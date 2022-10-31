金融科技企业创始人如何开发加密货币交易应用程序

尽管所有其他行业的增长都严重放缓，但金融科技行业在大流行期间经历了繁荣，获得了大量投资并越来越多地采用其服务。然而，并非所有金融科技企业都能生存——尽管根据 ABN Amro Ventures 的数据，全球已有 473 家金融科技独角兽，但许多有前途的初创公司注定要失败。如何制作一款比竞争对手更具优势并满足客户需求的加密应用程序？对于许多企业创始人来说，创建一个通用的分步计划并开始他们自己的加密货币开发之旅可能具有挑战性。





MobiDev 在创建金融科技解决方案方面拥有丰富的经验，因此可以轻松地将有关该主题的所有宝贵见解汇总在一起。我们准备了一份终极加密交易应用程序开发指南，以帮助金融科技爱好者避免常见的陷阱并创建成功的加密产品。

加密应用程序开发：选择平台类型

在深入了解加密货币交易的神奇世界并回答如何创建加密货币交易平台的问题之前，让我们先查看一些加密货币市场统计数据。

有各种类型的加密货币交易应用程序和平台可以满足客户的需求。

加密货币交易应用程序的类型

加密货币交易应用程序的主要类型如下：





为客户提供只需点击几下即可购买、出售或交换加密货币的机会的加密货币应用程序。费率是固定的，不能由客户更改或选择。这种加密应用程序的一个例子是 Coinbase。 专注于加密货币交易本身的加密货币应用程序和平台，从加密货币兑美元（加密货币/美元对）或另一种加密货币或通过加密货币到加密货币对的价格波动中获利的意义上。例如，在 Binance 上可以进行此类加密货币交易。 提供混合资产（股票和加密货币）并允许创建新交易对的平台，例如 eToro。 专注于投资目的的投资应用程序和平台通常意味着通过购买和持有资产在较长时间内获得更大的回报。





随着加密应用程序和平台市场的不断发展和客户需求的不断增加，大多数加密软件会结合各种类型来满足客户的需求。

加密货币交易所的类型

原则上，加密货币交易所广泛分为中心化交易所 (CEXes) 或去中心化交易所 (DEXes)。





集中式加密货币交易所的工作方式类似于证券交易所。买卖双方聚集在一起，而平台扮演中间人的角色。换句话说，“中心化”意味着有人有权管理交易网络。





去中心化加密货币交易所旨在遵循加密货币行业背后的基本原则。 DEX 不依赖中间人来操作和管理交易。它作为一个市场运作，买卖双方聚集在一起并直接相互交易加密货币。





在决定创建加密货币交易平台之前，这里是对以下类型的快速比较。

标准 中心化交易所 去中心化交易所 流动性 高的 低的 费用 中等的 低的 硬币架 交换 用户 法定货币的可用性 是的 不 例子 币安、海妖、Bitfinex IDEX、Tokenlon、PancakeSwap





中心化平台的主要优点是法定货币的可用性和流动性不足的问题。它是最常见和最受欢迎的加密平台类型，因此我们将总体上专注于加密交易应用程序开发，并详细了解如何创建 CEX 交易所。

基本的加密货币交易应用程序功能

加密交易应用程序开发是一件复杂的事情，但是，从一开始，您就需要开始思考如何改善未来客户的加密交易体验。一旦您决定构建一个加密货币交易平台，就需要定义它吸引客户的确切方式。虽然添加任何可有可无的功能总是一个好主意，但当我们谈论加密交易平台开发时，一些关键功能是必不可少的。

用户授权和验证

用户授权和验证是一切的开始。决定此功能质量的主要因素是简单性、可靠性和安全性。





可以从头开始构建多因素身份验证或使用第三方服务来确保为客户提供高标准的安全性。两种选择都有其优点和缺点。从头开始为加密应用程序构建身份验证模块允许您利用独特的身份验证模式、控制所有功能并逐步推出身份验证功能。选择第三方服务可以简单得多，因为这些解决方案已经功能丰富、经过测试且功能强大。然而，这种方法很昂贵——此类服务通常按用户计费，这意味着一旦产品拥有更多活跃用户，成本将大幅上升。





采用第三方解决方案似乎是加密货币应用程序开发第一阶段的不错选择。当用户数量不是很大时，这种方法仍然可以负担得起，同时，您从一开始就可以获得一流的身份验证服务。第三方解决方案的一个示例是 Auth0。该服务提供全套功能，包括双因素身份验证、无密码身份验证、社交网络身份验证和高级会话控制，而这些组件中的每一个通常至少需要几周的时间来开发、测试和投入生产.





