我们都认为自己擅长提问。





但事实上，我们大多数人在这方面都很糟糕。





这并不是因为我们缺乏好奇心或智力，而是因为我们被训练专注于答案。学校奖励那些记住事实的学生，而不是那些挑战假设的学生。工作提拔那些执行已知解决方案的人，而不是那些探索未知可能性的人。





然而，看看那些在任何领域取得非凡成就的人。优秀与卓越的区别不在于拥有更多的答案，而在于提出更好的问题。





当埃隆·马斯克质疑火箭为何如此昂贵时，他并没有从研究航空航天工程开始。他首先分析了火箭的原材料成本，并问为什么每个部件都如此昂贵。这一根本性问题促使 SpaceX 彻底改变了航天工业。





同样的模式随处可见。杰夫·贝佐斯问为什么人们不能立即买到他们想要的任何书。史蒂夫·乔布斯问为什么计算机不能美观且直观。他们不是从解决方案开始的。他们从挑战基本假设的问题开始。





但没有人会告诉你有关这个问题的事情。





它们不仅仅是学习的工具，它们还是转变的工具。





正确的问题可以立即改变你的观点。它可以解决看似不可能的问题，并使解决方案显而易见。它可以将困惑变为清晰。将不知所措变为专注。将停滞变为动力。





您的生活质量与您经常问自己的问题的质量成正比。





想一想。





当你醒来时，你会问自己什么问题？当你面临挑战时？当你陷入困境时？当你决定如何利用自己的时间时？





大多数人都会无意识地问一些让他们陷入困境的问题。例如“为什么这会发生在我身上？”或“如果我失败了怎么办？”或“别人会怎么想？”





这些问题会引导你的大脑寻找问题、失败和判断的证据。它们创造了一个自我实现的平庸预言。





走向非凡成果的道路始于提出非凡的问题。

作为心理软件的问题

无论您是否意识到，您的脑海中都会浮现出各种问题。





将问题视为你思维软件中的代码行。有些问题会在你的思维中产生错误。其他问题会解锁你不知道的新功能。





大多数人都在运行他们从未选择安装的默认问题。





这些是你从父母、老师和社会那里继承下来的心理程序。它们可能曾经发挥过作用，但现在已经过时了。它们在后台运行。消耗你的精神能量并限制你的潜力。





想找出生活中的问题吗？看看你的结果。





如果你经常为钱而感到压力，你可能会问“我怎样才能避免破产？”而不是“我怎样才能创造更多价值？”





如果你的人际关系不尽如人意，你可能会问“为什么别人不理解我？”而不是“我怎样才能更深入地理解别人？”





问题通过引导你的注意力来塑造现实。





当你问出更好的问题时，你的思维操作系统实际上得到了升级。你的大脑开始注意到之前没有注意到的机会。当你问的是表面问题时，看不到的解决方案就会出现。





这不仅仅是理论。这是突破发生的方式。





突破任何领域的瓶颈归根结底在于提出别人没有问过的问题。挑战核心假设的问题。重新构建整个问题的问题。





1 倍和 1000 倍性能之间的差距不在于是否有更多答案，而在于是否有更好的问题。

问题的回报

让我们来谈谈回报。





大多数人都只考虑小问题，因为他们问的问题都很小。他们停留在 1x 思维模式，因为他们的问题从未挑战过他们对可能性的基本假设。





从 1x 到 10x 的飞跃始于打破限制模式的问题。





不要问“我怎样才能获得更多客户？”，而要问“客户为什么需要我卖的东西？”这个简单的转变可以让你发现你错过的整个市场。





当你的问题重新构建整个游戏时，就会发生 10 倍到 100 倍的飞跃。





这时，你就不再问“我怎样才能成为最好的玩家？”，而是开始问“我怎样才能改变规则？”这些问题将让你摆脱竞争，走向创造。





但真正的神奇发生在从 100 倍到 1000 倍的飞跃中。





这时幸运女神就会出现。但运气不是随机的——它会被某些类型的问题所吸引。





这些问题将之前从未有人将多个领域结合起来。这些问题挑战了假设，因为它们太过基础以至于没人会把它们看作假设。这些问题让人们感到不舒服，因为它们威胁到了现状。





沃伦·巴菲特不只是问“我应该买什么股票？”他问的是，“哪些企业对社会如此重要，以至于在未来 50 年内都会有价值？”这个问题促使他投资了可口可乐、美国运通和其他产生了巨额回报的公司。





当其他人都在问“我怎样才能参与竞争？”时，你需要问“我应该玩什么游戏？”





