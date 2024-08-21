顶级 JavaScript 报告工具

JavaScript 报告工具可无缝集成到您的 Web 应用程序中，让您能够轻松地提取和呈现数据。借助预制的设计模板、数据可视化工具和自定义选项来生成以用户为中心的报告，您可以快速收集见解，从而做出更好的决策。





虽然有很多选择，但某些产品可能最适合您的业务，这取决于其功能、易用性和价格。话虽如此，我们还是审查了一些顶级的 JavaScript 报告工具。

JavaScript 报告工具的基本属性

您是否想提高销量、开发产品、更好地管理库存或改善业务的任何其他部分？一切从您的数据开始。您需要快速、易理解的见解，这些见解可以提供快照并告诉您如何提高性能。这正是JavaScript 报告工具所提供的 - 一种在 Web 应用程序中快速构建自定义报告的方法。





在评估过程中，我们研究了这些产品如何才能最好地支持您的报告和总体业务目标。以下是我们评估的一些关键属性：





与流行的开发框架的兼容性：确定报告工具通过 API、软件组件和插件在不同的 JavaScript 框架（包括 Angular、React、Vue.js 等）中的运行情况，以支持各种 Web 应用程序。





易用性：评估集成和连接数据源、过滤和排序数据以及设计和生成报告的直观性。





定制：考虑您可以在报告中使用的模板数量、可定制的布局、品牌选项和可嵌入组件，以及数据过滤和排序选项，以帮助开发人员根据任何需求创建以用户为中心的报告。





数据可视化功能：评估动态报告选项，包括交互式图表，以帮助用户将复杂信息转换为易于理解的见解和深入挖掘功能，以深入挖掘他们的数据。





移动响应能力：检查报告工具是否可以适应其他平台，如平板电脑、智能手机或其他移动设备。

Stimulsoft Report.JS

显著特点：

为智能手机和平板电脑生成移动友好的报告

通过 Web 应用程序中的 Node.js 命令生成和导出报告

一体化数据引擎、设计器和查看器功能

自定义报告查看选项，如数据分组和深入分析功能





优点：

提供大量数据源连接，包括 Excel、数据库、JSON、XML 等

许多数据导出选项，如 PDF、Word、Excel、HTML 和 SVG，以及导出到打印控件

包含多种数据可视化选项和多种图表，包括仪表、地图、数据透视表、表达式、条形码和可视化编程，以及内置分析功能





缺点：

与其他 JavaScript 报告工具相比价格相对较高

对于新用户来说，学习曲线不错，特别是在提取和过滤数据时

丰富的功能集非常适合大型数据集，但可能不适合简单的报告





概括

Stimulsoft Reports.JS提供强大的报告设计功能和多种文档格式。它提供广泛的数据支持和可视化功能。虽然对于小型团队来说成本可能较高，并且需要相当长的学习时间，但该产品提供了对大型数据集有益的全面功能。

活动报告JS

显著特点：

具有灵活的报告布局和丰富的组件选择的移动和 Web 应用程序自定义报告

JavaScript 报告引擎可在任何设备上加载和生成报告

交互式报告，包括向下钻取、钻取和运行时排序

独立报表设计器，可在 Windows、Mac 和 Linux 平台上创建报表





优点：

在客户端上报告时无需依赖服务器

使用 Angular、React、Vue 和许多其他框架无缝集成所有常用 JavaScript 框架的报告

丰富的数据可视化，具有大量报告定制以及分析和交互数据功能

友好的用户界面，连接数据源、生成报告、导出文件时操作简单

多功能功能：非常适合处理大型复杂数据集和生成简单报告





缺点：

初始价格更像是一项投资

概括

ActiveReportsJS提供最佳价值。此列表中的其他 JavaScript 报告工具可以提供用户友好的报告功能、强大的报告自定义功能、移动报告功能或高级数据可视化工具，但 ActiveReportsJS 以合理的价格在一个产品中提供了所有这些重要属性。

js报告

显著特点：

PDF 和 Excel 仪表板功能，对使用的图表类型没有任何限制。

PDF、Excel、Docx、HTML 和 CSV 等数据输出格式

REST API、CLI 和 SDK 支持从任何 Web 应用程序创建报告

报告扩展工具，如调度、模板版本控制、导入导出和备份、子报告、用户管理





优点：

经济实惠的选项加上最多五个报告模板的免费计划

通过 JavaScript 模板引擎提供无限的报告选项

无需安装，因为它是一种报告即服务 (RaaS) 产品；您可以在几秒钟内开始创建报告





缺点：

可用的资源库和产品文档有限

完全依赖手动编码来生成报告，这会减慢设计过程

不适合处理大量数据和创建复杂的报告

概括

jsreport是一款出色的低成本选择，它为开发人员提供了几乎无限的功能，包括提取数据、创建和设计报告以及将报告转换为文件。缺点：它完全依赖于代码，并且不提供太多在线文档，因此您的团队需要非常熟练地掌握 JavaScript 才能获得最佳效果。

