国际艺术技术公司ArtCollecting,专注于艺术认证技术,已将资源用于分析Nina Moleva收藏的约100件作品,该研究使用了定制开发的算法。艺术收藏导演玛丽娜·纳德耶娃,与之前为该公司开发区块链整合的开发人员合作。





Nina Moleva的收藏特别有趣,因为主人自己valued it at $2 billion and named the Russian president as the heir in her will但更重要的是,这是专家第一次遇到具有如此神秘来源的收藏,根据非合规艺术家Ely Belyutin的妻子Moleva的说法,他们的收藏包括works by Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian, Van Dyck, Monet, and even Natalia Goncharova如果是真的,这将是世界一流杰作的最大私人收藏,甚至部分作品的身份验证可能会对艺术界产生重大影响。

现在,研究人员有机会解开这个谜团。玛丽娜·纳德耶娃,一个文化遗产专家,使用ArtCollecting的创新人工智能与传统艺术分析方法一起检查了收藏的一部分,包括比较分析,风格评估和技术检查。玛丽娜·纳德耶娃专注于works by Ely Belyutin, 16th–19th-century icons, and paintings and graphic works attributed to Claude Monet, Édouard Manet, and Natalia Goncharova该算法不仅分析了视觉特征,还分析了油漆的微结构,衰老的迹象,甚至隐藏的层次 - 细节可能逃离人眼。

“这是一个前所未有的案例,”说玛丽娜·纳德耶娃是的“技术从未遇到过这么多潜在的杰作,如果一个作品被验证,它可能会重新塑造我们对20世纪私人收藏的理解。

研究例子





ArtCollecting的专家在研究俄罗斯省级图形学方面取得了重大突破,他们通过人工智能驱动的“拉托米亚基督的奇迹”的审查,这是艺术历史学家尼娜·莫列瓦的私人收藏的图形。

文化遗产专家玛丽娜·纳德耶娃完成了使用AI技术开发的图标的综合分析ArtCollecting该项目标志着俄罗斯省级图形绘画研究的新篇章,该领域长期以来一直缺乏研究。

How AI Unlocked the Icon’s Secrets

专门为这项研究创建了一个自定义算法,能够处理和交叉引用庞大的数据集,该系统分析了省级工作坊制作的10万多个图标(15世纪至19世纪)的信息,从博物馆目录、古代经销商档案、历史记录和隐藏的私人收藏中提取。

人工智能不仅重建了图标可能的原始外观,还确定了具有相似风格和技术特征的作品 - 这是一个特别有价值的贡献,因为省级图形在艺术史上仍然是一个“空白点”。

Why This Is a Major Breakthrough

传统上,这种研究需要艺术历史学家、修复工人和化学分析师多年的努力,现在,人工智能极大地加速了进程,在几天内分析了巨大的数据集,至关重要的是,技术并没有取代专家,而是赋予他们先进的分析工具。

“我们不仅仅是扫描图像;我们正在教系统识别风格特征,技术方法,甚至恢复迹象,”他解释说。玛丽娜·纳德耶娃“例如,我们的算法可以通过比较细节来确定特定车间的特征,甚至是单个图标画家的特征 - 突出点的刷刷,织物折叠的渲染,或使用特定的色素。

Discoveries About “The Miracle of Christ in Latome“

除了风格分析之外,还进行了全面的技术检查,研究人员确定了图标的创作时间,确定了颜料和绑定材料,并澄清了其艺术传统。

然而,最引人注目的成就是人工智能协助重建受损元素,因为图形描绘遵循严格的构成规则,反复的动机允许算法将受损区域与成千上万的模型进行比较,提出了最可能的原始组成。

Why This Matters for Art History

俄罗斯的图形学并不局限于莫斯科、诺夫哥罗德或帕列赫等著名的学校,数百名未命名的省级大师创造了具有同等意义的作品,但没有系统的研究,许多这样的图形被排除为“普通”甚至被错误地标记为伪造品。

Authenticating a Work Attributed to Édouard Manet





专家已经开始使用人工智能来验证Edouard Manet的绘画的真实性,一个专门的算法分析了艺术家的刷子,将其与经过验证的杰作进行比较。Musée d'Orsay, the Musée Marmottan Monet in Paris, and the National Gallery of Art in Washington研究人员现在正在通过研究马内特的绘图和水彩来改进分析,以获得交叉参考的细节,同时,该算法正在被调整以识别其他潜在作者,如果对马内特的归因证明是错误的。

微观的技术分析有助于缩小绘画创作的可能时间。此外,俄罗斯图书馆的档案研究已经完成,包括进入帝国俄国后苏联的法国出版物。

AI Helps Date the “Transfiguration” Icon

由ArtCollecting团队开发的定制算法使艺术作品的综合分析成为可能,该系统处理了来自俄罗斯省级研讨会以及希腊、保加利亚和土耳其收藏的15世纪和19世纪图形图形图形的超过10万个样本,这项大规模的研究是由一个独特的数据库,汇总了博物馆目录、古董收藏和档案材料,使之成为可能。

该算法被专门训练来识别五个世纪(15世纪至20世纪初)的字母写作的风格演变,包括所有已知的字母、字体以及它们在图形学中的使用。

同时进行的技术检查,包括颜料和绑定介质分析,通过显微镜证实了AI的发现,创造了对图标起源的多层理解。

About the Technology in Development

ArtCollecting正在开创世界上第一个人工智能系统,专门培训用于艺术作品的归属和身份验证,与需要数月仔细分析的传统方法不同,其算法在数小时内通过交叉引用数据来评估风格,技术和材料,与1000万个经过验证的参考样本相比。

虽然目前仅在三分之一的收藏中进行测试,但即使初步的结果也可能改变艺术市场的技术。如果人工智能证实了真实的杰作,它将证明失去的宝藏藏在普通的莫斯科公寓里几十年。

有一件事已经很清楚:ArtCollecting的技术提供了解决这种艺术历史奥秘的第一个可行的工具,谁知道,也许下一个“Moleva List”已经等待它的调查员。

注:“Moleva List”被保留为适当的代名词,引用了收藏的有争议的性质,类似于“Gurlitt Trove”等术语。