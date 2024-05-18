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    利用极性最小化损失减轻框架偏差：实验细节经过@mediabias
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    利用极性最小化损失减轻框架偏差：实验细节

    经过 Media Bias [Deeply Researched Academic Papers]2m2024/05/18
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    太長; 讀書

    在本文中，研究人员探讨了媒体中的框架偏见，这是政治两极分化的一个主要驱动因素。他们提出了一种新的损失函数，以最大限度地减少报道中的极性差异，从而有效减少偏见。
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    该论文可在 arxiv 上根据 CC BY-NC-SA 4.0 DEED 许可获取。

    作者：

    （1）Yejin Bang，香港科技大学人工智能研究中心（CAiRE）；

    （2） Nayeon Lee，香港科技大学人工智能研究中心（CAiRE）；

    （3）冯廷哲，香港科技大学人工智能研究中心（CAiRE）。

    链接表

    A.实验细节


    BERTSCORE-F1 为了评估显著信息，我们采用了基于 token 嵌入的指标 BERTSCORE-F1。我们使用 (Zhang* et al., 2020) 提供的预训练“microsoft/deberta-xlarge-mnli”版本作为最先进的检查点。

    A.1 人工评估


    我们用 30 个随机选择的样本进行了评估。我们从两个模型中提供了两篇文章（随机顺序），以及描述文章内容的问题句子。然后，按照 Spinde 等人（2021 年）；Lee 等人（2022 年）的方法，要求注释者回答“哪篇文章更有偏见？”的问题。我们为每个样本获取三个注释，并选择多数投票。由于许多测试样本与美国政治密切相关，我们招募了三名美国公民/国民/居民，以尽量减少评估中涉及的任何政治偏见或个人偏好。这三位注释者都声称自己在政治倾向上是温和的，并且他们有资格用英语进行评估（他们都接受了英语高等教育）。


    为了验证在成对文章中选择哪一篇有偏差不是随机的，在获得评估结果后进行了二项检验。零假设是“从 LR-INFO（我们提出的方法）生成的文章中选择偏差较小的文章是随机的”。然后，我们得到了 p 值 0.019，这拒绝了零假设（p < 0.05）。因此，从 LR-INFO 生成的文章中选择偏差较小的文章不是随机的。


    当使用极性最小化损失训练模型时，它可以学会去除引起偏见的信息，而 BARTNEUSFT-T 则受到影响。如表 4 所示，我们的模型 LR-INFO 可以从关于“特朗普将在 CPAC 上发言”问题的摘要中删除引起偏见的信息“特朗普预计将攻击乔·拜登总统的移民政策”，而 BARTNEUSFTT 却无法删除它。


    表 4：人工评估示例。



    表 5：我们提出的具有极性最小化损失的模型的实验结果，LR-VALENCE、LRAROUSAL、LR-INFO、LRC-AROUSAL、LRC-INFO，具有不同的权重（λ）。对于框架偏差度量，数字越低越好（↓）。对于其他分数，数字越大越好（↑）。我们报告了具有极性最小化损失的模型的结果（用 + 表示），其中具有最佳 λ。附录和图 2 中提供了 λ 的完整探索

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    purcat-imgscience #framing-bias #political-polarization #media-reporting #polarity-minimization #loss-function #bidirectional-mapping #informational-framing-bias #political-bias

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