在验证方面，您需要通过精心设计的 KYC（了解您的客户）程序来确保您的加密货币解决方案的可靠性。虽然这可能违反了加密货币交易中最初的匿名原则，但大多数加密应用程序都使用 KYC 来保证可信度并吸引更多客户。可以手动验证新用户提交的文件，也可以使用第三方服务（例如，Sumsub、Trulioo 或 Veriff for KYC）。但是，也可以使用更高级的选项，例如使用数据库（PEP、制裁名单等）从头开始构建带有识别程序的验证模块。





对于没有经过验证的商业想法和小团队的早期创业公司，最好将日常流程尽可能自动化，因此使用第三方服务进行身份验证和筛选可能是最合适的选择。仅当您选择手动验证时，从头开始创建 KYC 系统才是合理的，这意味着您需要聘请人员审查文件和照片并将它们与数据库中的信息进行比较。





构建自动验证模块需要开发复杂的 AI/ML 系统、实现国际 ID 格式支持等，这对于初创公司来说不是一个预算和时间友好的选择。集成第三方解决方案只需要一到两周的时间，而且价格可以承受，特别是对于拥有小客户群的初创公司而言。另一方面，创建自定义模块应该作为一个选项放入路线图中。这就是说，任何人工智能功能都应该在收集相关数据的早期阶段进行规划。





匹配引擎

交易引擎负责任何加密交易应用程序的主要功能。决定此功能质量的主要因素是可靠性和速度。简而言之，该功能包括：





管理订单簿（交易场所用来记录买卖双方利益的订单列表）

撮合交易

对账户余额进行兑换

访问订单历史





从开发的角度来看，匹配引擎是与创建加密货币交易平台相关的最复杂的组件之一，通常这是保存大多数“技术诀窍”秘密的地方。仅举一个例子——一个好的交易引擎应该能够平均每秒执行 100,000 多个订单。





根据您的目标，可能需要（或不需要）创建您自己的匹配引擎。如果您将交易引擎视为您的主要系统功能，并希望通过提供最快的交易从竞争对手中脱颖而出，那么从头开始编写一个匹配引擎是适合您的。同时，如果这不是您最关键的功能并且订单执行速度可能会受到影响，则可以使用一些现成的解决方案，例如 OpenDAX。





OpenDAX 是一个由公共库和私有库组成的混合开源软件，旨在构建功能齐全的交易所服务。它是最先进的产品之一，可以作为功能丰富的解决方案购买，提供不同的可插拔组件，具有基本和超高性能，以及与您所需性能水平相对应的各种定价选项。





交易引擎的复杂性取决于支持的订单类型。通常，至少有两种订单类型：





市价单（以最低可能的价格立即买入/以当前可能的最高价格卖出，匹配订单簿中最接近的相应订单）

限价订单（当价格超过某个阈值 Y 时买入/卖出 X 数量的货币，因此执行时间延迟直到满足要求）





还有其他的订单类型，例如，Stop limit 订单，允许用户在价格穿过 X 时尽可能多地买入/卖出，但在价格上涨/下跌 Y 时停止。计划的订单类型越高级实施，交易引擎将越复杂。

