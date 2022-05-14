评论 Like it is HOT，以及其他 HackerNoon 产品更新

以下更新反映截至 2022 年 5 月 3 日。





嘿，黑客们。





努力的时候时光飞逝！😜





是时候定期更新我们在过去一个月中部署的有趣新功能了。





一如既往：





非常感谢我们才华横溢的开发人员团队，他们利用他们的 superBrain 技能使 HackerNoon 成为一个更好的地方。





1.评论您最喜欢的文章！





你是一个流畅的打字员吗？太好了，现在您可以在全新的评论部分展示它了！





没错，评论是全站可用的！现在，您可以对您阅读的所有文章发表自己的看法，赞美您最喜欢的作家，并与绿色大世界分享您的整体想法。





对于作家，我们可以轻松查看您文章中留下的所有评论。它们将出现在您的仪表板菜单中，或通过此链接： https ://app.hackernoon.com/dashboard/comments















请注意，如果您决定投放过多的“F 炸弹”，编辑可以编辑这些评论。他们也将在批准之前进行筛选，所以请拒绝成为垃圾邮件发送者。





2. 故事统计的改进





在数据驱动的世界中，统计数据是必不可少的组成部分。唉，有时统计数据可能比他们的解释更诚实。





在HackerNoon ，我们的作者和读者希望合理地反映他们的工作做得如何。





以前，我们使用 Google Analytics，但现在 Cloudflare 分析为王。 有了这个新的跟踪系统，统计数据和以往一样准确。更少的阻碍，更诚实的观点。





事实证明，很多人完全屏蔽了 Google Analytics。但现在，作家可以坐下来，喝咖啡，放松，知道他们的故事数据是正确的。

















3. 趋势科技公司报告





让我们面对现实吧，黑客，有很多科技新闻要跟上。但最重要的是什么？





现在您可以站在前排，只需查看HackerNoon的科技公司简报，这是一份类似于彭博社的每周通讯，我们会在其中为您提供过去 7 天内最大的科技公司发生的事情的要点。





在此处查看前几份报告： https ://hackernoon.com/tagged/tech-company-brief





通过在此处订阅 Trending Tech Company Brief，了解引起最大波澜的公司，阅读每个人都在谈论的内容，并了解更多关于您周围的科技世界的信息： https ://hackernoon.com/companies

















4. 给聪明人的通知





你最近有没有点击小铃铛图标？





我们上个月推出了这个功能，从那时起，我们对该功能的用户体验进行了很好的迭代，以使其对读者和作家都更流畅。





我们还更新了您收到的关于您的文章以及 HackerNoon 社区正在发生的事情的一些有价值的通知。

就像作家的这个“在这一天”功能：





更重要的是，每周您还可以向下滚动到通知中心的底部，查看 HackerNoon 世界中的新内容！













5.Noonie Wins 反映在您的 About 页面上





对于那些有权幸灾乐祸的人，请看我们的承认。

我们已经部署 努妮 所有获奖者个人资料的徽章。





现在，当每个人点击您的“关于”页面并看到那个光荣的 Noonie 徽章时，他们都会看到您是多么了不起。或者徽章，你这个海星。





在最近的 Noonies 中没有获胜？别担心，我们已经为所有 Noonie 获奖者配备了徽章，即使是前几年的获奖者。因为当你是 Noonies 的赢家时，你就是终生的赢家。





说到Noonies，我们已经发货了第一套 Noonies 获胜者的 NFT 徽章。











其他更新





比赛





该系统已经过改进，可以更好地跟踪比赛参与者，并让HackerNoon团队能够以更简单的方式创建新的比赛。



不允许在多个比赛中输入一个故事。系统也知道要遵循这一点。







其他





导航栏：通过改进的导航栏设计进行风格导航。









页脚：我们的团队现在可以将 YouTube 视频添加到故事页脚。





数据库获胜：列表、列表和更多列表。我们可以更轻松地查找有关特定标签的信息，无论是作者、故事还是联系信息。





感谢大家成为 HackerNoon 社区的一员！





帖子由 Linh、Jose 和 Ellen 编写和编译！



