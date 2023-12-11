部署移动应用程序之前要测试的关键要素

您已经创建了一个移动应用程序。那么，现在怎么办？





在过去的十年里，移动设备已经转变为不可或缺的通信形式。





移动设备的普遍可用性和便利性导致了移动应用程序开发的不断增长。因此，移动应用市场现在是增长最快的领域之一。对于每个可以想象的用例，都有一个匹配的工具或应用程序。





所有这些因素都提高了测试移动应用程序的相关性。





如今，您拥有一款能够无缝运行且优于竞争对手应用程序的应用程序至关重要。这只能通过测试来实现。

了解移动应用测试

顾名思义，移动应用程序测试是在公开发布之前验证 Android 或 iOS 移动应用程序的可用性和功能的过程。





测试移动应用程序的目的是确认该应用程序满足预计的业务和技术规范。





每天，人们在各种场景中使用移动应用程序，例如银行、现代车辆、游戏或智能冰箱。然而，大多数用户都面临着一个非常常见且令人烦恼的情况——应用程序在最需要的时候无法运行。





如果移动应用程序未经严格测试，消费者很可能会在其设备上遇到严重的错误，这可能会导致负面的用户体验，尤其是对于新用户而言。





任何意外的应用程序崩溃或功能缺陷都可能导致应用程序立即卸载。严重的错误甚至可能导致敏感数据丢失，从而导致罚款和处罚。

部署移动应用程序之前要测试的 7 个要素

移动应用程序测试过程与测试 Web 应用程序或桌面应用程序略有不同。在应用程序准备好部署之前，测试人员必须检查以下关键元素：

1. 在不同的软件环境中运行

您的消费者大多会安装应用程序或在不同的浏览器和操作系统（例如 iOS 和 Android）上工作。建立必要的配置，并使用测试策略来确定应首先执行哪些测试。





软件配置测试通常在 AUT（被测应用程序）阶段进行。移动应用程序必须在各种操作系统版本、固件升级等方面进行测试。

2. 不同硬件环境下的运行

硬件测试检查内部处理器、核心硬件、屏幕尺寸、分辨率、容量或内存、摄像头、无线电、Wi-Fi、蓝牙连接等。有许多独特的移动设备，最终用户将在几乎所有设备上运行您的应用程序其中。





因此，在启动应用程序之前检查此元素至关重要。

3. 不同网络条件下工作

网络对应用程序行为有重大影响，每个移动应用程序在不同的网络环境中都有独特的行为。定义网络的因素有多种，例如物理障碍、网络频谱、设备之间的隔离、无线电干扰、网络使用情况或流量等。





测试应用程序时，应考虑网络延迟。在向公众开放之前，移动应用程序必须在不同条件下在多个网络上进行一系列评估。





请记住，带宽和数据容量可能会影响页面加载速度，从而最终影响用户保留率。

4. 真实设备上的性能，而不仅仅是模拟器上的性能

您的客户或消费者将在真实设备（例如平板电脑和智能手机）上使用这些应用程序，而不是在模拟器上。在实际硬件上进行测试时，评估应用程序的功效和一般用户体验很简单。模拟器可以执行有限的测试。





可以部署真实设备来测试每一项功能，例如相机评估、地理定位能力、生物识别传感器等。但是，可能会产生额外费用。

5. 困难或艰苦条件下的性能

您必须评估应用程序在不同条件和挑战下的可用性、安全性和资源利用率。这包括： 负载测试：应用程序对各种请求的响应时间压力测试：应用程序的功能能力高于平均需求，数倍以上





稳定性测试：正常运行条件下应用程序的寿命并发测试：可以运行应用程序的并发用户数量

6. 移动应用程序的安全级别

应用程序的安全方面还应在启动前进行评估。评估病毒、黑客或未经授权访问私人数据所带来的危险。确保所有用户信息（登录名、密码、信用卡详细信息）安全，免受网络机械化攻击。确认应用程序的安全系统受到可靠密码的保护。

7.应用程序失败后恢复的能力

优秀的移动应用程序必须能够承受由软件故障、硬件故障或通信问题引起的缺陷并从中恢复。验证应用程序从不可预见的危机、事务延迟或潜在数据丢失中恢复的能力。

结论

该列表绝不是详尽无遗的。启动一个功能齐全、无错误的大型应用程序可能很困难，这就是为什么您需要持续测试 - 即使在部署之后也是如此。我们强调的主要元素对于应用程序的顺利启动至关重要。





为了使这些部分在您的开发和测试中发挥作用，请建立一个强大的团队，并在必要时寻求软件测试服务公司的帮助。





询问用户反馈并及时推出升级。随着时间的推移，您将学习测试本地/文化用户的期望、在较新的操作系统中工作等等。