加密钱包

加密货币交易所的另一个基本功能是加密钱包。您可以创建和自定义此功能，为客户提供最佳的用户体验，包括方便的支付网关和多加密货币功能，同时保持高安全标准。





提取资金的过程是有风险的，因为它实际上是从您的平台提取资金的方式，并且应该完成许多预防措施和检查以防止盗窃。实现此目的的方法之一是对提款进行手动批准（至少可以阻止黑客迅速拿走大量资金）。通常，采用风险分散方法——少量的加密货币可以自动快速提取，但更大的数额——需要一些自动的声誉检查（成功历史/评级/KYC/KYT 等）。





加密钱包实际上是分配给用户的加密地址，用于存款。此外，当用户与指定的“每个用户”地址进行交互时——整个交易平台会定期与“一个大平台的钱包”进行对账——因为它需要使用存放在平台上的全部加密货币进行操作。这些“大罐加密货币”是最大的安全风险。





在这方面，加密钱包是黑客的一个有利可图的目标：例如，根据 Atlasvpn 的数据，2020 年，犯罪分子针对加密钱包发动了 27 次成功攻击，每次黑客攻击净赚 30.3 亿美元，约合 1.1212 亿美元。这就是为什么这里发明了不同的“分阶段”资金存储方案。明智的做法是不要将所有资金都存储在一个钱包中，而是至少使用 3 种存储类型：





热钱包 ——存储在服务器上的私钥，可能容易受到攻击，但钱包并不打算在其中存放很多资金。所有操作都是完全自动化的，并且达到阈值（低/高），因此应该与“热”钱包相协调

——存储在服务器上的私钥，可能容易受到攻击，但钱包并不打算在其中存放很多资金。所有操作都是完全自动化的，并且达到阈值（低/高），因此应该与“热”钱包相协调 热钱包 ——存储在另一个服务器/系统中的私钥，单独保护（与热钱包系统有间隙），用于存储更多加密货币。它不用于直接与最终用户交互，而仅用于从热钱包充值/协调加密货币（收集超出的资金或如果热钱包几乎为空则添加更多资金）

——存储在另一个服务器/系统中的私钥，单独保护（与热钱包系统有间隙），用于存储更多加密货币。它不用于直接与最终用户交互，而仅用于从热钱包充值/协调加密货币（收集超出的资金或如果热钱包几乎为空则添加更多资金） 冷钱包——私钥不存储在服务器上，而是存储在未连接到互联网的特殊计算机上。平台上的大部分加密货币都保存在这个钱包中。它仅由授权人员在“气隙/未连接到 Internet”的计算机上手动使用。





对于您的加密应用程序，您可以从头开始构建自己的钱包或集成第三方钱包。

通常，热钱包和暖钱包是由金融科技初创公司自行构建的——整个过程需要几周到几个月的时间。尽管如此，定制的解决方案仍可让您拥有充分的灵活性和控制力。从工程的角度来看，它只需要一般的加密应用程序开发知识（但是，很大程度上取决于您希望从一开始就支持的加密货币的数量）。





第三方钱包服务有其优点和缺点。一方面，此类解决方案可以非常快速地集成到您的加密货币交易应用程序中。它们在早期阶段提供了高水平的稳定性和可靠性（与本土解决方案相比）。另一方面，它们收取高额费用（这可能会使初创公司的盈利能力受到质疑），并且无法提供可预测的处理速度。毕竟，在您的主要业务流程中依赖第三方解决方案可能不是您的最佳选择。





在冷钱包方面，与第三方供应商合作可能会更有用，因为真正可靠和可验证的冷存储对于早期创业公司来说是一项复杂的任务。理想情况下，它需要多人参与（以避免其中一名利益相关者窃取所有资金的可能性）、“气隙”基础设施、可靠的硬件以及实际安全的物理存储来存储该硬件。此类产品的示例包括来自 Fireblocks、Knox 和 BitGo 的解决方案。所有这些服务都有些相似，但提供更适合特定情况的功能集。因此，选择第三方冷钱包提供商始终是一个挑剔的问题。

市场和流动性提供者整合

您的加密平台的成功将在很大程度上取决于流动性：交易多久可以发生。客户总是会选择流动性好、交易速度快的交易所。





您可以从以下几个选项中进行选择：





使用您自己的交易机器人-做市商（当交易所使用自己的加密货币和机器人来设置交易订单时，从字面上“模仿”存在一些“活跃交易”；当有足够的真实用户订单时，这些机器人不活跃）