jsreports

显著特点：

用于在 Web 浏览器中创建文档模板的设计工具

用户可以在 Web 浏览器中显示和查看报告、实时呈现文档并将其嵌入到应用程序中

客户端文档生成、下载和打印 PDF 格式的数据报告





优点：

提供商为 JavaScript 开发人员和报告设计人员提供了详尽的文档和示例

开发人员可以动态添加设计模板并通过拖放创建报告

无限用户可以采用无限开发者许可计划，这对于大型团队或扩展业务非常有用





缺点：

价格昂贵，且仅提供两种计划选择

仅可将数据报告导出为 PDF 格式

数据连接仅限于 JSON 或 CSV 源

不提供动态数据可视化工具来深入研究或与图表交互

概括

如果您能克服费用问题， jsreports会提供您获取一流见解所需的基本 JavaScript 报告工具。对于使用 JSON 或 CSV 进行数据存储并需要从其 Web 应用程序快速生成 PDF 报告的大型公司来说，它非常方便。

大胆报道

显著特点：

360 度数据可视化，以表格、列表、图表、条形图、地图和许多其他小部件类型进行报告

自定义数据源，您可以在其中构建自己的数据源连接器

具有向下钻取、钻取和基于参数的报告的交互式报告

深度和 iframe 嵌入选项以及自定义功能，将报告外观与 Web 应用程序融合在一起

协作工具，例如交互式评论、通知以及以 URL 形式共享报告的选项





优点：

因其直观的界面设计和用户友好的报告功能而闻名

用户可以连接到任何数据源，包括 SQL 和 NoSQL 数据库、数据文件和自定义数据源

提供白标选项

具有强大的安全控制以及用户和组权限设置





缺点：

初始定价昂贵

处理大型数据集时的一些性能问题

概括

Bold Reports提供所有 JavaScript 报告基本功能以及独特功能，例如协作报告、自定义嵌入和交互式报告选项。它以易用性和广泛的功能集而闻名，前提是您可以承受高昂的成本。

Telerik 报告

显著特点：

报告嵌入响应式 HTML5、Angular、React、Vue 和许多其他 Web 应用程序中

自定义报表交互操作，方便用户钻取、下钻、添加书签、排序和过滤报表

灵活的数据绑定，可以从 SQL、OLAP、业务对象、文件和其他数据源引入数据

复杂报告的设计和预览功能；允许开发人员集成到 WinForms、WPF 或 ASP.NET 应用程序中并使用预览功能获得即时反馈。





优点：

提供商提供大量文档来了解如何操作这些功能

广泛的报告定制选项

配备端到端洞察收集功能，用于设计、生成、嵌入和使用报告





缺点：

许可计划变得昂贵

您需要扎实的 JavaScript 编程技能才能熟练使用工具

高级功能并不适合处理简单的报告需求

概括

如果您有预算和一支经验丰富的 JavaScript 开发人员团队， Telerik Reports是一款出色的报告工具，可用于获取重要的业务洞察。由于其完整的数据来源功能和广泛的报告自定义功能，它对于对大型复杂数据集进行排序和可视化特别有用。

DevExpress 报告

显著特点：

网络和移动应用程序的数据报告

报告定制功能包括自定义报告控制支持、表达式函数、工具栏按钮、停靠面板、参数类型、面板布局以及报告和数据源向导

PDF 和 Docx 合并以将报告嵌入到应用程序中

数据整形和分析工具，如交互式排序、数据分组、过滤、深入分析和计算字段





优点：

大量导出选项，用于格式化 PDF、Excel、Word 等格式的报告

应用程序性能稳定，用户可以连接数据源、过滤数据并生成报告，同时最大程度减少延迟时间或错误

配备原生 Angular、React 和 Blazor 报告查看器，可轻松集成到受支持的 Web 应用程序中





缺点：

许可证成本高

报告生成和设计功能需要较长的学习时间

概括

DevExpress是一款性能和功能都十分可靠的 JavaScript 报告工具。开发人员可以快速将其集成到他们的技术堆栈中，以连接源并提取数据，然后根据需要生成、自定义和调整报告，但成本比其他一些选项要高。

结论

如果您想将原始数据转换为可操作的见解，您需要一个可靠的 JavaScript 报告工具 - 该工具可以连接到各种数据源，提供广泛的报告自定义，实现数据交互，并让您轻松嵌入或导出报告，而无需陡峭的学习曲线或花费大量资金。





虽然某些产品可以满足其中的一些需求，但 ActiveReportsJS 凭借其完整的功能集和易用性脱颖而出，而且价格实惠。







