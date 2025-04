Nguya ya Sekele oyo ebombami ya mituna

Biso banso tokanisaka ete tozali malamu na kotuna mituna.





Kutu, mingi kati na biso tozali nsɔmɔ na likambo yango.





Te mpo tozangi mposa ya koyeba to mayele, kasi mpo ete tozwaki formasyo mpo na kotya makanisi na biso na biyano. Eteyelo epesaka mbano na banakelasi oyo bakangaka makambo na motó, kasi te baoyo batɛmɛlaka makanisi oyo bakanisaka. Mosala elendisaka bato oyo basalaka ba solutions eyebani, kasi te ba oyo ba explorer ba possibilités oyo eyebani te.





Kasi, talá moto nyonso oyo azwi matomba ya kokamwa na mosala nyonso. Bokeseni kati na malamu mpe monene ezali te na kozala na biyano mingi —ezali na kotuna mituna ya malamu koleka.





Ntango Elon Musk atunaki mpo na nini ba fusées ezalaki ntalo mingi, abandaki te na koyekola ingénierie aérospatiale. Abandaki na kokabolaka ntalo ya biloko ya liboso ya ba fusées mpe kotuna mpo na nini eteni mokomoko ezalaki ntalo mingi. Question fondamentale oyo ememaki na SpaceX ko révolutionner industrie spatiale.





Motindo moko ezali komonana bisika nyonso. Jeff Bezos atunaki mpo na nini bato bakokaki te kosomba buku moko oyo balingi mbala moko. Steve Jobs atunaki mpo na nini baordinatɛrɛ ekokaki te kozala kitoko mpe ya kososola. Babandaki na ba solutions te. Babandaki na mituna oyo ezalaki kotya ntembe na makanisi ya moboko.





Kasi talá oyo moto moko te ayebisaka yo mpo na mituna.





Ezali kaka bisaleli te mpo na koyekola —ezali bisaleli mpo na mbongwana.





Motuna oyo ebongi ekoki kobongola makanisi na yo mbala moko. Ekoki kozwa mokakatano oyo emonanaki lokola ete ekoki kosalema te mpe kosala ete solution ezala polele. Ekoki kobongola mobulungano na polele. Ko dépasser na focus. Stagnation na kati ya élan.





Bolamu ya bomoi na yo ekokani mpenza na lolenge ya mituna oyo omitunaka mbala na mbala.





Kanisá likambo yango mpo na segɔnde moko.





Mituna nini omitunaka soki olamuki? Ntango okutani na mokakatano moko? Tango ozali kokangama? Ntango ozali kozwa ekateli ya kosala nini na ntango na yo?





Bato mingi na kozanga koyeba, batunaka mituna oyo ebatelaka bango na motambo. Mituna lokola "Pourquoi likambo oyo ezali koyela ngai?" to "Ezali boni soki nalongi te?" to "Basusu bakokanisa nini?"





Mituna yango esalaka programɛ ya bɔɔngɔ na yo mpo na koluka bilembeteli ya mikakatano, ya kozanga kokoka, mpe ya kokata makambo. Bazali kosala esakweli oyo ekoki kokokisama yango moko ya médiocrité.





Nzela ya ba résultats extraordinaires ebandi na ba questions extraordinaires.

Mituna lokola Logiciel Mental

Makanisi na yo ezali kotambola na mituna soki oyebi yango to te.





Kanisa mituna lokola milɔngɔ ya code na logiciel na yo ya makanisi. Mituna mosusu ebimisaka ba bugs na makanisi na yo. Basusu bafungolaka makoki ya sika oyo oyebaki te ete ozali na yango.





Bato mingi bazali kotambola na mituna ya default oyo baponaki jamais ko installer.





Wana ezali ba programmes mentales oyo o hériter na ba parents, balakisi, na société. Bakoki kozala na ntina moko kala, kasi sikawa, esilá ngala. Kokima mbangu na nsima. Kosilisa makasi na yo ya makanisi mpe kopekisa makoki na yo.





Olingi komona mituna oyo ezali kotambwisa bomoi na yo? Tala ba résultats na yo.





