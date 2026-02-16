被困在一个不幸的豪宅:两个兄弟策划他们的逃跑

\n \n \n \n \n Astounding Stories of Super-Science 2月, 2026 由 Astounding Stories 是 HackerNoon 的书籍博客文章系列的一部分. 你可以跳到本书的任何一章在这里. 摩尔人和壁垒,第 1 卷(三) - 第一章: 一个幸福的家 超级科学的惊人故事2026年2月:摩尔人和木匠,第1卷(三) - 第1章 幸福的家 作者: J. H. Riddell 摩尔人和木匠,第1卷(三) - 第1章:一个幸福的家 Astounding Stories of Super-Science 2月, 2026 由 Astounding Stories 是 HackerNoon 的书籍博客文章系列的一部分. 你可以跳到本书的任何章节在这里。 这里 超级科学的惊人故事2026年2月:摩尔人和木匠,第1卷(三) - 第1章 幸福的家 By J. H. Riddell 在林肯郡的壁垒中,在那个可怜的县最可怕的部分,那里的一切都是无用的,如果不是无益的,至少是不有趣的,站在这个历史的开始时刻,一个老式的,看起来丑陋的别墅,由Ernest Ivraine爵士租赁,一个可耻的祖先的长线的可怜的后裔。 这所房子,位于一个大水泥公园的中心附近,指挥了一个悲伤的景象,山的土地,停滞的池塘和一条河流,它的流程如此缓慢,以至于各种水植物在表面上生长和繁荣;连接它,在现实中和外表上,与其边缘的低地平原 - 因为它们是陆地沼泽,而它是一个水域。 2 树和树的根有多远,在“河流”边缘的定期间隔中站着像光谱守护者一样,像土著人一样,以一种杂的形式,因为无意识地称之为无情,不得不渗透,才能达到坚实的基础,这是一个谜团,没有人关心;因为潮湿停滞了好奇心和居民的血液;而悲伤的河流的守护者扔在其岸边,但它被认为是一个次要的问题,正义上,他们如何成功地实现它。 世界上所有的树木中,树当然是最不美丽的;特别是当,就像林肯郡最受欢迎的时尚一样,它们被切割和切割,并像罪恶的灵魂一样在停滞的河流边缘停滞,使荒凉的风景看起来 - 如果可能的话 - 双重荒凉和遗弃。 “天堂”是一个令人难以形容的可怜的地方,Ernest Ivraine爵士生活和犯罪:或者更确切地说,饥饿和犯罪!谁能梦想,在很久以前,它被这样洗礼,不是由一个丑陋的老愤怒,而是由一个公平的年轻新娘;谁很快,打破心脏,生病,死去,并寻求一个更光明和更快乐的3家?哪个死人,看到男爵的住所在12月的一天,会被信任,没有口头证据得到补充证据,任何人可以选择居住在这样的地方,如果他可以通过劳动或策略,逃脱它? 事實上,在光榮的夏日,當大部分的田野都覆蓋著波動的玉米,山穿著棕色綠色的外套,並且被可能的理論人士所提及的排水;當水在薄薄河的胸前開花時,一切看起來都很棒;它只是對少數人的活生生的想像力顯而易見,以巨大的金錢支出,這個地方可以做一些東西;人們建議,當老男爵去世時,可以預料到巨大的改善;因為,當然,艾爾內斯特爵士,當他來到他的財產和標題時,將他的童年家園變得值得他的名字和他的祖先。 很少有人怀疑,在参观所提到的受欢迎的县后,在没有偏见的个体的头脑中,Sintax博士出发寻找景观的令人难忘的旅程时,他穿过林肯郡;并支持上述提议,可以简短地说,从天堂的窗户看见的唯一美丽或令人兴奋的物体是Lorton的灰色原始教堂螺旋;这总是,庄严但默默地,提醒他谁的眼睛落在它上,他迟早或早就已经结束了疲劳地盯着泡沫的地面,并躺着,封闭的盖子和安静的心,在它的底下。 人们可以想象,在这样一个地方度过的岁月一定会使任何人陷入绝对的绝望状态:使他的脸颊变色,使他的灵魂变碎,使他的身体变薄,使他的头脑变弱;但是,这不是那个可悲的堆栈的一个居民的情况,他的内部确实比那个可怜的温柔的女士想象的更像塔塔尔图尔斯 - 天堂。 但是,有些人,像一些植物一样,似乎可以在任何地方蓬勃发展;而不是由于生活在沼泽中而停滞,少数人的头脑,要么不断地掠夺自己,要么变得不安地活跃,在他们的五个想象的上,燃烧计划,呈现出逃离命运所束缚他们的束缚的遥远的机会。 