这就是我向非技术朋友教授加密货币交易的方式





区块链和加密货币交易概念相当难以掌握，因为支持它们的基础技术是从复杂的技术进步中产生的。有些人需要帮助才能开始他们在去中心化生态系统中的旅程，因此成为他们的解释者将复杂的概念分解为更简单的术语具有挑战性。





著名物理学家理查德·P·费曼（Richard P. Feynman）说：“如果我能向普通人解释它，那就不值得获得诺贝尔奖了。”所以，无论你一生中学到了什么，如果你不能向普通人解释它，它可能不会被认为是对这个世界知识交流的卓越贡献。





那么，你会怎么做？如果您现在是区块链和加密领域经验丰富的加密货币交易者，那么您将面临向非技术爱好者解释它的挑战。好吧，如果知识必须为每个人服务，那么本文试图在一定程度上满足您的需求。从基本步骤到复杂步骤，文本的组织方式使每个人都能理解。





区块链技术简单来说：

在深入交易所的加密货币交易之前，有必要了解其底层技术，即区块链。区块链是可以从所有连接的节点或计算机访问的区块链。有哪些类型的块？每个区块都包含一组数据，其中包含一组交易的信息。区块链中的每个块通过在每个块的标头中包含前一个块的加密哈希（加密哈希是通过输入数据的数学算法创建的唯一的、固定大小的字符串（指纹））来链接。这是什么意思？这意味着数据安全，因为很难在不更改其后的所有块的情况下更改一个块。





加密货币交易所

加密货币交易所是用户可以购买、出售和交易加密货币的地方。有不同类型的加密货币交易所。最著名的交易所类型是 CEX（中心化交易所）、DEX（去中心化交易所）和混合交易所。中心化交易所由中心实体管理，这意味着您的信息存储在中心化服务器中，而去中心化交易所没有中心实体，因此您可以完全控制您的信息，包括私钥、钱包余额和隐私。第三种是混合交易所，它是中心化和去中心化元素的混合。要使用这些不同的加密货币交易所，您可以找到大量的使用指南。项目本身在其网站或博客上发布公告或指南。但是，就 DEX 而言，由于它是去中心化的，因此没有中央实体或所有者，因此大多数都发起了自己的论坛或群组，您可以通过其社区管理的渠道或网站找到有关它们的资源。

下图详细描述了不同类型的加密货币交易所，因此您可以了解它们。









好了，这些是开始加密货币交易之前的基本概念。现在，让我们深入探讨我们的主要焦点，即加密货币交易指南。





注意：本文不提供加密货币交易的财务建议；我们敦促读者在做出任何投资决定之前进行研究并寻求专业指导。





加密货币交易：

简而言之，“加密货币”指的是加密货币，是使用密码学技术保证安全性、基于区块链网络的数字或虚拟货币。





“加密货币交易”涉及在 Uniswap、Binance、Coinbase 等各种在线平台上买卖加密货币（硬币/代币）。交易者旨在通过低买高卖从加密货币市场的价格波动中获利。这是一种随着比特币（BTC）和以太坊（ETH）等加密货币的兴起而流行的金融交易形式。





注意：如果您认同以下一项或多项，请避免加密货币交易：如您所知，加密货币交易涉及风险，市场波动性很大，并不适合所有人。以下是一些可能想要重新考虑或避免加密货币交易的人： 加密货币交易不适合那些对高波动性和潜在财务损失感到不安的人。 如果您面临财务不稳定，您应该避免参与加密货币交易。 由于加密货币市场不可预测，价格变动可能不会像预期的那么快，急躁可能会导致损失。 成功的加密货币交易需要时间进行深入研究并随时了解市场趋势。 对技术概念、区块链技术和市场动态的基本了解对于有效地进行加密货币交易至关重要。





将谨慎放在首位的原因是，在深入研究内容之前承认潜在的风险和注意事项非常重要。





了解加密钱包和交易：

在选择加密货币交易平台之前，了解以下关键概念至关重要：





📥代币：

代币代表以太坊、Solana 等区块链上的资产或实用程序，通常通过首次代币发行 (ICO) 或代币生成事件 (TGE) 创建。它们可以提供对区块链生态系统内各种功能的访问。代币示例：LINK、BAT、XRP 等。请注意，像 BTC 这样的代币也可以转换为代币，以支持以太坊等另一个区块链，其价值挂钩为 1:1 的比例，在这种情况下，它们被称为 wBTC 或包装比特币。





