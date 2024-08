O metaverso está no horizonte, preparado para mudar o futuro do trabalho

Fala-se muito sobre se o Metaverso é totalmente exagerado ou real. Mas uma coisa é certa; a tecnologia nunca para de evoluir. O Metaverso, uma versão turbinada das nossas atuais experiências digitais, está se preparando para mudar o futuro do trabalho e o mundo do trabalho em geral. É uma fronteira que estamos apenas começando a explorar.





As vantagens de trabalhar no metaverso equivalem a trabalhos híbridos e remotos mais eficazes

Embora ferramentas como Microsoft Teams, Zoom e Google Meet tenham sido úteis, sempre foram apenas isso – ferramentas. Eles nos ajudam a realizar o trabalho, mas falta aquele toque pessoal, a sensação de estarmos “juntos”. O Metaverso oferece algo diferente. Oferece “presença”, um espaço virtual compartilhado que parece real, mais do que apenas rostos em uma tela.





Lembra quando a pandemia nos empurrou para reuniões do Zoom e discussões no Slack? Percorremos um longo caminho desde então. O modelo de trabalho híbrido é agora a nova norma. Não só porque é prático ou nos poupa do deslocamento e dos sanduíches pré-embalados, mas também porque simplesmente funciona. Na verdade, estudos sugerem que somos 9% mais produtivos trabalhando em casa.





Mas o Metaverso promete dar um passo adiante. Pense nele como um escritório virtual que ganha vida, promovendo a interação e a colaboração de forma mais natural do que qualquer videoconferência poderia fazer. Pode manter intacta a essência de uma comunidade, mesmo quando os membros estão a quilômetros de distância. Imagine entrar em um escritório virtual, sentindo-se fisicamente presente com seus colegas, experimentando a espontaneidade de conversas tranquilas e sessões de brainstorming – tudo em tempo real.





Um recurso que proporciona essa sensação de realismo é o áudio espacial, que modula a direção e o volume dos sons com base na sua posição virtual e na capacidade de representar expressões faciais e gestos manuais. Embora esteja em seu estágio inicial, ele prepara o terreno para o que é possível – um futuro onde o trabalho remoto não apenas imita, mas também aprimora nossa experiência no espaço de trabalho físico.





Indústrias preparadas para um impulso no metaverso

O Metaverso oferece possibilidades tentadoras para indústrias que prosperam com a colaboração. Imagine, por exemplo, um supervisor que, de sua mesa, pudesse inspecionar uma fábrica ou canteiro de obras a milhares de quilômetros de distância, tocando, inspecionando e gerenciando operações como se estivesse no local.





Considere o setor de TI. As equipes que trabalham em projetos complexos geralmente estão dispersas globalmente. No Metaverso, esses profissionais podem se reunir em um espaço virtual compartilhado, trabalhando juntos em tempo real para codificar, depurar e testar seu software. Conforme sugerido no vídeo divulgado por Zuckerberg & equipe, é altamente provável que a equipe ‘ Meta ’ já esteja explorando essa possibilidade.





Os profissionais de saúde poderiam aproveitar o Metaverso para discussões colaborativas. Por exemplo, equipas médicas estacionadas em diferentes partes do mundo poderiam discutir o caso de um paciente crítico, estudar imagens de diagnóstico e elaborar estratégias conjuntas de planos de tratamento num espaço virtual partilhado, melhorando assim as capacidades de telemedicina.





Para o Design e a Arquitetura, o Metaverso poderia ser um playground para a cocriação. Os profissionais podem compartilhar um estúdio virtual, interagir com modelos 3D, fazer modificações em tempo real e visualizar projetos juntos, tornando o processo mais prático e intuitivo.

Além destes, numerosos setores – da Educação ao Entretenimento – estão à beira da transformação, com o metaverso prometendo modos de colaboração sem precedentes.





O futuro do trabalho está no meio termo

A chegada dos Metaversos não significa que nossos escritórios mudarão totalmente para a nuvem. Isso não significa que trabalharemos 8 horas por dia em VR nem realizaremos todas as nossas reuniões como avatares. É uma mistura – usar tecnologia de ponta sem esquecer o valor de uma chamada Zoom ou de um bate-papo cara a cara. Embora os detalhes não sejam claros, com os limites certos, o futuro do trabalho imersivo é promissor.





Também publicado aqui .