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评论 Like it is HOT，以及其他 HackerNoon 产品更新

经过 HackerNoon Product Updates1m2022/05/14
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太長; 讀書

嘿，黑客们。 努力的时候时光飞逝！😜 是时候定期更新我们在过去一个月中部署的有趣新功能了。 一如既往： 非常感谢我们才华横溢的开发人员团队，他们利用他们的 superBrain 技能使 HackerNoon 成为一个更好的地方。

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HackerNoon Product Updates HackerNoon profile picture

以下更新反映截至 2022 年 5 月 3 日。


嘿，黑客们。


努力的时候时光飞逝！😜


是时候定期更新我们在过去一个月中部署的有趣新功能了。


一如既往：


非常感谢我们才华横溢的开发人员团队，他们利用他们的 superBrain 技能使 HackerNoon 成为一个更好的地方。


1.评论您最喜欢的文章！


你是一个流畅的打字员吗？太好了，现在您可以在全新的评论部分展示它了！


没错，评论是全站可用的！现在，您可以对您阅读的所有文章发表自己的看法，赞美您最喜欢的作家，并与绿色大世界分享您的整体想法。


对于作家，我们可以轻松查看您文章中留下的所有评论。它们将出现在您的仪表板菜单中，或通过此链接： https ://app.hackernoon.com/dashboard/comments




请注意，如果您决定投放过多的“F 炸弹”，编辑可以编辑这些评论。他们也将在批准之前进行筛选，所以请拒绝成为垃圾邮件发送者。


2. 故事统计的改进


在数据驱动的世界中，统计数据是必不可少的组成部分。唉，有时统计数据可能比他们的解释更诚实。


HackerNoon ，我们的作者和读者希望合理地反映他们的工作做得如何。


以前，我们使用 Google Analytics，但现在Cloudflare 分析为王。有了这个新的跟踪系统，统计数据和以往一样准确。更少的阻碍，更诚实的观点。


事实证明，很多人完全屏蔽了 Google Analytics。但现在，作家可以坐下来，喝咖啡，放松，知道他们的故事数据是正确的。





3. 趋势科技公司报告


让我们面对现实吧，黑客，有很多科技新闻要跟上。但最重要的是什么？


现在您可以站在前排，只需查看HackerNoon的科技公司简报，这是一份类似于彭博社的每周通讯，我们会在其中为您提供过去 7 天内最大的科技公司发生的事情的要点。


在此处查看前几份报告： https ://hackernoon.com/tagged/tech-company-brief


通过在此处订阅 Trending Tech Company Brief，了解引起最大波澜的公司，阅读每个人都在谈论的内容，并了解更多关于您周围的科技世界的信息： https ://hackernoon.com/companies


点击这里并点击订阅。




4. 给聪明人的通知


你最近有没有点击小铃铛图标？


我们上个月推出了这个功能，从那时起，我们对该功能的用户体验进行了很好的迭代，以使其对读者和作家都更流畅。


我们还更新了您收到的关于您的文章以及 HackerNoon 社区正在发生的事情的一些有价值的通知。

就像作家的这个“在这一天”功能：


更重要的是，每周您还可以向下滚动到通知中心的底部，查看 HackerNoon 世界中的新内容！




5.Noonie Wins 反映在您的 About 页面上


对于那些有权幸灾乐祸的人，请看我们的承认。

我们已经部署努妮所有获奖者个人资料的徽章。


现在，当每个人点击您的“关于”页面并看到那个光荣的 Noonie 徽章时，他们都会看到您是多么了不起。或者徽章，你这个海星。


在最近的 Noonies 中没有获胜？别担心，我们已经为所有 Noonie 获奖者配备了徽章，即使是前几年的获奖者。因为当你是 Noonies 的赢家时，你就是终生的赢家。


说到Noonies，我们已经发货了第一套Noonies 获胜者的 NFT 徽章。



其他更新


比赛


  • 该系统已经过改进，可以更好地跟踪比赛参与者，并让HackerNoon团队能够以更简单的方式创建新的比赛。


  • 不允许在多个比赛中输入一个故事。系统也知道要遵循这一点。



其他


导航栏：通过改进的导航栏设计进行风格导航。



页脚：我们的团队现在可以将 YouTube 视频添加到故事页脚。


数据库获胜：列表、列表和更多列表。我们可以更轻松地查找有关特定标签的信息，无论是作者、故事还是联系信息。


感谢大家成为 HackerNoon 社区的一员！


帖子由 Linh、Jose 和 Ellen 编写和编译！


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