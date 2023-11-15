Yazılım Geliştiricilerin Radarında Bulunması Gereken 6 Yapay Zeka Aracı

Yapay zeka bugünlerde yazılım geliştiricilerin oyununu tamamen değiştiriyor. Herhangi bir programcının iş akışını ciddi şekilde geliştirebilecek bazı çılgın ve harika yapay zeka araçları var.

Bu yapay zeka araçları sadece hoş ekstralar değil. Modern geliştirme çalışmaları için oyunun kurallarını tamamen değiştirebilirler. Oyununu geliştirmek isteyen herhangi bir geliştirici, bu yapay zeka yeteneklerini süreçlerine entegre etmeyi ciddi şekilde düşünmelidir.





Bugün var olan tüm yararlı yapay zeka araçları arasında, her geliştiricinin mutlaka radarında bulundurması gereken, kalabalığın arasında öne çıkan altı tanesini burada bulabilirsiniz.





Ne yapar: ai-shell, doğal dili kabuk komutlarına çeviren açık kaynaklı bir CLI aracıdır. Bunu, ne istediğinizi açıkladığınız terminalinizle bir konuşma yaptığınızı düşünün ve o, ilgili komutu sağlar.

Kimin için: Belirli kabuk komutlarına aşina olmayan geliştiriciler veya terminalle daha sezgisel bir etkileşimi tercih edenler.

Github'da ai-shell'e yıldız verin 🌟 https://github.com/BuilderIO/ai-shell

2. İmleç 💻



Ne yapar: Cursor, yapay zekayı doğrudan kodlama sürecine entegre ederek çeşitli görevlere yardımcı olur. Kod değişikliklerinde, hata tespitinde, hata ayıklamada yardımcı olur ve hatta kod tabanınız hakkında sorular sormanız için bir sohbet özelliği sunar.

Kimin için: Yapay zekanın gücüyle gelişmiş bir kodlama deneyimi arayan geliştiriciler. Ya da IDE'nizde biraz sihir yaşamak istiyorsanız, dürüst olmak gerekirse, onun gidişatını izlemeyi seviyorum.

Web sitesi: https://cursor.sh

Ne yapar: Kullanıcı arayüzü bileşenlerini yalnızca basit bir metin istemiyle oluşturabildiğinizi hayal edin. v0 bunu gerçeğe dönüştürüyor ve geliştiricilerin sohbet arayüzlerinden kontrol panellerine kadar çeşitli kullanıcı arayüzü öğelerini hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyor.

Kimin için: Hızlı bir tasarım çözümü arayan ön uç geliştiriciler ve UI/UX tasarımcıları.

Web sitesi: https://v0.dev

4. Pezzo ⚙️



Ne yapar: Pezzo, yapay zeka özelliklerini oluşturmak, izlemek, optimize etmek ve dağıtmak için bulutta yerel bir LLMOps platformudur. Hızlı yönetim, sorun giderme yetenekleri ve anında hızlı değişiklik teslimi sunar.

Kimin için uygundur: Dil modelleriyle çalışan ve yapay zeka işlemleri için birinci sınıf TypeScript Desteğiyle birleşik bir platform arayan geliştiriciler.

Star Pezzo Github'da 🌟 https://github.com/pezzolabs/pezzo

5. Tolgee 🌐



Ne yapar: Tolgee, yazılım yerelleştirme sürecini düzene sokarak geliştiricilerin uygulamalarını birden çok dilde sunmasını kolaylaştırır. Bağlam içi çeviri, tek tıklamayla ekran görüntüleri sunar ve diğer çeşitli araçlarla bütünleşir.

Kimin için: Küresel bir hedef kitleye sahip bir ürün üzerinde çalışan ve yazılım çevirisi ve yerelleştirmesi için etkili bir araç isteyen geliştiriciler.

Github'da Yıldız Tolgee 🌟 https://github.com/tolgee/tolgee-platform

6. Form tuğlaları 📝



Ne yapar: Formbricks, ürün içi mikro anketler oluşturmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir anket araç kutusudur. Kullanıcılardan bilgi toplamak ve ürünün kullanıcı deneyimini geliştirmek için güçlü bir araçtır.

Kimin için: Ürün yöneticileri ve geliştiricileri, kullanıcılarının ihtiyaçlarını anlamaya ve ürün deneyimini geliştirmeye isteklidir.

Github'da Yıldız Formbricks 🌟 https://github.com/formbricks/formbricks





Bu araçlar buzdağının sadece görünen kısmı ve yapay zeka gelişmeye devam ettikçe yakın gelecekte daha da çığır açıcı araçların ortaya çıkacağından eminim. O halde merakınızı sürdürün ve keşfetmeye devam edin! 🚀

Burada da yayınlandı.