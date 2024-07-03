







可持续性一直是我们生活中各个方面关注的问题。从在公园捡垃圾到与同学一起庆祝世界地球日，我们从小就被教导要亲力亲为地关心我们的地球。但是，那些更“看不见，想不到”的环保部分，比如计算能源，又该如何做呢？





根据 高盛 预计到 2030 年，数据中心电力需求将激增 160%，到 2028 年，人工智能预计将占这一需求的 19% 左右，这凸显了对更绿色解决方案的迫切需求。解决这一问题意味着要通过创造性的解决方案找到使计算更具可持续性的方法，以帮助减少技术对环境的影响，同时仍能满足日益增长的计算能力需求。

计算中的环境挑战

计算技术彻底改变了我们的世界，但也带来了巨大的环境代价。数据中心是我们这个科技社会的支柱，也是能源消耗大户。从社交媒体到金融交易，数据中心为各种事物提供动力，因此其用电量呈指数级增长，导致运营成本高昂，碳排放量巨大。





人工智能和云计算的快速发展进一步加剧了这一问题，需要更多耗能的数据处理。例如，ChatGPT 提示和回答所需的电量几乎是 Google 搜索的十倍（2.9 瓦时 vs. 0.3 瓦时）！





另一个重大挑战是这些数据中心产生的热量。保持服务器冷却需要大量能源，从而导致能源消耗的恶性循环，这似乎难以克服。最后，许多地区对不可再生能源的依赖增加了环境负担，因此必须找到更可持续的替代品。

可持续计算的创新解决方案

尽管面临这些挑战，科技行业仍在加紧推出创新解决方案，使计算更具可持续性。风能、太阳能和水力等可再生能源越来越多地用于为数据中心供电。各公司也在投资先进的冷却技术，以降低能源消耗。





一项令人兴奋的进展是热能再利用项目的使用。服务器产生的热量不会被浪费，而是被重新用于建筑物供暖甚至农业应用，将副产品转化为宝贵的资源。这减少了能源浪费，并降低了此类数据中心的碳足迹。





去中心化云计算平台是另一个非常有前景的解决方案。通过利用来自世界各地各种来源的闲置计算能力，这些平台可以优化资源使用率并最大限度地减少对新基础设施的需求。这种方法可以节省能源并使计算能力的获取更加民主化，使所有参与者都能以更实惠的价格获得更高效的计算能力。





“与世界各地的可持续供应商合作，抓住这一机遇，并将其真正应用于数据中心行业，这才是关键。” 赞美 ，这是一个去中心化的云计算平台，与北美、拉丁美洲和欧洲的众多数据中心合作。“三个主要领域是水力发电、太阳能和风能。我们还需要更多数据中心直接连接到这些可再生能源，以减少我们的碳足迹。”





CUDOS 致力于可持续发展，引领行业发展。该公司的平台将用户与可持续的云服务连接起来，确保计算能力既高效又环保。通过与关注影响的组织合作， 气候贸易 CUDOS 正在致力于实现碳中和的未来，证明可以在不损害地球健康的情况下满足日益增长的技术需求。

案例研究和实际应用

除了 CUDOS，世界各地具有前瞻性的公司也在实施可持续计算的创新解决方案。一些引人注目的例子展示了这些举措对现实世界的影响。





一个令人兴奋的发展是将数据中心部署在提供自然冷却的环境中，例如水下位置。此外，一些组织（如 CUDOS）正通过与绿色能源项目合作并优化云计算能力来支持可持续投资，专注于碳中和和碳负战略。





有些公司选择在几年内将年度总用电量与可再生能源采购量相匹配。其他公司则承诺在特定年份实现净零碳排放，通过部署可再生能源项目为其全球基础设施供电，并探索节能硬件以进一步减少碳足迹。





还有一些公司使用热水来冷却服务器，从而无需使用能源密集型冷却器。这类系统通过重新利用多余的热量来为建筑物供暖，实现了高达 80% 的热回收效率。利用人工智能来优化能源使用并减少排放是数据中心公司采用的另一种方法。

可持续计算的未来

随着技术不断发展和创新，可持续计算的未来前景光明。主要趋势和新兴技术将重新定义格局，提高效率并减少对环境的影响。





可再生能源与数据中心的整合将变得更加复杂。储能领域的创新，例如先进的电池技术和电网规模的储能解决方案，将提高太阳能和风能等可再生能源的可靠性。这些进步将使数据中心能够全天候使用可再生能源，从而大大减少其碳足迹。





人工智能和机器学习 (ML) 也将在优化能源消耗和提高数据中心效率方面发挥关键作用。预测分析可以预测能源需求，从而更好地分配资源并减少浪费。人工智能还可用于自动化冷却系统、动态调整电力使用情况并实时识别效率低下的情况。





推动可持续计算的举措并不局限于硬件。人们越来越重视绿色软件开发实践。开发人员正致力于开发更节能的软件，从而降低运行应用程序所需的计算能力。这种转变得到了旨在优化代码级能源使用的新编程框架和工具的支持。





例如，CUDOS 优化了全球未充分利用的计算资源的使用，有助于减少能源浪费和碳足迹。该公司还与以下组织合作： 京都 ，一种碳负区块链，旨在推进碳中和举措并利用创新技术实现节能运营。





模块化数据中心易于部署和扩展，为可持续计算提供了灵活的解决方案。这些数据中心可以位于可再生能源附近，最大限度地减少传输过程中的能量损失。此外，它们的模块化特性允许快速部署，以应对不断变化的能源需求和技术进步。





通过拥抱这些创新实践和技术，像 CUDOS 这样的科技行业超级参与者正在积极构建计算领域更环保、更可持续的未来。

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