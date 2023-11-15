软件开发人员应该关注的 6 个人工智能工具

如今，人工智能正在彻底改变软件开发人员的游戏规则。有一些非常酷的人工智能工具可以极大地提高任何程序员的工作流程。

这些人工智能工具不仅仅是附加功能。它们可以彻底改变现代开发工作的游戏规则。任何想要提升游戏水平的开发人员都应该认真考虑将这些人工智能功能集成到他们的流程中。





在当今存在的所有有用的人工智能工具中，以下六种工具在众多工具中脱颖而出，每个开发人员绝对应该关注它们。





它的作用： ai-shell 是一个开源 CLI 工具，可将自然语言转换为 shell 命令。将其视为与您的终端进行对话，您在其中描述您想要的内容，它会提供相关命令。

适用人群：不熟悉特定 shell 命令的开发人员或喜欢与终端进行更直观交互的开发人员。

在 Github 上加星 ai-shell 🌟 https://github.com/BuilderIO/ai-shell

用途： Cursor 将人工智能直接集成到编码过程中，帮助完成各种任务。它有助于代码更改、错误发现、调试，甚至提供聊天功能来询问有关代码库的问题。

适用对象：寻求借助人工智能的力量增强编码体验的开发人员。或者，如果您想在 IDE 中体验一些魔力，老实说 - 我只是喜欢看着它运行。

网站：https: //cursor.sh

它的作用：想象一下只需一个简单的文本提示就能制作 UI 组件。 v0 使这成为现实，允许开发人员快速生成一系列 UI 元素，从聊天界面到仪表板。

适用人群：寻求快速设计解决方案的前端开发人员和 UI/UX 设计师。

网站：https: //v0.dev

用途： Pezzo 是一个云原生 LLMOps 平台，用于构建、监控、优化和部署 AI 功能。它提供即时管理、故障排除功能和即时即时更改交付。

它的目标人群：使用语言模型并寻求具有一流 TypeScript 支持的统一 AI 操作平台的开发人员。

Github 上的 Star Pezzo 🌟 https://github.com/pezzolabs/pezzo

业务： Tolgee 简化了软件本地化流程，使开发人员能够更轻松地以多种语言提供应用程序。它提供上下文翻译、一键式屏幕截图，并与各种其他工具集成。

它的适用人群：开发面向全球受众的产品并需要一个高效的软件翻译和本地化工具的开发人员。

Github 上的 Star Tolgee 🌟 https://github.com/tolgee/tolgee-platform

用途： Formbricks 是一个开源调查工具箱，旨在创建产品内微观调查。它是一个强大的工具，可以收集用户的见解，从而增强产品的用户体验。

适用对象：热衷于了解用户需求并增强产品体验的产品经理和开发人员。

在 Github 上为 Formbricks 加星标 🌟 https://github.com/formbricks/formbricks





这些工具只是冰山一角，随着人工智能的不断进步，我相信在不久的将来还会出现更多突破性的工具。所以，保持好奇心并继续探索！ 🚀

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