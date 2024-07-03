Yeşil Bilgi İşlem: Neden Önemlidir ve Teknoloji Ortamını Nasıl Değiştiriyor?









Sürdürülebilirlik çoğumuz için hayatımızın çeşitli yönlerinde her zaman endişe konusu olmuştur. Parkta çöp toplamaktan sınıf arkadaşlarımızla Ulusal Dünya Günü'nü kutlamaya kadar, çocukluğumuzdan beri bize gezegenimize uygulamalı bir şekilde önem vermemiz öğretildi. Peki çevre dostu olmanın bilgi işlem enerjisi gibi 'gözden uzak, akıldan uzak' kısımları ne olacak?





Buna göre Goldman Sachs Veri merkezi güç talebinin 2030 yılına kadar %160 oranında artması öngörülüyor; yapay zekanın 2028 yılına kadar bu talebin yaklaşık %19'unu oluşturması bekleniyor ve bu da daha yeşil çözümlere olan acil ihtiyacın altını çiziyor. Bu sorunun üstesinden gelmek, bilgi işlem gücüne yönelik artan talebi karşılamaya devam ederken teknolojinin çevresel etkisini azaltmaya yardımcı olacak yaratıcı çözümler aracılığıyla bilgi işlemi daha sürdürülebilir hale getirmenin yollarını bulmak anlamına gelir.

Bilgisayarda Çevresel Zorluklar

Bilgi işlem dünyamızda devrim yarattı, ancak aynı zamanda yüksek bir çevresel fiyat etiketini de beraberinde getiriyor. Teknolojiyle beslenen toplumumuzun omurgası olan veri merkezleri, büyük enerji tüketicileridir. Sosyal medyadan finansal işlemlere kadar her şeye enerji sağladıklarından, elektrik kullanımları katlanarak artıyor, bu da yüksek işletme maliyetlerine ve son derece önemli karbon emisyonlarına yol açıyor.





Yapay zeka ve bulut bilişimin hızla büyümesi bu sorunu daha da şiddetlendiriyor ve daha da fazla enerji yoğun veri işlemeyi gerektiriyor. Örneğin, bir ChatGPT istemi ve yanıtı, Google aramasından neredeyse on kat daha fazla elektrik gerektirir (2,9 watt-saat ve 0,3 watt-saat)!





Bir diğer büyük zorluk ise bu veri merkezlerinin ürettiği ısıdır. Sunucuları serin tutmak çok büyük miktarda enerji gerektirir ve bu da aşılmaz gibi görünen enerji tüketiminde kısır bir döngüye yol açar. Son olarak, birçok bölgede yenilenemeyen enerji kaynaklarına bağımlılık çevresel yükü artırarak daha sürdürülebilir alternatiflerin bulunmasını zorunlu hale getiriyor.

Sürdürülebilir Bilgi İşlem için Yenilikçi Çözümler

Bu zorluklara rağmen teknoloji endüstrisi, bilgi işlemi daha sürdürülebilir hale getirmek için yenilikçi çözümlere hız veriyor. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynakları, veri merkezlerine güç sağlamak için giderek daha fazla kullanılıyor. Şirketler aynı zamanda enerji tüketimini azaltan gelişmiş soğutma teknolojilerine de yatırım yapıyor.





Heyecan verici bir gelişme de ısının yeniden kullanılması projelerinin kullanılmasıdır. Sunucular tarafından üretilen ısıyı boşa harcamak yerine, binaların ısıtılması ve hatta tarımsal uygulamalar için yeniden değerlendirilerek bir yan ürün değerli bir kaynağa dönüştürülüyor. Bu, enerji israfını azaltır ve bu tür veri merkezlerinin karbon ayak izini azaltır.





Merkezi olmayan bulut bilişim platformları da çok umut verici bir çözüm. Bu platformlar, dünya çapındaki çeşitli kaynaklardan gelen yedek bilgi işlem kapasitesinden yararlanarak kaynak kullanımını optimize eder ve yeni altyapı ihtiyacını en aza indirir. Bu yaklaşım, enerji tasarrufu sağlar ve bilgi işlem gücüne erişimi demokratikleştirerek, bunu katılan herkes için daha uygun fiyatlı ve verimli hale getirir.





CEO'su Matt Hawkins, "Bunu yakalayabilmek ve veri merkezi endüstrisi için gerçekten kullanabilmek için dünya çapındaki sürdürülebilir sağlayıcılarla çalışmamız gerçekten çok önemli" diyor. CUDOS Kuzey ve Latin Amerika ve Avrupa'da dünya çapında çok sayıda veri merkeziyle çalışan merkezi olmayan bir bulut bilişim platformudur. “Üç ana alan hidroelektrik, güneş ve rüzgardır. Ayrıca karbon ayak izimizi azaltmak için bu yenilenebilir kaynaklara doğrudan bağlı daha fazla veri merkezine ihtiyacımız var.”





