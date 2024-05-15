美国倡导在联合国实施以行动为导向的网络规范

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努力方向一：开展以联合国规范实施为重点的行动导向讨论

近二十五年来，经过前四届政府的持续参与，我们已制定出一套负责任的网络空间国家行为框架，并得到了联合国大会所有成员国的一致支持。该框架肯定了国际法对各国使用信息和通信技术的适用性，赞同在和平时期遵守负责任的国家行为自愿规范，并提出了切实可行的建立信任措施，以帮助降低网络事件引发冲突的风险。该框架是我们网络空间愿景的核心，在这个网络空间中，各国应行为得体，管理不必要的升级风险，追究不负责任行为者的责任，并共同应对重大网络事件并从中恢复。然而，这些规范的实施对其有效性至关重要。





我们将在联合国开展更多以行动为导向的讨论，重点关注成员国和机构如何共同实施该框架的基本要素，并建设所有国家管理网络相关威胁的能力。为了适应这一不断发展的对话，美国及其合作伙伴已提议建立一个更具行动导向的论坛，即《行动计划》（POA），作为未来联合国就与国际安全有关的网络问题进行对话的永久机制。《行动计划》旨在具有足够的灵活性以应对未来的威胁，成员国将逐步确定其方向，它还将吸收民间社会、私营部门和其他非国家利益攸关方的意见。





作为推进网络空间负责任的国家行为的一部分，美国和我们的合作伙伴还将继续在地区安全和其他论坛（如安全与合作组织、美洲国家组织和东盟地区论坛）上共同努力，制定和实施网络信任建设措施。













本文最初由美国国务院于2024 年 5 月 6 日发布