第一個效果顯然是由地方和情況產生的,在艾爾內斯特伊夫蘭,老男爵的長子,顯然的繼承人,老人的標題,和天堂的瀑布和水, - 繼承人假設的黃金,債券和抵押金,和標題的行為,他的父親保持鎖定和鎖定如此嚴格,這親戚和陌生人從來不知道什麼可能是一個準確的財富,在其中他自己和他的兒子否認一切,除了最貧窮和最殘酷的存在必需品。 他似乎终于陷入了自己,相信生活在这种情况下是一个诅咒,哮不会弥补问题;如果他能够变得冷漠和无情,这对他来说会更好;但没有被自然赋予了无价的转变能力。 在一个蔬菜里,他决定在沉默中避难。 享受 他从根本上没有想过,他能否不尊重她陛下的主体的那个部分,他是否不尊重地称之为“bogtrotters”,如此表达式的“一个黑暗的孤独看的人”,谁可以很容易地通过了三十个规则,直到他二十三年的任务,他是否坚定地把他们的印记放在他的眉毛上。他的头发是黑色的,很长,无辜的,当他最遥远的意图是弯曲;他的尖叫声也是同样的广阔的狐狸的阴影,他认为这是一个无用的工作,他从来没有想过,比一个非常适度的使用剃刀,他的脸部的下一部分看起来是蓝色的;因此,他的嘴巴,当他学会了对他的脸部的残余部分产生了奇怪的对比,他觉得有必要重复的 他生活在自己里面;如果他一个人是一个谜,就像树的根一样,没有人关心解决它:也许他的想法留在沼泽里;也许他们走得更远,撞得更深的土壤;有些人暗示他们留在他父亲的棺材里:无论如何,没有人知道他们住在哪里,或者他们是什么。 兩年和六個短短的談話,在他們的年齡不僅造成了他和他唯一的兄弟亨利之間的巨大差異,我們必須記住他們的性格的不同之處──越來越多,越來越多:年長者忍受,較年輕者;前者的頭髮很輕,他的步驟很快,後者8起作用;埃爾內斯特很慎重,亨利露出;他有一個很嚴格,但他很友善,但他本質上更焦慮,但另一個被情況所造成的憤怒和絕望;但埃爾內斯特似乎比他實際上年長,他的弟弟更年輕;後者的頭髮很輕,他的步驟很快,他的方式很坦率,他的性格很清晰,他的氣質很平靜,他的友情 贫穷的儿女从幼儿时代到年纪都感受到和保留在他们的心中无可动摇的,无可动摇的爱情,是多年来唯一的道德花朵,在天堂的枯燥、瘟疫的气氛中绽放和繁荣。 “埃内斯特,”年轻人说,当他们坐在一场悲惨的11月的晚上,在木头火焰的哮中,“埃内斯特。 这样说话的人把他坚定的目光从地上的灰里移开,并把它固定在他的习惯中,认真地对待他的兄弟,简短地回答:“好!” “我要你陪我五分钟。 “我正在参加,祈祷继续,”Ernest说。 “我想告诉你,我终于意识到,这种情况不能再忍受了:你怎么说?” “没有什么”是复合者。 “是的,但我想你说点什么:你不认为我们应该承受吗?” “我看不出我们怎么能避免它。 “我们不是 要承受它,“年轻人评论道。 强迫 “你是怎么做到的?”Ernest问道。 “我会解释,”亨利继续说,“但先让我点亮你的脸,然后继续向我点亮我的话题。现在你不需要说不,也不需要看起来那么严重,因为我不会被冻结给任何活着的人,即使10他是我的父亲;在公园周围有这么多枝子,树枝和树枝,这将使我们多年。 当他说话时,他把两三块短的木头扔在子上,一笑一笑,看到它们是多快点燃,火焰是如何裂开和燃烧烟雾的。 “现在我可以继续,”他说,固定地看着厄内斯特,他的脸似乎变得越来越重,随着变化的光线。 你想知道我如何做到这一点;我解释说,因为没有人要求我们留在这里,没有义务要求我们这样做 - 因为没有人希望我们留下来,因为我们是负担而不是祝福,快乐而不是刺激,或满足或安慰的来源 - 我们完全自由去。 强迫 ”“““在哪里?“Ernest问。 “哪里?”他哥哥重复道,“任何地方,远离这里 - 到世界,到某个地方,我们可以赚钱,或保存它,或花费它,或给它,我们喜欢。 11、“如何?”是短暂的问题。 “现在你来找到了困惑和让我躺在这里这么长时间的东西,你知道的,Ernest,我想到这一点,直到我首先生气,然后生病,最后生气。 我们不能进入任何职业,即使我们是,因为法律和物理和神学,所有需要金钱:灵魂,身体和头脑 - 没有用来试图治愈任何人,除非你准备支付一个初步费用,在某种形式或另一种形式,为特权。 