CUDOS sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla öncülük ediyor. Şirketin platformu, kullanıcıları sürdürülebilir bulut hizmetleriyle buluşturarak bilgi işlem gücünün hem verimli hem de çevre dostu olmasını sağlıyor. Etki odaklı kuruluşlarla ortaklıklar aracılığıyla İklim Ticareti CUDOS, karbon nötr bir gelecek için çalışıyor ve gezegenimizin sağlığından ödün vermeden teknolojinin artan taleplerini karşılamanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Vaka Çalışmaları ve Gerçek Dünya Uygulamaları

CUDOS'un yanı sıra, sürdürülebilir bilgi işlem için yenilikçi çözümler dünya çapında ileriyi düşünen şirketler tarafından hayata geçiriliyor. Bazı ilgi çekici örnekler, bu girişimlerin gerçek dünyadaki etkisini gösteriyor.





Heyecan verici gelişmelerden biri, veri merkezlerinin su altı konumları gibi doğal soğutma sunan ortamlara yerleştirilmesidir. Ek olarak, CUDOS gibi bazı kuruluşlar, yeşil enerji projeleriyle ortaklık kurarak ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek için bulut bilişim gücünü optimize ederek karbon nötr ve karbon negatif stratejilere odaklanıyor.





Bazı şirketler, yıllık toplam elektrik tüketimini birkaç yıl boyunca yenilenebilir enerji satın alımlarıyla eşleştirmeyi tercih ediyor. Diğerleri, küresel altyapılarına güç sağlamak için yenilenebilir enerji projeleri uygulayarak ve karbon ayak izlerini daha da azaltmak için enerji verimli donanımlar keşfederek projelerini belirli bir yıla kadar net sıfır karbona ulaşmayı taahhüt ediyor.





Bazıları ise sunucuları soğutmak için sıcak su kullanıyor ve bu da yoğun enerji kullanan soğutuculara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Bunun gibi sistemler, fazla ısıyı binaların ısıtılması için yeniden kullanarak %80'e kadar ısı geri kazanım verimliliği elde eder. Enerji kullanımını optimize etmek ve emisyonları azaltmak için yapay zekadan yararlanmak, veri merkezi şirketleri tarafından kullanılan başka bir yöntemdir.

Sürdürülebilir Bilgi İşlemin Geleceği

Teknoloji gelişmeye ve yenilik yapmaya devam ettikçe sürdürülebilir bilgi işlemin geleceği umut vaat ediyor. Temel trendler ve gelişen teknolojiler, ortamı yeniden tanımlamak, verimliliği artırmak ve çevresel etkiyi azaltmak için belirlendi.





Yenilenebilir enerjinin veri merkezlerine entegrasyonu daha da karmaşık hale gelecek. Gelişmiş pil teknolojileri ve şebeke ölçeğinde enerji depolama çözümleri gibi enerji depolamadaki yenilikler, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilirliğini artıracaktır. Bu gelişmeler, veri merkezlerinin 7/24 yenilenebilir enerjiyle çalışmasına olanak tanıyacak ve karbon ayak izlerini önemli ölçüde azaltacak.





Yapay zeka ve makine öğrenimi (ML), enerji tüketimini optimize etmede ve veri merkezlerinin verimliliğini artırmada da önemli bir rol oynayacak. Tahmine dayalı analitik, enerji talebini tahmin ederek daha iyi kaynak tahsisine ve israfın azaltılmasına olanak tanır. Yapay zeka ayrıca soğutma sistemlerini otomatikleştirmek, güç kullanımını dinamik olarak ayarlamak ve verimsizlikleri gerçek zamanlı olarak belirlemek için de kullanılabilir.





Sürdürülebilir bilişime yönelik çaba donanımla sınırlı değil. Yeşil yazılım geliştirme uygulamalarına giderek artan bir vurgu var. Geliştiriciler, uygulamaları çalıştırmak için gereken bilgi işlem gücünü azaltan, enerji açısından daha verimli yazılımlar oluşturmaya odaklanıyor. Bu değişim, enerji kullanımını kod düzeyinde optimize etmek için tasarlanmış yeni programlama çerçeveleri ve araçlarıyla destekleniyor.





Örneğin CUDOS, dünya çapında yeterince kullanılmayan bilgi işlem kaynaklarının kullanımını optimize ederek enerji israfının ve karbon ayak izinin azaltılmasına yardımcı olur. Şirket ayrıca aşağıdaki gibi kuruluşlarla da ortaklık yapıyor: KYOTO , karbon nötr girişimleri ilerletmek ve enerji verimli operasyonlar için yenilikçi teknolojilerden yararlanmak amacıyla karbon negatif bir blok zinciridir.





Kolayca konuşlandırılabilen ve ölçeklendirilebilen modüler veri merkezleri, sürdürülebilir bilgi işlem için esnek bir çözüm sunar. Bu veri merkezleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yakın konumlandırılarak iletimden kaynaklanan enerji kaybı en aza indirilebilir. Ek olarak modüler yapıları, değişen enerji taleplerine ve teknolojik gelişmelere yanıt olarak hızlı dağıtıma olanak tanır.





CUDOS gibi teknoloji sektörünün süper oyuncuları, bu yenilikçi uygulamaları ve teknolojileri benimseyerek, bilgisayar alanında aktif olarak daha yeşil, daha sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyor.

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