连接到其他大型交易所，实时获取他们的订单簿并在您的交易所中模拟一个类似的订单簿（并在价格中添加少量“费用”以使其对您有利可图）；在您交易所的每笔交易中，您需要在外部交易所“买断”同一笔交易





由于您不太可能有足够的交易量来提供加密货币的即时销售/交易，第二种可能是明智之举的选择是连接到外部流动资金池以满足客户的需求。现有的加密货币交易所，如 Kraken、Binance 和 Gemini 都可以进入他们的市场。例如，由于严格的预算和时间表要求，我们选择与 Kraken 建立集成，为我们的一个项目扮演流动性提供者的角色。





利用第三方流动性提供商，金融科技企业创始人可以快速推出产品，并从产品生命周期的一开始就获得交易对。新客户将从第一秒开始就拥有引人入胜的市场和交易体验。但是，在这种情况下，您的平台不会赚到很多利润，您会提供比竞争对手的价格高一点（或至少不少于）的价格。作为替代方法——您可以选择开发和利用上述做市机器人，但这是一个困难的过程。正确地创建和安排它们需要特定的开发经验和业务知识。

用户界面

人们喜欢简单易用并让他们的生活更轻松的应用程序。确保您的加密货币交易应用程序具有简单且有吸引力的界面，有助于处理加密货币交易中最困难的方面。决定此功能质量的主要因素是简单性、便利性、速度和参与度。这在实践中意味着什么？





您的加密货币交易应用程序应具有：





有助于高效执行交易的界面，最大限度地减少交易时间

可快速访问最重要功能的仪表板

无缝存取款

出现任何问题时的技术支持选项





足够的界面的关键部分之一是可视化。您的客户可能希望获得显示价格波动的数据和方便的图表、各种技术分析指标以及有关选定市场或资产的详细统计数据。

必备的加密交换功能

在大多数情况下，仅有基本功能不足以创造完美的用户体验。以下是可以使您的加密货币交易应用程序在竞争对手中脱颖而出或至少与他们相提并论的功能列表。您可能会考虑开发以下功能：





用户配置文件使用户能够更有效地管理他们的订单数据 投资组合跟踪以显示投资组合绩效并突出显示哪些加密资产最成功 帮助用户填补加密货币体验知识空白的教育内容 推荐和奖金以建立客户忠诚度并吸引新用户 推送通知以通知用户价格变动、应用程序更新和其他重要事件

高级加密货币交易应用程序功能

在创建您的加密货币应用程序时，请考虑将基本交易应用程序转变为可扩展交易解决方案的一些锦上添花的功能：





重复购买——通过自动化策略使购买过程更方便、更快捷 NFT 交易和纳入全新的代币——为客户提供更多多样性并邀请各种类型的客户 数据分析——让客户看到加密市场的状态并做出更好的选择 人工智能聊天机器人——帮助客户在正确的时间买卖加密货币，并为他们提供常见问题解答和建议 “跟随专家”功能——专家可以分享/我们可以分析他们如何交易，用户可以跟随他们的路径





例如，eToro 具有称为 CopyTrader™ 系统的功能。它通过分析成功交易者在平台上的行为来发现他们交易习惯的相似之处，并允许其他用户自动实时复制他们的选择。

