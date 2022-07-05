通过做艰苦的事情来培养自我同情心和韧性

耐克项目 Moonshot 期间的速度训练课程。图片来源：耐克纽约





众所周知，建立韧性对于克服困难和在面临挑战时蓬勃发展至关重要。有韧性的人会意识到情况、他们的情绪反应和周围人的行为。因此，有韧性的人可以在困难时期工作，从中学习，变得更强大，更有能力在未来克服困难。然而，在我看来，如何培养韧性总是很神秘。





根据 今日心理学，复原力与自我同情密切相关。 “自我同情包括希望自己的健康和幸福，并导致积极的行为而不是被动地改善自己的处境。自我同情并不意味着我认为我的问题比你的问题更重要。它只是意味着我认为我的问题也很重要，值得关注。”





如果韧性与自我慈悲齐头并进，那么如何培养自我慈悲呢？ Springer.com上发表的一项研究解释了体育活动与自我同情之间的关系。





该研究得出的结论是“体育活动与自我同情之间的关系是显着的，同时研究非身心干预的效果并构建体育活动和自我同情的机制可以作为未来的影响。”





我是一个活生生的例子，说明体育活动如何帮助培养自我同情和复原力。





从2012年开始，我一直是一名马拉松和超级马拉松选手。但是，回顾2012年之前的日子，我过着相当平淡的生活。 2007年获得纽约大学硕士学位后，我在华尔街从事朝九晚五的工作；没有爱好，也没有野心。我在同一家公司工作了七年，薪水还可以。一切都很好。





在那个马拉松比赛日，我需要改变我的生活。





2011 年 11 月，我开始跑步，因为我在 2011 年纽约马拉松比赛中为比赛加油时受到了跑步者的启发。在那个马拉松比赛日，我需要改变我的生活。您可以观看TEDx Talk，讲述我获得波士顿马拉松资格的旅程。 2011年11月之前，我很少参加体育活动，更别说跑步了。我从来都不喜欢跑步。





说实话，我曾经在高中的一次跑步评估中昏倒了。全校都知道了，我感到深深的屈辱和尴尬。跑步带回了那种痛苦的经历。





在 2011 年纽约马拉松之后，我开始每天跑步 5 分钟，因为那是我当时所能做的。之后，我慢慢建立起马拉松级别的体能，并在 2012 年 11 月完成了 60 公里的比赛。





有趣的是，我职业生涯的转变发生在 2013 年，当时我意识到自己已经停止学习和成长近五年。所以，我继续学习并通过了谷歌的所有证书。我采访了30多家机构。他们拒绝了我，因为我说话带有口音并且没有任何经验。最后，一家机构抓住了我的机会。剩下的就是历史了。





在早期创业公司工作需要精神力量、乐观和韧性。





到 2016 年，我已经完成了 6 场马拉松、1 场 60 公里赛跑、1 场阿巴拉契亚小径 50 英里赛跑和 1 场 100 公里赛跑。 2016 年对我来说至关重要，因为那是我第一次在美国从事创业工作。在早期创业公司工作需要精神力量、乐观和韧性。我记得在开始大约一个月后，我每天都想呕吐，并告诉我的朋友我要戒烟了。





但是，神奇的是，我坚持了下来，工作了两年，在我离开之前将公司发展到了 20 倍。我能想到的只是我所做的跑步和体育活动在我身上建立了复原力，并让我度过了工作中的所有压力和焦虑。从那时起，我的个人和职业发展一直很出色。





跑步很棒，但它不再让我感到满足。所以我想从事不同的、更具挑战性的运动——铁人三项，这意味着我必须面对我的恐惧，另一个童年的创伤——在深水中游泳。





小时候，我通过每天去游泳池和观察他人来学习游泳。游泳池有一个浅边和一个深（8 英尺）边。我一直都是肤浅的。当我终于学会游泳时，一个孩子挑战我游过整个游泳池。出于自尊和自负，我在没有评估我的力量、技能和风险的情况下同意了它。





走到一半，我已经筋疲力尽了，但我不能停下来，因为水池太深了。我差点淹死，但后来又不想被人嘲笑，所以我坚持了下来。神奇的是，我确实游过了对岸，但我一点力气都没有出来，所以警卫把我拉出了水池。那种痛苦的感觉永远不会离开我。即使是现在，当我在深水池中游泳时，我仍然需要保持一定程度的控制，以免惊慌失措。





随着我即将在 2022 年 10 月参加的铁人三项赛事，我必须在海里游泳 1.2 英里。因此，我需要学习如何在开阔水域中驾驭风和水流，并在游泳时保持冷静。这很可怕，但我已经准备好去征服更具挑战性和难度的事情了。





在我目前的创业公司担任领导职务时，我有很多责任以指数级的速度发展公司，同时在工作场所成为榜样，帮助团队培养韧性。我向团队承认，铁人三项赛事把我吓坏了，我正在向团队展示我如何将一项艰巨的任务分解成更小的部分并一个一个地解决它们。最终，我会实现我的目标。