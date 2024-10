É assim que eu ensino negociação de criptografia para amigos não técnicos

Os conceitos de blockchain e de negociação de criptomoedas são bastante difíceis de compreender, pois as tecnologias fundamentais que os apoiam surgiram de avanços tecnológicos complexos. Algumas pessoas precisam de ajuda para iniciar a sua jornada no ecossistema descentralizado, por isso é um desafio ser um explicador para decompor conceitos complexos em termos mais simples.





O famoso físico Richard P. Feynman disse: 'Se eu pudesse explicar isso para uma pessoa comum, não teria valido o Prêmio Nobel.' Portanto, não importa o que você aprendeu em sua vida, se você não conseguir explicar para as pessoas comuns, isso pode não ser considerado uma contribuição notável para a troca de conhecimento neste mundo.





Então, o que você faria? Se você é um comerciante de criptografia experiente no blockchain e na criptoesfera agora, você tem o desafio de explicá-lo para entusiastas não técnicos. Pois bem, se o conhecimento deve servir a todos, este artigo tentou atender até certo ponto às suas demandas. Começando pelas etapas básicas até as complexas, os textos são organizados de forma que todos possam entender.





Tecnologia Blockchain em termos simples:

Antes de mergulhar na negociação de criptografia em bolsas, é essencial compreender sua tecnologia subjacente, ou seja, blockchain. O blockchain é uma cadeia de blocos que pode ser acessada de todos os nós ou computadores conectados. Que tipos de blocos? Bem, cada bloco contém uma coleção de dados contendo informações sobre um conjunto de transações. Cada bloco em um blockchain é vinculado incluindo o hash criptográfico (um hash criptográfico é uma string única de tamanho fixo (impressão digital) criada por um algoritmo matemático a partir de dados de entrada) do bloco anterior no cabeçalho de cada bloco. O que isso significa? Isso significa segurança dos dados, pois torna extremamente difícil alterar um bloco sem alterar todos os blocos que o seguem.





Trocas de criptografia

As exchanges de criptomoedas são onde os usuários podem comprar, vender e negociar criptomoedas. Existem diferentes tipos de trocas de criptografia. Os tipos de exchanges mais conhecidos são CEXs (Bolsas Centralizadas), DEX (Bolsas Descentralizadas) e exchanges híbridas. As exchanges centralizadas são gerenciadas por entidades centrais, o que significa que suas informações são armazenadas em seus servidores centralizados, enquanto as exchanges descentralizadas não possuem entidades centrais, portanto você tem controle total sobre suas informações, incluindo chaves privadas, saldo da carteira e privacidade. A terceira são as exchanges híbridas, que são uma mistura de elementos centralizados e descentralizados. Para usar esses tipos de trocas de criptografia diferentes, você pode encontrar muitos guias para usá-las. Os próprios projetos divulgam boletins ou guias em seus sites ou blogs. Mas, no caso dos DEXs, não existe uma entidade central ou proprietário, pois é descentralizado, então a maioria deles iniciou seus fóruns ou grupos, você pode encontrar recursos sobre eles através de seus canais ou sites gerenciados pela comunidade.

O diagrama a seguir apresenta uma descrição detalhada de diferentes tipos de trocas de criptomoedas, para que você possa ter ideias sobre elas.









Bem, estes são os conceitos básicos antes de iniciar a negociação de criptografia. Agora, vamos mergulhar em nosso foco principal, ou seja, guia de negociação de criptografia.





Cuidado: Este artigo não fornece aconselhamento financeiro para negociação de criptografia; os leitores são incentivados a realizar suas pesquisas e buscar orientação profissional antes de tomar qualquer decisão de investimento.





Negociação de criptografia:

Resumindo, “cripto” refere-se a criptomoedas, que são moedas digitais ou virtuais que utilizam criptografia para segurança e são baseadas em redes blockchain.





" Negociação de criptografia " envolve a compra e venda de criptomoedas (moedas/tokens) em várias plataformas online como Uniswap, Binance, Coinbase, etc. Os comerciantes pretendem lucrar com as flutuações de preços nos mercados de criptomoedas, comprando na baixa e vendendo na alta. É uma forma de negociação financeira que ganhou popularidade com o surgimento de criptomoedas como Bitcoin(BTC) e Ethereum(ETH).