正确的问题不只是解决问题，它还能彻底消除问题。

更好问题的架构

大多数人认为提出更好的问题意味着变得更聪明。





它不是。





这是为了更加精确。





模糊的问题会产生模糊的结果。当你问“我怎样才能更成功？”时，你的大脑没有具体的想法。这就像在没有蓝图的情况下建造房屋一样。





但问“什么特定技能会使我在我的行业中无可替代？”你的大脑会立即开始产生可行的见解。





这就是问题架构的艺术。





以“什么”而不是“为什么”开头。“为什么”问题常常导致合理化和借口。“什么”问题导致观察和行动。





“为什么我陷入困境？”变成“什么小步骤可以创造动力？”“为什么我没有足够的时间？”变成“我目前在做什么与我的目标无关的事情？”





您的问题越具体，答案就越有用。





你的内心对话只是一系列的问题和答案。大多数人都让这个过程自动运行。但当你有意识地构建你的问题时，你的思维格局就会发生改变。





把问题想象成门。设计不良的门会通向壁橱。设计良好的门会通向充满可能性的宇宙。





我们的目标不是找到一个完美的问题，而是开发一个可以生成更好问题的框架。





这就是你如何将困惑变为清晰。将不知所措变为行动。将停滞变为进步。

大师级学习者的工具包

让我们采取战术吧。





学习高手不只是会提出更好的问题，他们还有一套生成问题的系统。





首先，他们认识到时机很重要。提出问题以了解情况和提出问题以采取行动之间存在巨大差异。





理解性问题开拓了可能性。行动性问题缩小了可能性。





当你探索一个新领域时，你需要提出挑战基本假设的广泛问题。“如果我对此了解的一切都是错误的怎么办？”这为真正的洞察力创造了空间。





但到了执行的时候，你需要有针对性的问题来推动具体的结果。“我现在可以采取的最小步骤是什么，可以让所有其他步骤变得更容易？”





关键是要知道你处于哪种模式。





大多数人陷入困境是因为他们在探索模式中问行动问题，或在行动模式中问探索问题。他们在理解之前就试图优化。或者他们在应该执行的时候继续探索。





大师级学习者还会建立问题数据库。他们收集有影响力的问题，就像其他人收集答案一样。





“如果这很容易，那会是什么样子？”“我没有看到什么？”“如果我知道自己不会失败，我会做什么？”





这些不仅仅是励志名言。它们是让你摆脱有限思维模式的思维工具。





但真正的力量来自于创造你自己的问题。





这些问题可以解决您的特定盲点。这些问题可以挑战您最深层的假设。这些问题可以迫使您以新的方式思考。

超越解决问题

以下是大多数人忽略的问题。





它们不仅仅是解决问题的工具，更是生活的工具。





问题决定了你如何体验现实本身。





当你问“我的生活出了什么问题？”时，你会发现无数的问题。当你问“我的生活有什么进展？”时，你会发现无数的机会。这两个问题都揭示了真相，但它们揭示的真相不同。





这不是积极思考。而是了解你的思想如何构建现实。





每一个答案都会关上一扇门。它解决了一些事情。将其定型。将其放进盒子里。但问题会打开一扇门。它们创造了以前不存在的可能性。





聪明人经常陷入“以答案为导向”的陷阱。他们以自己了解事物、正确、解决问题为荣。





但智慧来自于保持质疑的状态。





想想看。人生中最深刻的体验并非来自于寻找答案。它们来自于遇到更好的问题。





这些问题会让你重新评估一切。这些问题会拓展你对可能性的认识。这些问题会让你与比自己更伟大的事物产生联系。





我们的目标不是消除不确定性，而是更好地应对不确定性。





当你不再要求答案，开始接受问题时，生活会变得更有趣。当你不再试图确定，开始变得好奇时，生活会变得更有趣。

你的下一次进化

您很可能想知道如何处理这一切。





从小事做起。





每天问自己一些问题，并不断改进。不要试图强行做出巨大的改变。只要让它们稍微好一点就行。





问题中的细微变化会给你的生活带来巨大的改变。





不要问“我今天要做什么？”而要问“我今天能完成的最重要的事情是什么？”





注意糟糕问题的警告信号。当你感到困惑、有压力或不知所措时，停下来看看哪些问题

在你的脑海中运行。





它们是赋予权力还是限制？它们是具体的还是模糊的？它们是开启了新的可能性还是关闭了新的可能性？





问题的美妙之处在于你可以立即改变它们。





你的大脑就像一个搜索引擎。无论你向它提出什么问题，它都会找到答案。向它提出更好的问题，你就会得到更好的答案。





但这里还有更强大的力量在起作用。





问题层出不穷。每个更好的问题都会带来更好的见解，进而引发更好的问题。这是理解和能力不断上升的螺旋。





这就是你为自己的未來做好準备的方法。





在人工智能和快速变化的世界里，提出更好问题的能力变得越来越有价值。人工智能可以给你答案，但它不能告诉你要问什么问题。





真正的机会就在这里。





并不在于拥有所有答案，而在于知道如何找到重要的问题。





– 斯科特