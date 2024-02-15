量子态：两件事如何同时成立





麦肯锡发布了一份有趣的报告，内容涉及人工智能对企业云投资即将产生的影响。





文章开头引用了麦肯锡的一段话： “虽然可能的影响因行业而异，但采用云为普通公司提供了将盈利能力提高 20% 至 30% 的机会。”





对于许多人来说，这将是一个将所有内容都放在公共云中的响亮号召 - 但下一句话中添加了重要的细微差别：





“许多数字原生公司已经充分利用这个机会。过去十年，标准普尔 500 指数中近三分之一的 EBITDA 价值增长来自于八家利用类云基础设施的数字原生公司。 ”





类似云的基础设施。





不是“因为他们使用了公共云”，而是因为他们采用了云运营模式。该报告非常出色，我们强烈推荐它。





我们一次又一次看到的另一个事实是，通过将工作负载从云中转移出来，公司平均可以节省 60% 的成本。这是我们从发布数据的团队中一致看到的，例如 37信号 , X.com , 预渲染 ， 和 阿雷夫斯 。这是最大的企业安全公司之一（以及我们的客户）保存的（但没有发布）。





因此，问题就变成了 - 如何通过迁移到云和离开云来提高盈利能力。





答案在于采用云运营模式。采用云运营模式会改变您对基础设施、开发人员体验和端到端技术效率（从数据团队到 IT 团队）的思考方式。训练、调整和部署生成式人工智能模型需要接近实时业务流程和数据。麦肯锡报告还预测，未来十年，近一半的数据将继续在本地生成。根据数据隐私、销售点系统等多种因素，组织应仔细考虑其本地数据架构与公共云数据架构。





云运营模型将基础设施作为代码提供。这意味着智能软件和愚蠢的硬件。 Google (TPU)、AWS (Graviton) 和 Azure (FPGA) 都有自己的芯片，但这些芯片是为通用工作负载而设计的。软件是他们唱歌的动力。这就是未来的模式。廉价但功能强大的商品硬件，坦率地说是一次性且可重复使用的。这就是为什么您在公共云或云运营模型中找不到设备的原因。





云运营模型意味着跨开发人员学科共享和重用预配置的工具和应用程序模式。这种方法包括为开发人员提供自助服务的统一消费层和支持速度、敏捷性和安全性的标准化技术堆栈。





云运营模型还通过托管服务（数据库、键值存储、安全性）提高技术效率。它需要 IT 流程的自动化和标准化，例如部署、扩展和管理。它促进 CI/CD 实践，实现频繁和自动化的代码部署。这些（以及其他）中的每一个都可以使组织更加高效。





其本质是两件事可以同时为真。您可以“迁移到云端”并获得更多利润，也可以“回国”并获得更多利润。共同点是模型。如果您想讨论哪些工作负载属于何处 - 请联系我们 你好@min.io 我们可以分享我们的想法。您会发现我们的建议非常诚实。如果你属于公共云——我们这么说没有问题，因为如果你成功了，在某个时候你会想回来。这完全取决于您优化的内容。





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