Cuidado: Evite a negociação de criptomoedas se você se identificar com um ou mais dos seguintes pontos: A negociação de criptomoedas envolve riscos, como você sabe, os mercados são altamente voláteis e não são adequados para todos. Aqui estão alguns tipos de pessoas que podem querer reconsiderar ou evitar a negociação de criptografia: A negociação de criptografia não é adequada para aqueles que se sentem desconfortáveis com a alta volatilidade e possíveis perdas financeiras. Se você estiver enfrentando instabilidade financeira, evite participar de negociações de criptografia. A impaciência pode levar a perdas, pois os mercados criptográficos são imprevisíveis e os preços podem não se mover tão rapidamente quanto o esperado. A negociação de criptografia bem-sucedida requer tempo para uma pesquisa completa e para se manter informado sobre as tendências do mercado. Uma compreensão básica dos conceitos técnicos, da tecnologia blockchain e da dinâmica do mercado é crucial para navegar de forma eficaz na negociação de criptografia.





A razão para colocar a cautela no topo é que é importante reconhecer riscos e considerações potenciais antes de se aprofundar no conteúdo.





Saiba mais sobre carteiras e transações criptográficas:

Antes de escolher uma plataforma de negociação de criptomoedas, é crucial compreender os seguintes conceitos-chave:





📥Tokens:

Os tokens representam ativos ou utilidades em um blockchain como Ethereum, Solana, etc., e geralmente são criados por meio de ofertas iniciais de moedas (ICOs) ou eventos de geração de tokens (TGEs). Eles podem fornecer acesso a diversas funcionalidades dentro de um ecossistema blockchain. Exemplos de tokens: LINK, BAT, XRP, etc. Observe que moedas como BTC também podem ser convertidas como tokens para suportar outro blockchain como Ethereum com um valor atrelado em uma proporção de 1:1, nesses casos são chamados de wBTC ou Bitcoin embrulhado.





📥Moedas:

As moedas são moedas digitais nativas que operam em seu blockchain. Por exemplo BTC e ETH. Ao contrário dos tokens, as moedas têm seu próprio valor independente e casos de uso dentro de suas respectivas redes.





📥Carteira Quente:

Uma carteira quente é uma carteira online conectada à internet. Eles oferecem acesso rápido a fundos para negociação ou transações e a maioria dos CEXs usa esse tipo de carteira para armazenar os fundos dos usuários. Embora convenientes, as carteiras quentes são mais suscetíveis a hackers. Portanto, falando francamente, eles são menos seguros para armazenamento a longo prazo. Exemplos: Coinbase, MetaMask, Trust Wallet, etc.





📥Carteira Fria:

Uma carteira fria é uma solução de armazenamento offline para criptomoedas, aumentando a segurança ao manter as chaves privadas offline. As carteiras frias, como carteiras de hardware ou carteiras de papel, são ideais para armazenamento de longo prazo e proteção de ativos contra ameaças online. Exemplo: carteira de hardware como Trezor Model T.





Transações criptográficas:

Transações criptográficas significam a transferência de ativos digitais entre duas partes em um blockchain. As transações são verificadas pelos nós da rede por meio de criptografia, que geralmente são rastreáveis por meio de exploradores de blockchain específicos, como o Etherscan, no caso do Ethereum. Compreender os processos de transação, taxas e tempos de confirmação é muito importante para uma negociação de criptografia eficaz. Na maioria dos casos, os usuários cometem erros na realização das transações.





Por favor, tome cuidado com os seguintes pontos:





As transações criptográficas são irreversíveis, portanto, verifique novamente o endereço depois de copiar e colar conforme pretendido.



Moedas e fichas são diferentes. Se você enviar moedas para o endereço do token, seu fundo será perdido.



A confusão mais comum vista na criptoesfera é o endereço ETH baseado em redes compatível com EMV (Ethereum Virtual Machine). Existem características compartilhadas de redes compatíveis com EMV como Polygon, BSC (BNB Chain, Fantom e Avalanche (C-Chain) para que você possa usar o mesmo endereço Ethereum para a rede mencionada caso esteja usando carteiras sem custódia suportadas pela rede como MetaMask, MEW, etc. Você pode trocar de rede para ver seus tokens, mas esteja avisado, se estiver usando CEXs e tentando enviar tokens baseados em ETH para endereços BSC, seus fundos serão perdidos ou a exchange exigirá uma recuperação considerável taxa para recuperar seus fundos.





Escolha suas trocas de criptografia preferidas:

Com base no diagrama acima sobre trocas de criptografia, você pode decidir quais tipos de troca escolher. Existem contras e prós em todas as trocas de criptografia. As exchanges centralizadas precisam que você abra e verifique (verificação KYC na maioria dos casos) em sua plataforma, enquanto as exchanges descentralizadas precisam que você conecte suas carteiras como MetaMask, Trust Wallet, Ledger Nano S/X, etc.