不 “你以前告诉过我这一切,”Ernest说,失望的声音,他的哥哥停了下来,“五十次。 “好吧,我知道,”亨利笑着说,“但我想让您印象深刻,我们没有自然和教育来赚钱,在办公室,病房或酒吧。 “你不敬虔地谈论教会,亨利;你把一切都聚集在一起,把一切都加起来,以英镑,谢林和元,和――” “找到总量” “如果你愿意的话,你可以传道,但你和我一样知道,如果你认为你可以通过成为一个牧师赚钱,你明天会捐赠一个余额,即使你没有召唤,正如人们所说的。 尼尔 “我有时想过,如果把一个好情况作为吊师给我,我会接受它,”埃内斯特承认; “但这只是一个想法:所以现在,已经解决了你是什么。 准备好,祈祷继续”。 不 “不,我只解决了一些我不适合的召唤,还有更多。 ”““保留我他们的演讲,“Ernest说,“我从心中知道他们。 “总之,“亨利开始说,“我们没有办法成为登陆的绅士,或经常参加俱乐部的绅士,甚至是小绅士;我们不能成为任何类型的专业人士,或商人,或农民,或工匠,或商人:留在这里是一个活生生的死亡,生命和力量和青春的浪费;所以,正如我所说,或者至少暗示,之前,我终于决定去。 “第二次,我问你在哪里?” “我现在的计划是这个,我希望你也可以被诱导去采纳它,说明天或第二天,对伦敦来说,看看是否有任何我适合那里的东西,如果没有 - 如果没有其他开口本身 - 进入军队。 “你没有钱买佣金,你是怎么得到的?你打算向谁申请?” “朋友和联系,你知道,我们,厄内斯特,拥有足够的影响力,以获得比我们两人,如果他们愿意;但他们不是鼓励儿子反对他的父母;冒犯那些权力;以一个错误的步骤,失去他们的机会,无论如何遥远,老人的黄金的一部分;不,我意味着不适用于他们中的任何一个:我鄙视我的关系;我将获得一个名称,通过我自己的无助的努力:没有人会对我说“不”,或保持我挂在几个月,等待一个民间或非文明的答案,我的请求。 我不想把任何人的死亡 - 更何况一个父母的死亡 - 带上我的灵魂的罪恶!我害怕如果我留在这里更长时间,我应该不耐烦地等待即使是那场事件,因为我唯一的机会是从奴役和贫困中解放出来。 特别 有一段漫长的停顿,埃内斯特·伊弗雷恩沉默地盯着火焰;但在长时间内,突然转向他的哥哥,他说: “到目前为止,你只是告诉我你既没有能力也不打算做什么:现在你的计划是什么?总是假设你有一个。 “我已经说过,我不会向任何人求助,”亨利回应说,他显然无法直接回答任何问题; “天知道,我所吃的在我父亲的十五层之下所吃的依赖的面包已经足够苦苦苦苦苦苦苦苦苦苦苦苦苦苦苦苦苦苦苦;因此,我怎样才能享受陌生人的手给我的欢乐呢?如果我赢得一个名字,父母和朋友会再听说我的名字;否则,我永远不会再去我的出生地;或者我会为自己创造一个幸福的家园。 地球,或者寻找一个安静的 我年轻,健康,活跃;为什么我还不升到名声和财富呢?然而,我决心不通过赞助而赢得它,那件麻烦的事情,让一个人一瞬间远高于他真正的位置,然后把他推下下许多度:我将是我自己的财富的唯一建筑师;没有人会对我说,‘我使他成为了:‘我将自己完成这一切,埃尔内斯特。 是 在 “这个项目听起来很棒;但我仍然不知道你希望如何完成它,”老兄弟回答。 “如果没有什么更好的出现,进入军队,”这是答案。 “但是,既然你既没有钱也没有影响力,你怎么能进去呢?”厄内斯特问道。 “很简单:我寻找一支被绑在印度或任何其他战场上的军团,寻求一个招募中士的采访,向他解释,16我想要去那儿,强硬的打击比美好的话更丰富,注意到我六英尺高,害怕死亡没有形状,害怕没有人活着,渴望为我的国家和我自己服务,最后从他那里得到一块现有的王国硬币 - 而且这项工作已经完成了。 “被束缚为他的陛下服务多年作为一个私人,没有朋友来买你,没有人来帮助你。 “除了上帝和我,”青年团聚。 有一段漫长的休息。 “所以,亨利,这是你最后的计划,”他的哥哥说,在长时间内,以一种忧郁和相当甜蜜的微笑。 “最后一个,”另一个回答说,“你还会采用它吗,厄内斯特?让我们在现实中既是兄弟,又是兄弟:我们将一起享受生活,我们将勇敢地死在一边,当你到达你的头衔时,谁会问我,厄内斯特·伊弗雷恩爵士和他的兄弟亨利在年轻时做了什么?