Soki ozali ntango nyonso na mitungisi mpo na mbongo, okoki kozala kokima mituna lokola "Ndenge nini nakoki koboya kokende kobukana?" Na esika ya "Ndenge nini nakoki kosala motuya mingi?"





Soki ba relation na bino ezali ko satisfaire, okoki kozala kotuna "Po na nini batu ba comprendre ngai te?" Na esika ya "Ndenge nini nakoki kososola basusu na mozindo?"





Mituna ebongisaka bosolo na kotambwisaka makanisi na yo.





Ntango otuni mituna ya malamu koleka, ozali mpenza kotombola système d’exploitation mental na yo. Cerveau na yo ebandi ko remarquer ba opportunités oyo ezalaki aveugle na yango liboso. Ba solutions emonanaka oyo ezalaki invisible tango ozalaki kotuna ba questions ya niveau surface.





Oyo ezali kaka théorie te. Ezali ndenge ba ruptures esalemaka.





Kobuka ba plateaux na esika nionso ekiti na kotuna mituna oyo mutu mosusu azali kotuna te. Mituna oyo ezali kotya ntembe na makanisi ya ntina. Mituna oyo ezongisaka na cadre ya problème mobimba.





Ecart entre performance 1x na 1000x ezali te na kozala na ba réponses mingi. Ezali na kozala na mituna ya malamu koleka.

Ba Retours na Mituna

Tolobela ba retours.





Bato mingi basalaka masano ya mikemike mpo batunaka mituna ya mikemike. Ba tikala kokangama na 1x kokanisa po ba questions na bango jamais ko contester ba suppositions fondamentales na bango sur oyo ekoki kosalema.





Saut de 1x à 10x ebandi na ba questions oyo ebukaka ba modèles limitant.





Au lieu ya kotuna "Comment nakoki kozua ba clients ebele?" otuni "Pourquoi ba clients baza na besoin ya oyo nazo teka en premier lieu?" Déplacement oyo ya pete ekoki ko dévoiler ba marchés mobimba oyo ozalaki kozanga.





Saut ya 10x à 100x esalemaka tango ba questions na yo ezo reframer jeu mobimba.





Oyo nde esika otiki kotuna "Comment nakoki kozala meilleur joueur?" mpe kobanda kotuna "Ndenge nini nakoki kobongola mibeko?" Mituna oyo ebukaka yo libanda ya momekano mpe na bozalisi.





Kasi magie ya solo esalemaka na saut de 100x à 1000x.





Oyo nde esika Lady Luck akoti na photo. Kasi chance ezali ya pwasa te - ebendamaka na ba types mosusu ya mituna.





Mituna oyo esangisaka bilanga oyo moto moko te asangisaki liboso. Mituna oyo ezali kotya ntembe na makanisi ezali mpenza ya moboko na boye ete moto moko te amonaka yango lokola makanisi. Mituna oyo esalaka ete bato bázala na esengo te mpo ezali ko menacer statu quo.





Warren Buffett atunaki kaka te "Ba stocks nini nasengeli kosomba?" Atunaki, "Mimbongo nini ezali na ntina mingi mpo na lisanga na boye ete ekozala na motuya mpo na mibu 50 ekoya?" Motuna oyo ememaki ye na kotia mosolo na Coca-Cola, American Express, mpe na bakompanyi mosusu oyo ezwi matomba ya astronomi.





Tango batu nionso bazali kotuna "Comment nakoki ko compétitionner?" esengeli ozala kotuna "Lisano nini nasengeli kozala kosala na esika na yango?"





Motuna ya malamu esilisaka kaka mikakatano te - elongolaka yango mobimba.

Architecture ya mituna ya malamu koleka

Bato mingi bakanisaka ete kotuna mituna ya malamu koleka ezali mpo na kozala mayele.





Ezali bongo te.





Ezali mpo na kozala na bosikisiki mingi.





Mituna oyo ezali polele te ebimisaka matomba oyo ezali polele te. Tango otuni "Ndenge nini nakoki kozala na succès mingi koleka?" cerveau na yo eza na eloko ya concrète te ya kosala na yango. Ezali lokola koluka kotonga ndako kozanga ba plans.