📥硬币：

硬币是在区块链上运行的原生数字货币。例如 BTC 和 ETH。与代币不同，代币在各自的网络中拥有自己独立的价值和用例。





📥热钱包：

热钱包是连接到互联网的在线钱包。它们提供快速访问资金以进行交易或交易的方式，并且大多数 CEX 使用此类钱包来存储用户的资金。虽然方便，但热钱包更容易受到黑客攻击。因此，坦率地说，它们对于长期存储来说不太安全。示例：Coinbase、MetaMask、Trust 钱包等。





📥冷钱包：

冷钱包是加密货币的离线存储解决方案，通过保持私钥离线来增强安全性。冷钱包，例如硬件钱包或纸钱包，是长期存储和保护资产免受在线威胁的理想选择。示例：Trezor Model T 等硬件钱包。





加密货币交易：

加密交易是指区块链上两方之间数字资产的转移。交易由网络节点通过密码学进行验证，通常可以通过特定的区块链浏览器（例如以太坊的 Etherscan）进行追踪。了解交易流程、费用和确认时间对于有效的加密货币交易非常重要。在大多数情况下，用户在执行交易时都会犯错误。





请注意以下几点：





加密货币交易是不可逆转的，因此在按照预期复制和粘贴后请仔细检查地址。



硬币和代币是不同的。如果您将代币发送到代币地址，那么您的资金将会丢失。



加密领域最常见的混淆是基于 EMV（以太坊虚拟机）兼容网络的 ETH 地址。 Polygon、BSC（BNB 链、Fantom 和 Avalanche（C 链）等 EMV 兼容网络具有共同的特征，因此，如果您使用网络支持的非托管钱包，您可以对上述网络使用相同的以太坊地址像 MetaMask、MEW 等。您可以切换网络来查看您的代币，但请注意，如果您使用 CEX 并尝试将基于 ETH 的代币发送到 BSC 地址，那么您的资金将丢失，或者交易所将要求您赔偿收回您的资金的费用。





选择您首选的加密货币交易所：

根据上面关于加密货币交易所的图表，您可以决定选择哪种交易所。所有加密货币交易所都有利有弊。中心化交易所需要您在其平台上打开并验证（大多数情况下是 KYC 验证），而去中心化交易所则需要您连接您的钱包，如 MetaMask、Trust Wallet、Ledger Nano S/X 等。





以下是 DEX、CEX 和混合交易所的简要入门技巧：





📥CEX：

您可以选择列出的最好或最可靠的加密货币交易所 硬币市值 。在开始任何平台之前，请先对它们进行彻底的研究。搜索此类交易所的用户反馈、评论和流动性流入。创建帐户后，验证您的电子邮件地址。有些交易所要求您上传 KYC 文件才能使用他们的服务，而有些交易所则通过限制某些功能和服务来选择退出。





当您在CEX上创建账户后，请调整以下设置：

使用 SMS 或身份验证器应用启用 MFA

调整防钓鱼代码。

启用生物识别安全层（如果适用）。





📥DEX

要启动 DEX，您首先需要有一个加密钱包。例如，如果您在智能手机或 PC 上的浏览器上安装了 MetaMask，则可以像 Uniswap 一样启动 DEX，然后按如下方式连接到首选网络。





根据网络成本，您可以切换网络。相比之下，以太坊的 Arbitrum、Optimism 和 Polygon-like Layer-2 扩展解决方案比以太坊收取更少的费用。要选择最好的DEX，您可以查看排名和其他详细信息 达普雷达 。





📥混合交易所：

要开始像 IDEX 这样的混合交易所，首先要研究平台。选择后，创建一个帐户，用加密货币或法定货币为其提供资金，并调整基本的安全措施。混合交易所提供用户友好的交易界面。此类平台可帮助您体验中心化和去中心化交易功能的优势。





基本加密货币交易：

作为初学者，您可以在交易所以少量金额开始基本的加密货币交易。相比之下，从短期来看，一个好的 CEX 可能是最好的选择，因为如果任何问题持续存在，它们可能拥有积极的支持系统。一旦您在首选交易所拥有账户，存入资金并导航至其交易界面。通过引入移动应用程序，大多数知名加密货币交易所的事情都变得更加容易。您也可以通过应用程序进行操作。





之后选择您想要的交易对。本例选择BTC / USDT 。





好吧，您可以尝试一下现货交易（从现货、保证金、P2P、掉期等中选择）。













如上图所示，它展示了基本的交易策略（手动交易、低买高卖），尤其是现货交易。在订单簿中，如果您立即购买加密货币并且加密货币市场波动较小，您可以选择略高于突出显示价格的最低价格，否则如果您预计价格会下跌，您可以将价格调整为低于突出显示价格从突出显示的标记。您可以执行如下所述的技术分析。