Crypto Exchange 应用程序的合规性

虽然加密货币可能仍然具有“狂野西部”的形象，但合规性对该行业至关重要。在开发您未来的加密货币应用程序时，根据您将要工作的司法管辖区，请记住一些监管原则和流程。

姓名 定义 要求遵守 通用数据保护条例 这是欧盟法律中关于欧盟和欧洲经济区数据保护和隐私的规定，如果您计划在欧洲拥有客户，则需要遵守它。 将欧盟用户的数据存储在欧盟服务器位置 为用户添加功能以更好地控制自己的数据提供帐户删除选项 KYC（了解你的客户） 这是识别加密货币操作对手方的基本程序。它涵盖了选择程序（不是每个人都可以成为客户）和身份识别（个人数据、生物识别数据）。 实施您自己的 KYC 系统，允许用户上传 ID 并采用手动验证流程或使用/创建自动验证照片/ID 的 AI/ML 系统 AML（反洗钱） 它是一系列旨在基于汇总数据分析来检测洗钱计划的程序。 KYC 属于反洗钱措施。 有效应用货币转账限制（例如，每天提取不超过 10000 美元） 如果特定用户被法律起诉，有能力阻止他们有能力限制/阻止某些国家的公民或某些银行的客户汇款或收款 KYT（了解您的交易） 它描述了检测和识别可疑欺诈交易并阻止它们的措施和程序。 在提款之前，有技术来跟踪交易的来源（当我们收到存款时）和目的地。





在您的应用程序中实施 KYT 程序可能是加密货币应用程序开发中最具挑战性的部分之一。对于法定货币，这意味着有可能阻止特定的人、银行或国家参与交易。对于加密货币，这意味着可以验证特定的加密钱包是否“干净”（未标记为可能与“黑市”、犯罪分子等相关）。





自行跟踪这一点可能非常困难，因为它需要创建或拥有一个庞大的人工审查数据库，收集所有“不良钱包”并跟踪与其相关的所有交易。在这种情况下，Chainalysis KYT 等第三方提供商可以提供帮助。它为所有加密货币资产提供持续的交易监控，以减少手动工作流程并检测可疑活动。

随着世界各地的监管机构在加密货币世界中摸索前行，很明显，他们的主要目标是为这个年轻的行业创建一个准确而强大的监管体系。规则可能因国家/地区而异，但大多数监管机构都强调了 KYC/AML/KYT 程序、改进安全协议以及投资者保护等支柱的重要性。

如何构建加密货币交易平台：开发过程

Сrypto 交易平台开发类似于任何其他应用程序开发，只是侧重于区块链技术和额外的安全性。需要所有常见的开发步骤：





框架和规划

设计和原型制作

编写代码和测试

公开发布

保持和改进





无论您打算创建哪种类型的加密货币交易应用程序，前端部分的开发都几乎相同。主要目的是在经验丰富的 UX/UI 设计师和前端开发人员的帮助下，设计一个用户友好且易于导航的用户界面。

应用程序服务器端的开发是一项更复杂的任务，可以使用不同的方法和工具来解决。应用程序的后端必须提供快速高效的订单处理和数据安全性。此外，随着您的产品越来越受欢迎，它需要可扩展以支持不断增长的负载。





架构设计基于业务需求，因为每个项目都是独一无二的，没有单一的多用途解决方案。在 MobiDev，只有在明确了加密交易产品的业务目标和主要需求之后，我们才会提出开发方法、技术路线图和架构方法。





对于某些产品，我们依靠内存数据库方法来生成订单并快速处理它们。与将数据存储在磁盘或 SSD 上的数据库不同，内存数据库仅在计算机的主内存中存储和处理数据，确保响应时间最短。这支持实时投标，其中应用程序可以处理来自所有买家的投标请求，根据多个标准选择中标并进行处理。

尤里·卢查尼诺夫 JavaScript 组长





得益于这项技术，数据库可以被不同地区的不同服务器访问，或者可以被不同数量的用户使用，这使得该解决方案高效且可扩展。您可以在下面找到此类架构的插图。

但这只是一个例子。在发现阶段对每个特定案例进行调查时，应考虑以下几个因素：





营业地点（有助于了解监管要求）

业务类型和系统负载（允许选择缩放类型）

安全协议等。

通过此分析，我们可以选择一个能够满足客户需求的解决方案，并让他们拥有能够帮助产品顺利高效运行的那些特性。



审核人： Maksym Bielai ，BA 团队负责人，金融科技市场分析师





由MobiDev 的 AI 工程师 Dmitriy Kisil撰写。





完整文章最初发布于此处，基于 MobiDev 技术研究。