Aqui estão breves dicas iniciais para DEXs, CEXs e Exchanges Híbridas:





📥CEXs:

Você pode escolher as melhores ou mais confiáveis exchanges de criptomoedas listadas em Coinmarketcap . Antes de começar em qualquer plataforma, faça uma pesquisa completa sobre ela. Pesquise feedback, avaliações e entrada de liquidez dos usuários nessas bolsas. Depois de criar uma conta, verifique seu endereço de e-mail. Algumas bolsas exigem que você carregue documentos KYC para usar seus serviços, enquanto outras optam por não usá-los, limitando alguns recursos e serviços.





Depois de criar uma conta no CEX, ajuste as seguintes configurações:

Habilite a MFA usando SMS ou o aplicativo Authenticator

Ajuste o código anti-phishing.

Ative a camada de segurança biométrica, se for aplicável.





📥DEXs

Para iniciar um DEX, você precisa primeiro ter uma carteira criptografada. Por exemplo, se você tiver MetaMask instalado em seu smartphone ou navegador em um PC, você pode iniciar DEX como Uniswap e então conectar-se às redes preferidas da seguinte maneira.





Dependendo do custo da rede, você pode trocar de rede. Comparativamente, as soluções de escalonamento de camada 2 do tipo Arbitrum, Optimism e Polygon do Ethereum cobram menos taxas do que o Ethereum. Para escolher o melhor DEX, você pode conferir o ranking e outros detalhes em Dapp Radar .





📥Trocas Híbridas:

Para começar em exchanges híbridas como IDEX, comece pesquisando plataformas. Depois de escolher, crie uma conta, financie-a com criptografia ou moeda fiduciária e ajuste as medidas de segurança essenciais. As bolsas híbridas oferecem uma interface amigável para negociação. Esses tipos de plataformas ajudam você a experimentar as vantagens dos recursos de negociação centralizados e descentralizados.





Negociação básica de criptografia:

Como iniciante, você pode iniciar a negociação básica de criptografia na bolsa com uma pequena quantia. Comparativamente, no curto prazo, um bom CEX pode ser a melhor opção, pois pode ter um sistema de suporte ativo caso algum problema persista. Depois de ter uma conta na bolsa de sua preferência, deposite o fundo e navegue até a interface de negociação. As coisas ficaram mais fáceis para a maioria das trocas de criptografia de renome com a introdução de seus aplicativos móveis. Você também pode fazer isso no aplicativo.





Depois disso, escolha o par de negociação desejado. Para este exemplo, o BTC / USDT é escolhido.





Tudo bem, você pode tentar a negociação à vista (escolhida entre Spot, Margem, P2P, Swap, etc.).













Conforme mostrado na figura acima, exibiu uma estratégia de negociação básica (negociação manual, comprar mais baixo e vender mais alto), especialmente para negociação à vista. Na carteira de pedidos, você pode escolher o preço mais baixo logo acima do preço destacado se estiver comprando criptografia imediatamente e houver menos volatilidade no mercado de criptografia, caso contrário, você pode ajustar seu preço abaixo do preço destacado se espera que o preço caia da marca destacada. Você pode realizar uma análise técnica descrita abaixo.





Lembre-se de que existem diferentes tipos de ordens na negociação:





📥Ordem de mercado:





Uma ordem de mercado é uma instrução para comprar ou vender criptografia imediatamente ao preço de mercado atual. É executado prontamente.









📥Limite de pedido:





Uma ordem com limite permite que você defina um preço específico pelo qual deseja comprar ou vender uma criptografia. A ordem é executada quando o mercado atinge o preço especificado.





📥Ordem Stop (Stop-Loss e Take-Profit):





Uma ordem stop-loss é projetada para limitar perdas potenciais, vendendo automaticamente criptografia quando seu preço cai para um nível predeterminado. Uma ordem de realização de lucro garante lucros ao vender a um preço-alvo predefinido.





Bem, estes são os passos básicos para a negociação básica como iniciante, mas você também pode aprimorar gradualmente suas habilidades de negociação realizando a análise técnica. Depois de compreender a análise técnica, você poderá avançar com a negociação avançada de criptografia.





Análise técnica:





Para se tornar um bom negociante de criptomoedas, é crucial aprender algumas habilidades técnicas básicas. Essas habilidades ajudam você a analisar o mercado, observando dados anteriores e volumes de negociação em diferentes plataformas. Não se preocupe se você for novo no trading – essas dicas estão aqui para lhe ensinar técnicas importantes de análise técnica. Esta análise envolve estudar como o mercado se comportou no passado utilizando diferentes ferramentas. Ao compreender os padrões gráficos e a dinâmica do mercado, você pode tomar melhores decisões sobre quando comprar ou vender. Muitos traders seguem esses padrões para prever o que poderá acontecer a seguir no mercado.





Conceitos essenciais para análise técnica:





📥Tendências de mercado:

Tendência de alta: Também conhecida como tendência de alta, onde o preço da criptografia está subindo.

Tendência lateral: O preço não cai nem sobe significativamente, ele se move horizontalmente.