Kasi tuna "Makoki nini ya sikisiki ekosala ete nazala irremplaçable na industrie na ngai?" mpe makanisi na yo ebandi mbala moko kobimisa makanisi oyo okoki kosala.





Oyo ezali art ya architecture ya question.





Bandá na "nini" na esika ya "mpo na nini." Mituna ya "Pourquoi" mingi mingi ememaka na ba rationalisations mpe ba excuses. Mituna ya "Nini" ememaka na botali mpe misala.





"Mpo na nini nakangami?" ekomi "Etape nini ya moke ekokaki kosala élan?" "Mpo na nini nazali na ntango ekoki te?" ekomi "Nini nazali kolekisa ntango na ntango oyo oyo ezali kokokisa mikano na ngai te?"





Soki motuna na yo ezali sikisiki, eyano ekozala na ntina mingi.





Dialogue na yo ya kati ezali kaka série ya mituna mpe biyano. Bato mingi batikaka likambo oyo ekende na pilote automatique. Kasi ntango ozali kosala architecte ya mituna na yo na bososoli, obongoli ndenge na yo ya makanisi.





Kanisá mituna lokola baporte. Ekuke oyo ebongisami malamu te ememaka na armoire moko. Ekuke oyo ebongisami malamu efungwamaka na molɔ́ngɔ́ oyo ezali na makambo oyo ekoki kosalema.





Mokano ezali te ya koluka motuna moko ya kokoka. Ezali mpo na kosala cadre mpo na kobimisa mituna ya malamu koleka.





Oyo ndenge obongoli confusion na clarté. Ko dépasser na action. Stagnation na kati ya kokende liboso.

Buku ya bisaleli ya Moyekoli ya Moteyi

Tozua ba tactiques.





Bayekoli ya mayele batunaka kaka te mituna ya malamu koleka. Bazali na système ya ko produire bango.





Ya liboso, bayebi ete ntango ezali na ntina. Bokeseni monene ezali kati na kotuna mituna mpo na kososola mpe kotuna mituna mpo na kosala.





Kososola mituna efungolaka makoki. Mituna ya action ekitisaka yango.





Ntango ozali kolukaluka esika ya sika, olingi mituna ya monene oyo ezali kotya ntembe na makanisi ya moboko. "Ezali boni soki nionso nayebi na likambo oyo ezali mabe?" Yango epesaka esika mpo na bososoli ya solosolo.





Kasi tango ekomi tango ya ko exécuter, esengeli ba questions concentrées oyo ezo diriger ba résultats spécifiques. "Nini ezali litambe ya moke oyo nakoki kosala sik’oyo oyo ekosala ete matambe mosusu nyonso ezala pete?"





Fungola ezali koyeba mode nini ozali na yango.





Bato mingi bakangamaka mpo batunaka mituna ya action na tango ya mode ya exploration, to mituna ya exploration na tango ya mode ya action. Balukaka ko optimiser avant ba comprendre. To bakobaka kolukaluka ntango nini basengeli kozala koboma.





Bayekoli ya maîtrise batongaka pe base de données ya mituna. Basangisaka mituna ya nguya lokola basusu basangisaka biyano.





"Oyo ekozala ndenge nini soki ezalaki pete?" "Nini nazali komona te?" "Nalingaki kosala nini soki nayebi ete nakoki kozanga te?"





Oyo ezali kaka ba citations motivationales te. Ezali bisaleli ya makanisi oyo ebukaka yo na makanisi oyo ezali na ndelo.





Kasi nguya ya solosolo eutaka na kokela mituna na yo moko.





Mituna oyo etali bisika na yo ya sikisiki oyo okoki kokufa miso. Mituna oyo ezali kotya ntembe na makanisi na yo ya mozindo. Mituna oyo etindaka yo okanisa na ndenge ya sika.

Koleka Kosilisa Mikakatano

Tala oyo bato mingi bazangaka na mituna.





