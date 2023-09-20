虚拟宇宙即将到来，将改变工作的未来





关于元宇宙究竟是炒作还是真实存在，有很多讨论。但有一件事是肯定的：技术永远不会停止发展。元宇宙是我们当前数字体验的涡轮增压版本，它正在准备改变工作的未来和整个工作世界。这是我们刚刚开始探索的前沿领域。





在虚拟宇宙中工作的优势等于更有效的混合和远程工作

虽然Microsoft Teams、Zoom 和 Google Meet 等工具很方便，但它们始终只是工具。他们帮助我们完成工作，但缺乏个人风格，即“在一起”的感觉。虚拟宇宙提供了一些不同的东西。它提供了“临场感”，一个感觉真实的共享虚拟空间，而不仅仅是屏幕上的面孔。





还记得大流行迫使我们召开 Zoom 会议和 Slack 讨论吗？从那以后我们已经走了很长一段路。混合工作模式现已成为新常态。不仅因为它很方便，或者它让我们免于通勤和预包装三明治的麻烦，还因为它简单有效。事实上， 研究表明我们在家工作的效率提高了 9%。





但元宇宙承诺会更进一步。将其视为一个栩栩如生的虚拟办公室，比任何视频会议都更自然地促进互动和协作。即使成员相距数英里，它也可以保持社区本质的完整性。想象一下，走进虚拟办公室，感觉就像与同事亲临现场，体验饮水机旁的自发对话和头脑风暴会议——所有这一切都是实时的。





提供这种真实感的一个功能是空间音频，它根据您的虚拟位置以及描绘面部表情和手势的能力来调节声音的方向和音量。虽然处于萌芽阶段，但它为可能性奠定了基础——在未来，远程工作不仅会模仿而且还会增强我们的物理工作空间体验。





各行业已做好迎接元宇宙推动的准备

元宇宙为依靠协作蓬勃发展的行业提供了诱人的可能性。例如，想象一下，一位主管可以从办公桌上勘察数千英里之外的工厂或建筑工地，触摸、检查和管理操作，就像在地面上一样。





以 IT 行业为例。从事复杂项目的团队通常分散在全球范围内。在 Metaverse 中，这些专业人员可以聚集在共享的虚拟空间中，实时一起编码、调试和测试他们的软件。正如扎克伯格及其团队发布的视频所暗示的那样，“ Meta ”团队很可能已经在探索这种可能性。





医疗保健专业人员可以利用元宇宙进行协作讨论。例如，驻扎在世界不同地区的医疗团队可以在共享的虚拟空间中讨论危重患者的病例、研究诊断图像并共同制定治疗计划，从而增强远程医疗能力。





对于设计和建筑来说，元宇宙可以成为共同创造的游乐场。专业人士可以共享虚拟工作室，与 3D 模型交互，进行实时修改，并一起可视化设计，使过程更加实用和直观。

除此之外，从教育到娱乐的许多行业都处于转型的边缘，虚拟宇宙有望实现前所未有的合作模式。





工作的未来在于中间立场

Metaverses 的到来并不意味着我们的办公室将完全转移到云端。这并不意味着我们每天要在 VR 中工作 8 小时，也不意味着我们所有的会议都以虚拟化身的形式举行。这是一种融合——使用尖端技术，同时又不忘记 Zoom 通话或面对面聊天的价值。尽管具体细节尚不清楚，但只要有正确的界限，沉浸式工作的未来是充满希望的。





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