Tendência de baixa: também chamada de tendência de baixa, onde o preço da criptografia está diminuindo.





📥Linhas de tendência:

Linhas em um gráfico indicando movimentos de preços de baixo para cima.





📥Suporte e Resistência:

Suporte: Um nível mais baixo onde uma tendência de baixa pode parar e o preço se recupera.

Resistência: O nível mais alto onde uma tendência de alta pode parar e o preço reverter.









📥Médias Móveis:

Usado para analisar a dinâmica do mercado e identificar níveis de suporte e resistência para um período específico.









📥Gráficos de velas:

Cada castiçal representa os preços de abertura e fechamento.





📥Alta vs. Baixa:

Mercado em alta: os compradores competem para definir preços mais altos, como pode ser visto nas velas de alta em movimento ascendente.

Mercado de baixa: Os vendedores competem para definir preços mais baixos, observados em velas de baixa em movimento descendente.









📥Verificação de volatilidade:

Os mercados de criptomoedas são geralmente voláteis, conforme ilustrado no diagrama fornecido acima.









📥Sobrecomprado e sobrevendido:

Sobrecompra: quando a criptomoeda é fortemente comprada, sinalizando um bom momento para o trader vender.

Sobrevendido: os vendedores vendem ativos pela taxa mais baixa, apresentando um momento oportuno para o comprador comprar a um custo menor.









📥Volume de negociação e conexão de preço:

Volumes de negociação maiores geralmente se correlacionam com tendências de preços mais favoráveis para criptomoedas.









📥Índice Cripto Medo e Ganância (CFGI):

O Crypto Fear and Greed Index (variando de 0 a 100) serve como uma ferramenta valiosa para prever comportamentos potenciais do mercado nas principais criptomoedas. Quando o índice registra um valor entre 0 e 50, significa medo – um mercado baixista ou sobrevendido. Por outro lado, um valor de índice entre 50 e 100 reflete a ganância – um mercado altista ou sobrecomprado. Por exemplo, se o atual índice Crypto Fear and Greed estiver em 88, isso implica um cenário de ganância extrema, que sinaliza um mercado altista. Numa tal situação, pode ser um momento oportuno para os comerciantes considerarem a venda das suas participações. Traders não técnicos ou iniciantes podem considerar esta ferramenta a melhor para realizar negociações de criptografia.









Você pode verificar a atualização aqui .





Observe que a negociação de criptografia e a análise técnica são assuntos vastos. Você pode aprimorar suas habilidades e conhecimentos com base em práticas, testes e ensaios regulares. Por enquanto, isso é muito para os conceitos básicos de negociação de criptografia. Para negociação avançada, você precisa desenvolver todas as habilidades essenciais para obter lucros na negociação de criptografia.





Táticas fraudulentas preferidas por projetos maliciosos no comércio:

Parece interessante, certo? No entanto, nem todos os projetos criptográficos são genuínos. Alguns projetos maliciosos exploram sua psicologia e ganância. Apesar de ser um trader habilidoso, você pode ser vítima se não conseguir resistir à ganância excessiva. Por exemplo, mesmo quando todos os indicadores técnicos apontam para um mercado altista, projetos maliciosos podem favorecer a estratégia de bombeamento e despejo para enganá-lo e roubar-lhe os seus fundos.





Recentemente, a queda da Terra Luna chamou a atenção para a vulnerabilidade mesmo de projectos bem estabelecidos. Nessas situações, torna-se crucial ter cautela e realizar pesquisas completas antes de investir. Atores maliciosos muitas vezes tiram vantagem dos sentimentos do mercado, manipulam preços e executam fraudes sofisticadas. Portanto, manter-se informado sobre os riscos potenciais, monitorar o desenvolvimento dos projetos e praticar o gerenciamento de riscos são muito importantes.

Conclusão:

Aprender a negociar criptografia pode ser complicado, especialmente para pessoas que não entendem de tecnologia. Este artigo analisa as partes difíceis, desde o básico do blockchain até o uso de diferentes exchanges. Mas ei, não é um conselho financeiro, apenas um guia amigável. Ele alerta sobre riscos e se aprofunda em termos criptográficos simples, como tokens, moedas e carteiras. Você aprenderá sobre os diferentes tipos de exchanges – centralizadas, descentralizadas, híbridas e muito mais. O artigo ainda dá dicas para iniciantes sobre negociação básica. Abrange coisas essenciais como tendências de mercado, suporte e resistência. Além disso, apresenta o Crypto Fear and Greed Index, uma ferramenta útil para traders. Apenas um aviso sobre fraudes também. Portanto, se você é novo na criptografia, este artigo é como um amigo que o ajuda a navegar passo a passo no mundo da criptografia.