Ezali kaka bisaleli te mpo na kosilisa mikakatano. Bazali bisaleli mpo na kozala na bomoi.





Mituna nde emonisaka ndenge oyo ozali komona makambo ya solo yango moko.





Tango otuni "Nini eza mabe na vie na ngai?" okokuta mikakatano oyo ezangi nsuka. Tango otuni "Nini ezali kosala na vie na ngai?" okokuta mabaku oyo ezangi nsuka. Mituna yango mibale ezali komonisa bosolo, kasi ezali komonisa bosolo ekeseni.





Oyo ezali makanisi ya malamu te. Ezali mpo na kososola lolenge nini makanisi na yo etongaka bosolo.





Eyano nyonso ekangaka baporte. Ezali kosilisa likambo moko. Esilisaka yango. Atie yango na kati ya sanduku. Kasi mituna efungolaka baporte . Ba créer ba possibilités oyo ezalaki liboso te.





Mbala mingi bato ya mayele bakweaka na motambo ya kozala "ba orientés na biyano." Bazali komikumisa mpo na koyeba makambo. Na kozala na raison. Na kozala na yango na kokanisa.





Kasi bwanya eutaka na kobatela ezalela ya mituna.





Kanisá naino. Makambo ya mozindo mingi na bomoi eutaka te na koluka biyano. Bautaka na kokutana na mituna ya malamu koleka.





Mituna oyo esalaka ete ozongela kotalela makambo nyonso. Mituna oyo ekolisaka sens na yo ya oyo ekoki kosalema. Mituna oyo ekangisaka yo na eloko moko ya monene koleka yo moko.





Mokano ezali te ya kosilisa kozanga koyeba makambo. Ezali mpo na kobina malamu na yango.





Bomoi ekómaka kosepelisa mingi ntango otiki kosɛnga biyano mpe obandi koyamba mituna. Ntango otiki koluka kozala na ntembe te mpe obandi kozala na mposa ya koyeba makambo.

Evolution na yo ya sima

Mbala mosusu ozali komituna soki okosala nini na makambo nyonso wana.





Bandá na moke.





Zwá mituna oyo omitunaka mikolo nyonso mpe omatisaka yango. Koluka te ko forcer ba changements ya minene. Salá kaka ete bázala mwa malamu koleka.





Ba changements ya mike mike na mituna na yo esala ba changements ya minene na vie na yo.





Au lieu ya kotuna "Nasengeli kosala nini lelo?" tuna "Eloko nini ya motuya mingi nakokaki kokokisa lelo?"





Tyá likebi na bilembo ya likebisi ya mituna ya mabe. Ntango ozali koyoka ete okangami, ozali na mitungisi, to ozali kolɛmba nzoto, pemá mwa moke mpe talá mituna nini

kopota mbangu na makanisi na yo.





Bazali kopesa nguya to kopesa ndelo? Ezali ya sikisiki to ya polele te? Bazali kofungola makambo ya sika oyo ekoki kosalema to bazali kokanga yango?





Kitoko ya mituna ezali ete okoki kobongola yango mbala moko.





Cerveau na yo ezali lokola moteur ya recherche. Ekozwa biyano na mituna nyonso oyo okoleisa yango. Leisa yango mituna ya malamu koleka, mpe okozwa biyano ya malamu koleka.





Kasi ezali na eloko moko ya nguya koleka oyo ezali kosala awa.





Mituna ebakisami. Motuna moko na moko ya malamu ememaka na bososoli ya malamu, oyo ememaka na mituna ya malamu koleka. Ezali spiral ya komata ya bososoli mpe makoki.





Oyo ndenge ozali future-proof yo moko.





Na mokili ya mayele ya kosala mpe mbongwana ya nokinoki, likoki ya kotuna mituna ya malamu koleka ekómaka na motuya mingi. AI ekoki kopesa yo biyano, kasi ekoki koyebisa yo te mituna nini osengeli kotuna.





Wana nde esika libaku ya solosolo ezali.





Na kozala na biyano nyonso te, kasi na koyeba ndenge ya koluka mituna oyo ezali na ntina.





