordPress 编辑器是发布帖子和页面的核心功能。





现在，让我们发现我认为的前 10 名最佳 WordPress 主题构建器。



最适合初学者，“无代码”粉丝。





Elementor 是最受欢迎的 WordPress 网站构建器，由主题构建器和页面构建器组成。在本文中，我只想查看 Elementor 主题构建器的功能。



因此，您可以通过创建页眉和页脚、从头开始创建单个页面或使用现成的部分/元素来创建网站结构。



✔ 主要特点：

直观的仪表板；

拖放功能；

没有编码技能；

WooCommerce 建设者；

页眉页脚;

单篇文章、存档页面模板；

预制模板。





💰价格：

Elementor Pro 定价分为两部分：云网站（包括托管；每年 99 美元）和插件（包括四个订阅计划，每年 49 美元起）。没有终身计划。



✘缺点：

能 减慢您的网站速度 ;

; 用户正在争论应该首先实现的功能。





最适合 Gutenberg 和 Elementor 粉丝（初学者和高级 Web 开发人员）。





JetThemeCore 站点构建器插件为创建新页面和站点结构提供了一个干净的仪表板。



早些时候，JetThemeCore 插件仅与 Elementor 页面构建器兼容。不过，在最近的更新之后，它被重构了，所以现在它与 WordPress 块编辑器兼容，它允许您直接在 Gutenberg 中创建页面模板。



✔主要特点：

页眉页脚;

单一和存档模板；

能够从主题库中添加模板；

简化复杂网站的创建；

设置模板条件（根据用户角色、设备、URL显示模板）；

导入和导出模板；

在任何 WordPress 主题中呈现内容部分；

按类型搜索和过滤创建的模板。





💰价格：

JetThemeCore 插件 1 年/1 个网站的费用为 23 美元，或者它也包含在 Crocoblock 订阅计划中（全包从 199 美元或终身 999 美元起）。



缺点：

预制模板仅可与 Elementor 页面构建器协同使用。

最适合初学者，“拖放”粉丝。









Brizy 主题生成器允许将每个模板部分自定义为其他部分。该插件由创建页眉、页脚、404 页面、单个帖子页面等的块组成。



✔主要特点：

用于构建网站结构的所有模板类型；

配置模板条件；

可用的样式选项；

主题部分的布局。





💰价格：

Brizy builder 还将定价分为云（托管平台；每月 8 欧元起）和插件（每年 45 欧元起）。





✘缺点：

没有预制模板；

无法导入/导出模板。

最适合 WordPress 高级用户/编码人员。





氧气不能只命名为主题构建器或页面构建器；这是 WordPress 网站建设者。此站点构建器是编码人员的 Elementor 替代方案。



✔主要特点：

设计库；

高级条件；

单页和存档页；

可重复使用的模板/块；

WooCommerce 产品页面。





💰价格：

制氧机价格从 129 美元的一次性付款或 349 美元的终身选项开始。





✘缺点：

该站点构建器适用于高级 Web 开发人员；对于初学者来说，这意味着漫长的学习曲线和复杂性。

营销人员的最佳选择。









不太出名，Thrive 主题构建器是在考虑营销的情况下创建的。这是营销人员为潜在客户创建页面和网站结构的好选择。





✔主要特点：

拖放功能；

可定制的页眉/页脚、博客文章模板、类别页面等。

404和搜索页面创建；

移动响应；

与顶级营销工具集成；

预制部分和模板。





💰价格：

Thrive 主题构建器每年花费 97 美元，一个网站许可证。





✘缺点：

对于复杂的任务来说可能太简单了，我还没有找到关于设置模板条件和动态特性的信息。





最适合网络开发人员。





Visual Composer 创建于 11 年前，被称为基于短代码的主题构建器和站点编辑器。经过多年的发展，这个主题构建器仍在市场上，并继续开发其产品。



✔主要特点：

创建页面、帖子、存档模板布局；

拖放；

响应能力；

页眉/页脚和侧边栏；

模板条件（为整个网站或根据页面设置模板）；

全局模板。



💰价格：

Visual Composer 有六个订阅计划，一个网站每年 49 美元起。终身选项的价格为每 1 个网站 149 美元。



✘缺点：

初学者可能会感到困惑。

最适合高级开发人员。









Divi 是最著名的 WordPress 网站建设者之一。他们的主题构建器具有高级功能，可让您构建网站结构并根据需要对其进行自定义。



✔主要特点：

创建自定义页面：单页、存档、404等；

页眉/页脚；

主题构建器包（您可以创建主题库之类的东西来导入/导出到网站）；

可用的模板条件；

动态特征。





💰价格：

Divi 的费用为每年 89 美元或一次性终身访问费用为 249 美元。



✘缺点：

学习曲线长。





选择哪个 WordPress 主题生成器？

大多数 WordPress 主题构建器都包含在站点构建器和 WordPress 主题中。









⚡如果您需要创建网站结构，我建议继续使用JetThemeCore插件，因为它是轻量级、干净的仪表板、Gutenberg 和 Elementor 兼容的。





⚡对于视觉学习者，您可能会坚持使用Elementor 主题生成器或 Brizy 。





⚡如果您正在寻找具有编码功能的高级站点构建器，请查看Oxygen 或 Divi 。





请让我知道您对每个 WordPress 主题构建器的看法。您使用哪一个进行 Web 开发？