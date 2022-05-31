究竟什么是技术工作？

通常，问题是“什么是技术工作？ “被问到。虽然在其中一些东西上贴标签并不总是可取的，但有时确切地知道你在工作领域的位置很重要。让我们深入一点。





是的，我们都知道技术是过去、现在和未来。如果你用谷歌搜索“世界上最有价值的公司”，科技公司将在前 10 名中至少有 5 家。多年来，情况一直如此，并且不会很快改变。





究竟什么是科技公司？









从理论上讲，科技公司是一家创造新技术的公司，包括软件和硬件，并通过销售这些技术来创造收入。多年来，由于技术的快速发展，技术公司的定义发生了变化。因此，在当今的现实中，科技公司可以定义为任何创建和参与围绕技术构建的生态系统的公司。其中一些公司甚至不依赖技术产品作为主要收入来源。





科技公司的许多定义都是有问题的，因为其中一些公司不创造自己的技术产品，甚至不依赖这些产品来获得收入。但他们中的大多数人都是技术的重度用户。世界正处于一个几乎每个领域都需要技术才能充分发挥作用的阶段。您想到医疗保健和学校部门，并立即记住电子咨询和电子学习的流行病，这些流行病在 COVID 之前就已经存在，但最终被它普及。





具有可疑“技术地位”的著名公司包括 Uber、Netflix 和 Airbnb。





优步是科技公司还是出租车公司？

Netflix 是一家科技公司还是一家电影公司？

Airbnb 是一家科技公司还是一家酒店公司？





我相信这些公司可以被视为科技公司，因为它们提供的服务主要依赖于技术来运作。





我将在另一个故事中介绍更多关于科技公司的信息。让我们深入研究技术工作。





什么是技术工作？





就像科技公司的定义一样，科技工作的定义也并不简单。

媒体将一个科技兄弟定型为在他父母的地下室工作的极客书呆子，同时总是穿着连帽衫，与现实社会生活隔绝。虽然这种描述的一小部分是真实的（是的，我们确实喜欢连帽衫），但大部分都是错误的。但是，大多数人通常（并且仅）将技术工作定义为编写代码的人。虽然这并不完全是错误的，因为开发人员是技术工作者的刻板印象，但它在很大程度上仍然是错误的。

在当今世界，可以根据三个主要类别来定义技术工作：





基于角色 ：您在一家可能是也可能不是科技公司的公司担任技术职务。

：您在一家可能是也可能不是科技公司的公司担任技术职务。 基于产品 ：您与其他技术人员合作构建技术产品，即使您的角色不一定是技术性的。

：您与其他技术人员合作构建技术产品，即使您的角色不一定是技术性的。 基于公司：您在一家大型科技公司工作。





基于角色

此类别仅适用于从事传统技术角色（如开发人员和工程师）的技术人员。他们是通常被称为技术兄弟的人。该类别的员工严格处理计算机和系统。他们从事编写代码、管理数据库、服务器安装和管理、软件架构设计等繁重的工作。事实上，“技术工作”一词可能是因为他们和他们而创造的。这并不意味着他们是唯一拥有技术工作的人。





对于这个类别，如果产品中的错误可以追溯到你，那么你就有了一份技术工作。





根据这个基于角色的定义，这些技术职位可以被视为技术职位：

Web开发人员

移动开发者

网络工程师

软件工程师

IT支持

数据库管理器

数据科学家





所有行业（包括技术和非技术）对这些技术角色的需求一直很高。事实上，最近的数据显示，这些技术人员中只有不到一半为科技公司工作。所以在现实中，这些技术职位大多是为非技术公司服务的，但它们仍然是技术工作。他们在银行、零售、学校、制造业和医院等非科技行业工作。





基于产品

此类别包括与技术人员一起工作以生产软件或硬件的人员。这些工人不一定是技术人员，但他们与技术相邻。他们通过积极参与技术生态系统来支持和支持技术人员的工作。它们是科技产品生命周期的重要组成部分。





这些职位可以包括：

产品设计师

用户体验设计师

用户界面设计师

产品经理

项目经理

平面设计师（有时）





这些角色需要高水平的技术知识和理解。工作人员需要对大多数技术的工作原理有深刻的了解，以使他们能够充分发挥自己的作用。





公司为本

此类别包括在科技公司工作的人。如果你在一家科技公司工作，那么无论你的角色如何，你都有一份技术工作。科技公司通常使用软件和硬件提供技术解决方案。所有角色（包括营销、运营和会计）都专注于为客户提供相同的主要服务。大多数（如果不是全部）这些角色使用各种软件来提高生产力并获得结果。





许多创意者，如作家、编辑、设计师、艺术家、视频编辑，甚至建筑师都属于这一类。





此类别中的一些角色包括：

营销人员（其中还包括平面设计师）

销售团队

人力资源人员

财务人员

公共关系人员

内容制作人员

客服人员





把关





很多时候，一些深谙科技的人试图把持科技角色。他们淡化人们的成就，使他们在宏伟的计划中显得无关紧要。几乎就像他们感到受到威胁，人们会剥夺他们的工作。他们变成了谁拥有技术工作，谁没有技术工作的最终决定者。





几个月前我读了一条推文。有人试图破坏经过认证的技术课程。她说，完成该课程的人无权称自己已获得认证。这是一门专业的证书课程。正如预期的那样，人们来找她的头，指责她试图守门并阻止人们参加那门课程并闯入那个特定的工作角色。他们没有错。虽然我同意有些课程并没有给任何人提供 100% 合格所需的全部工作经验，但课程确实为学生提供了足够的知识，使他们能够获得好工作并表现良好。随着时间的推移，每个人都在工作中学习和提高。





永远不要注意看门人。它很容易导致冒名顶替综合症，这对任何人都不利。把关和真正的职业建议之间有明显的区别。如果这个人以居高临下的方式谈论你的进步（不管它可能有多小），那就是把关。如果这个人称赞你所做的一点点努力并告诉你哪里可能出错了，然后告诉你如何以正确的方式继续前进，这就是真正的职业建议。知道这一点，就知道和平。

那么什么是真正的技术工作？





技术是一个非常广泛的术语。大多数工作都需要技术专长。这并不总是意味着开发人员编写下一个大型应用程序。科技项目或企业中有很多重要的人不会编码。技术角色因公司而异。与流行观点相反，要做好这些，需要具备沟通、协作、批判性思维和灵活性等软技能。





技术领域在不断变化。这是一个如此多才多艺的领域，提供了如此多的东西，而且总是有新的和更好的技术出现。这也为每个行业的新角色创造了机会。传统和非传统公司现在都有技术存在；品牌标识、移动应用程序、网站、社交媒体等。对科技工作的需求每年都在增加，因此大多数人都试图进入科技行业工作。





虽然在其中一些东西上贴标签并不总是可取的，但有时确切地知道你在工作领域的位置是非常重要的。您不需要计算机科学学位来获得技术工作，包括那些具有真正技术角色的工作。任何通常在技术生态系统中并且需要一些基本知识和对技术的理解的工作都是技术工作。任何需要您与其他技术人员密切合作以创建技术产品（硬件和软件）的工作都是技术工作。任何主要要求您使用软件或硬件来实现工作目标的工作都是技术工作。有足够的了解能够有效地交流技术，你就可以进入技术生态系统。它总是取决于个人、公司和行业。





总而言之，尽量不要在你的作品上贴标签。这有助于防止不必要的压力和刻板印象。只需不断更新您的知识和技能，尤其是在技术领域。这对您的个人发展至关重要。





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干杯!