请记住，交易中有不同类型的订单：





📥市场订单：





市价订单是立即以当前市场价格购买或出售加密货币的指令。它会立即执行。









📥限价订单：





限价单允许您设置购买或出售加密货币的特定价格。当市场达到指定价格时，订单将被执行。





📥止损订单（止损和止盈）：





止损单旨在通过在价格跌至预定水平时自动出售加密货币来限制潜在损失。止盈订单通过以预定目标价格出售来锁定利润。





好吧，这些是初学者基本交易的基本步骤，但您也可以通过进行技术分析来逐步提高您的交易技巧。一旦您了解了技术分析，您就可以继续进行高级加密货币交易。





技术分析：





要成为一名优秀的加密货币交易者，学习一些基本的技术技能至关重要。这些技能可以帮助您通过查看不同平台上的过去数据和交易量来分析市场。如果您是交易新手，请不要担心 – 这些技巧旨在教您技术分析的重要技巧。该分析涉及使用不同工具研究过去市场的表现。通过了解图表模式和市场动态，您可以就何时买入或卖出做出更好的决策。许多交易者遵循这些模式来预测市场接下来可能发生的情况。





技术分析的基本概念：





📥市场趋势：

看涨趋势：也称为加密货币价格上涨的上升趋势。

横盘趋势：价格既不大幅下跌也不大幅上涨，而是水平移动。

看跌趋势：也称为加密货币价格下降的下降趋势。





📥趋势线：

图表上的线条表示价格从低点到高点的变动。





📥支撑与阻力：

支撑位：看跌趋势可能暂停且价格反弹的较低水平。

阻力位：看涨趋势可能暂停且价格恢复的最高水平。









📥移动平均线：

用于分析市场动量并确定特定时间范围内的支撑位和阻力位。









📥蜡烛图：

每个烛台代表开盘价和收盘价。





📥看涨与看跌：

看涨市场：买家竞相设定更高的价格，如向上移动的看涨蜡烛所示。

看跌市场：卖家竞相设定更低的价格，从向下移动的看跌蜡烛中可以看出。









📥波动性检查：

如上图所示，加密货币市场通常波动很大。









📥超买和超卖：

超买：当加密货币被大量购买时，标志着交易者卖出的好时机。

超卖：卖方以最低价格出售资产，为买方提供了以较低成本购买的最佳时机。









📥交易量与价格连接：

较大的交易量通常与加密货币更有利的价格趋势相关。









📥加密货币恐惧与贪婪（CFGI）指数：

加密恐惧和贪婪指数（范围从 0 到 100）是预测主要加密货币潜在市场行为的宝贵工具。当该指数的值在 0 到 50 之间时，就表示恐惧——看跌或超卖的市场。相反，指数值在 50 到 100 之间反映了贪婪——看涨或超买的市场。例如，如果当前的加密恐惧和贪婪指数为 88，则意味着极端的贪婪情景，这预示着牛市。在这种情况下，现在可能是交易者考虑出售所持股份的好时机。非技术或初学者交易者可以发现此工具是执行加密货币交易的最佳工具。









您可以检查更新情况 这里 。





请注意，加密货币交易和技术分析是一个庞大的主题。您可以通过定期练习、测试和试验来增强您的技能和专业知识。目前，基本的加密货币交易概念就到此为止了。对于高级交易，您必须掌握在加密货币交易中记入利润的所有基本技能。





恶意项目在交易中首选的诈骗手段：

听起来很有趣，对吧？然而，并非所有加密项目都是真实的。一些恶意项目利用了你的心理和贪婪。尽管是一名熟练的交易者，但如果您无法抵制过度的贪婪，您可能会成为受害者。例如，即使所有技术指标都指向牛市，恶意项目也可能会采用拉高抛售策略来欺骗您并拿走您的资金。





最近，Terra Luna 的垮台引发了人们对即使是成熟项目的脆弱性的关注。在这种情况下，在投资前保持谨慎并进行彻底的研究就变得至关重要。恶意行为者经常利用市场情绪，操纵价格，并实施复杂的骗局。因此，及时了解潜在风险、监控项目进展并实施风险管理非常重要。

结论：

学习加密货币交易可能很棘手，尤其是对于非技术人员而言。本文详细介绍了困难的部分，从区块链基础知识到使用不同的交易所。但是，嘿，这不是财务建议，只是友好的指南。它警告风险并深入探讨简单的加密术语，如代币、硬币和钱包。您将了解不同类型的交易所——集中式、分散式、混合式等等。这篇文章甚至为初学者提供了基本交易的技巧。它涵盖了市场趋势、支撑位和阻力位等基本内容。此外，它还引入了加密货币恐惧和贪婪指数，这是交易者的便捷工具。只是关于诈骗的警告。因此，如果您是加密货币新手，那么本文就像一位朋友，帮助您一步步探索加密货币世界。



