Éléments clés à tester avant de déployer votre application mobile

Vous avez créé une application mobile. Et alors, et maintenant ?





Au cours des dix dernières années, les appareils mobiles sont devenus un moyen de communication indispensable.





La disponibilité omniprésente et la commodité des appareils mobiles ont entraîné une croissance incessante du développement d'applications mobiles . Le marché des applications mobiles fait donc désormais partie des secteurs à la croissance la plus rapide. Pour chaque cas d’utilisation imaginable, il existe un outil ou une application correspondant.





Tous ces facteurs ont accru la pertinence de tester les applications mobiles.





Aujourd’hui, il est essentiel que vous disposiez d’une application qui fonctionne de manière transparente et qui soit supérieure aux applications concurrentes. Cela ne peut être accompli que par des tests.

Comprendre les tests d'applications mobiles

Comme son nom l'indique, le test d'application mobile est le processus de vérification de la convivialité et des fonctionnalités d'une application mobile Android ou iOS avant sa sortie publique.





Le but des tests des applications mobiles est de confirmer que l’application répond aux spécifications métiers et technologiques projetées.





Chaque jour, les gens utilisent des applications mobiles dans une variété de scénarios, tels que les opérations bancaires, les véhicules et jeux contemporains, ou dans les réfrigérateurs intelligents. Pourtant, la plupart des utilisateurs ont été confrontés à une situation très courante et ennuyeuse : l'application ne fonctionnait pas au moment où elle en avait le plus besoin.





Si les applications mobiles ne sont pas rigoureusement testées, il existe une forte possibilité que les consommateurs rencontrent de graves bugs sur leurs appareils, ce qui peut entraîner une expérience utilisateur négative, en particulier parmi les nouveaux utilisateurs.





Toute panne inattendue de l'application ou tout défaut de fonctionnalité pourrait entraîner la désinstallation immédiate de l'application. Des bogues graves peuvent même entraîner une perte de données sensibles, ce qui peut entraîner des amendes et des pénalités.

7 éléments à tester avant de déployer votre application mobile

Le processus de test d’une application mobile est légèrement différent du test d’une application Web ou d’une application de bureau. Les testeurs doivent vérifier les éléments clés suivants avant que l'application soit prête à être déployée :

1. Fonctionnement dans différents environnements logiciels

Vos consommateurs installeront principalement l’application ou travailleront sur différents navigateurs et systèmes d’exploitation (comme iOS et Android). Établissez les configurations nécessaires et utilisez la stratégie de test pour déterminer quels tests doivent être exécutés en premier.





Les tests de configuration logicielle ont généralement lieu au moment de la phase AUT (application sous test). L'application mobile doit être testée sur différentes versions du système d'exploitation, mises à niveau du micrologiciel, etc.

2. Fonctionnement dans différents environnements matériels

Les tests matériels vérifient les processeurs internes, le matériel de base, les dimensions de l'écran, la résolution, la capacité ou la mémoire, l'appareil photo, la radio, le Wi-Fi, la connectivité Bluetooth, etc. Il existe de très nombreux appareils mobiles uniques et les utilisateurs finaux exécuteront votre application sur presque tous. d'eux.





Il est donc primordial de vérifier cet élément avant de lancer l’application.

3. Travailler dans différentes conditions de réseau

Le réseau a un impact majeur sur le comportement des applications, et chaque application mobile se comporte de manière unique dans différents environnements réseau. Plusieurs facteurs définissent les réseaux, comme les barrières physiques, le spectre du réseau, la séparation entre les appareils, les interférences radio, l'utilisation du réseau ou le trafic, entre autres.





Lors du test des applications, la latence du réseau doit être prise en compte. Avant d’être mises à la disposition du public, les applications mobiles doivent subir de nombreuses évaluations sur plusieurs réseaux, dans diverses conditions.





N'oubliez pas que la bande passante et les capacités de données peuvent influencer la vitesse de chargement des pages, ce qui affectera à terme la fidélisation des utilisateurs .

4. Performances sur des appareils réels et pas seulement sur des émulateurs

Vos clients ou consommateurs utiliseront ces applications sur des appareils réels, tels que des tablettes et des smartphones, et non sur des émulateurs. Il est simple d’évaluer l’efficacité et l’expérience utilisateur générale d’une application lorsqu’elle est testée sur du matériel réel. Les émulateurs peuvent effectuer des tests limités.





De vrais appareils peuvent être déployés pour tester chaque fonction, comme les évaluations de caméras, les capacités de géolocalisation, les capteurs biométriques, etc. Cependant, cela peut entraîner un coût supplémentaire.

5. Performance dans des conditions difficiles ou éprouvantes

Vous devez évaluer la convivialité, la sécurité et l'utilisation des ressources de l'application dans différentes conditions et défis. Cela comprend : Tests de charge : le temps de réponse de l'application à différents types de requêtes Tests de stress : la capacité fonctionnelle de l'application à une demande supérieure à la moyenne, plusieurs fois





Tests de stabilité : Longévité de l'application dans des conditions normales de fonctionnement Tests de concurrence : Le nombre d'utilisateurs simultanés pouvant exécuter une application

6. Le niveau de sécurité de l'application mobile

Les aspects de sécurité de l’application doivent également être évalués avant le lancement. Évaluez les dangers posés par les virus, les pirates informatiques ou l’accès non autorisé aux données privées. Assurez-vous que toutes les informations utilisateur (identifiants, mots de passe, détails de la carte de crédit) sont protégées contre les attaques mécanisées sur le réseau. Confirmez que le système de sécurité de l'application est protégé par un mot de passe robuste.

7. La capacité de l'application à récupérer après un échec

Une excellente application mobile doit être prête à résister et à se remettre des défauts résultant de problèmes logiciels, de dysfonctionnements matériels ou de problèmes de communication. Vérifiez la capacité de l'application à se remettre de crises imprévues, de retards de transaction ou de perte potentielle de données.

Conclusion

Cette liste n'est en aucun cas exhaustive. Lancer une application entièrement fonctionnelle, volumineuse et collante peut être difficile, c'est pourquoi vous devez tester en continu, même après le déploiement. Les principaux éléments que nous avons mis en évidence sont essentiels au bon lancement de l'application.





Pour que ces éléments fonctionnent dans votre développement et vos tests, constituez une équipe solide et, si nécessaire, demandez l'aide d'une société de services de tests de logiciels .





Demandez des commentaires aux utilisateurs et déployez des mises à niveau en temps opportun. Avec le temps, vous apprendrez à tester les attentes des utilisateurs locaux/culturels, à travailler sur des systèmes d'exploitation plus récents, et bien plus encore.