如果我们只是在灵魂中团结在一起,我们可以向前奋斗,我们可以一起走向幸福的十七角,如果你受伤,我会温柔地照顾你,就像我们的母亲现在活着一样,厄内斯特:如果我死了,你会向我寻找一个安静的坟墓在那个遥远的土地上:如果上帝愿意祝福我们的努力,我们可以一起胜利地返回我们的祖国,并向我们的朋友们展示我们如何聪明地 那勇敢的年轻人在他匆忙的呼吁中从座位上站起来,现在他把手放在弟弟的肩膀上,仿佛他会把他从那个房子里拖到一个更辉煌的命运;但是厄内斯特,悲伤地脱离了自己,说: “坐下来,亨利;努力保持冷静和理性,从一个合理的角度来看待这个问题;不要让想象力逃离判断;考虑你现在梦想的步骤的可能后果;你冒犯了我们父亲的骄傲,这仅次于他的贪婪;你摧毁了你唯一的独立机会,从而使他烦恼;你拥抱了苦难和悲惨的生活;战争是一个你永远无法赚钱的商业;你会被低调的伴侣抛弃。 很不幸,我承认,但 你可以随时随意离开你父亲的屋顶;你不能放弃国王的服务,如果你的心碎,没有惩罚和耻辱的确定性。 这个 这个 “不,”亨利说,“我不会;没有一个生活,不是一个加利奴隶的生活,可以比这更糟糕。我告诉你,厄内斯特,我会为自己创造一个名字,一个家,一个财富;哦!如果你和我一起来,但在我身边,我会挣扎得多好。 他的哥哥只是在回应中摇头。 “不要说不,厄内斯特,”另一个继续说,“让我们毫不畏惧地和希望地一起走出去;让我们把这个诅咒的黄金的绳索从我们身上拉开,看看生活中是否有比金钱更宝贵的东西 - 自由。 19 无论在家里,还是不在家,我们父亲可以离开他。 为什么,简单地说,兄弟,我们应该在这里度过我们生命中最美好的部分,等待他的死亡 - 我的母亲所爱的死亡,我们是谁的孩子,谁是最亲近的,应该是我们最亲爱的,活着的联系?我觉得思想的罪恶,埃尔内斯特,压迫我;让我们逃离伟大的诱惑 - 以上帝的名义,让我们离开!” 必须 黄金 老人在他哥哥说话时变得致命苍白,但没有回答。 ”””这不能是 亨利继续说:“你对黄金的渴望,我们的种族的疫情也击中了你,不,不,我不会,我永远不会相信:当然你喜欢自由,我知道你不关心剥夺或困难,也不害怕死亡:我们都不是懦夫,厄内斯特。 你 “多年来成为普通士兵,然后成为贫穷的男爵?”厄内斯特痛苦地补充道,“你不知道你在扔什么,亨利;你不知道你在说什么。 “我知道我正在谈论从我的心中扔掉一个重量,从我的良心中扔掉一个罪恶,”年轻人匆忙回来; “想想,想想这个悲惨的生活和那可怕的罪恶,一切可能结束在什么;等待,观察和忍受之后,当我们是中年人,他可以让我们完全无钱。 我听到我父亲现在来了,Ernest,好好想想吧。 确定 \n \n \n \n 关于HackerNoon书籍系列:我们为您带来最重要的技术,科学和洞察性的公共领域书籍。 這本書是公共領域的一部分. 驚人的故事. (2009). 驚人的故事超級科學, 2 月 2026. 美國. 項目 古滕貝格. 發行日期: 2 月 14, 2026*, 從 https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99* 此电子书可供任何人在任何地方免费使用,几乎没有任何限制. 您可以根据该电子书所包含的 Project Gutenberg 许可证条款复制、赠送或重复使用,或在线在 www.gutenberg.org,位于 https://www.gutenberg.org/policy/license.html。 关于HackerNoon书籍系列:我们为您带来最重要的技术,科学和洞察性的公共领域书籍。 发布日期: 2026年2月14日*,从 * 这本书是公共领域的一部分. 惊人的故事. (2009). 惊人的超级科学故事, 2026 年 2 月. 美国. 古滕贝格项目。 https://www.gutenberg.org/cache/epub/77931/pg77931-images.html#Page_99 此电子书可供任何人在任何地方免费使用,几乎没有任何限制. 您可以根据该电子书所包含的 Project Gutenberg 许可证条款复制、赠送或重复使用,或在线在 www.gutenberg.org,位于 https://www.gutenberg.org/policy/license.html。 网站: gutenberg.org https://www.gutenberg.org/policy/license.html