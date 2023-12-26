畅游 2024 年 NFT 格局：幽默地看待 10 个关键预测









当我们步入 2024 年时，对不可替代代币（NFT）行业进行讽刺性预测的时机已经成熟。以下是对 2024 年 NFT 市场的十个幽默而夸张的预测，现实往往比小说更奇怪。

1. 唐纳德·特朗普的造墙者 NFT 系列：虚拟政治声明

在房地产和政治的独特融合中，前总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 于 2024 年进入 NFT 市场将发生一个令人着迷的转折。一个主要的 NFT 系列即将发布：备受争议的“造墙者”NFT 系列。





这一举动肯定会激起支持和愤怒，“建墙者”NFT 系列将是特朗普对其最臭名昭著的提议之一——边境墙的数字认可。该系列中的每个 NFT 都代表虚拟墙的一部分，其设计范围从雄伟的堡垒到前卫的障碍。





拥有 Wall Builder NFT 附带独特的虚拟头衔，如“数字边境巡逻长”或“虚拟墙检查员”，允许持有者参与模拟边境巡逻任务。这些任务是游戏化的体验，配有奖励、排行榜和独家数字商品。





2. 星际 NFT：NASA、埃隆·马斯克和低温难题

2024 年，NASA 与 Elon Musk 和一家领先的区块链公司合作，宣布推出星际 NFT。这些数字资产代表了遥远系外行星上土地的所有权，将太空探索的前沿与区块链创新融为一体。每个 NFT 都为买家提供超凡脱俗的房地产股份，并配有复杂的数字描述和详细的行星概况。





富有远见的埃隆·马斯克为故事增添了有趣的转折。他承诺在 3024 年 NFT 所有者抵达这些遥远的星球时向他们致意。公众纷纷猜测马斯克存在的本质：他是否会以人类形式出现在那里，通过低温冷冻战胜衰老（只能通过购买 NFT），还是会欢迎它们作为数字化身，代表他的开拓精神？这一猜想既令人着迷，又充满幽默感，人们开玩笑地讨论着他们是否会见到抗衰老的马斯克本人，还是与他先进的人工智能分身互动。





3. 时间旅行 NFT 打破所有销售记录

2024 年推出的“Temporal Passports NFT”系列打破了之前所有的 NFT 销售记录，但原因却出乎人们的意料。该系列旨在将持有者带入其代币描绘的历史人物时代，但却因其幽默的技术故障而闻名。期待准确的历史沉浸感的用户发现自己处于极其不匹配的时间段，这很有趣。





例如，一位 NFT 持有者，手持乔治·华盛顿 NFT，期待着革命战争的场景，结果却来到了喧嚣的 1920 年代，打趣道：“我没有穿越特拉华州，而是进入了爵士乐时代。至少酒更好喝。”





这种不可预测性使临时护照成为一种独特的盈利方式，持有者可以质押他们的 NFTS，也可以将他们的 NFT 出租给其他历史爱好者。

4. Capitol Coin DAO：白宫推出 DAO

2024 年，随着“Capitol Coin DAO”的推出，美国政治格局进入区块链世界，权力走廊将进行数字化改造。





在 Capitol Coin DAO 中，有影响力的游说者和亿万富翁捐助者发现自己处于熟悉的位置，但情况有所不同。这些权力参与者被称为“政治鲸鱼”，试图通过积累大量国会币来影响决策。然而，他们很快意识到，在 DAO 的世界里，金钱并不总是能买到共识。喜剧性的一幕发生了，一群高中生只用午餐钱和几袋 SHIB，投票击败了一场重大的游说努力，证明在 DAO 中，代币的数量并不总是胜过集体决策的力量——制作。





为了对抗潜在的操纵行为，Capitol Coin DAO 引入了一系列幽默但有效的措施。其中一项措施是“阻挠功能”，任何看似对“鲸鱼”有利的可疑提案都会自动受到 24 小时模因轰炸，质疑其合法性。

5. 特朗普的 NFT 永任总统策略

前总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 加入了 DAO 潮流，推出了自己的 NFT 系列，名为“特朗普的胜利”，这是一个出人意料但又在某种程度上可预见的举动。他声称，任何持有整套 NFT 的人都可以解锁 Capitol Coin DAO 中的一个秘密功能，授予他们“永久总统”权力。 Capital Coin DAO 迅速阻止了任何恶意收购的企图。





特朗普没有被这次挫折吓倒，并忠于他不屈不挠的风格，他转而创建自己的数字领域，即“特朗普宇宙”。在这里，他宣称自己是永远的总统，一个不受传统政治约束的角色。支持者和收藏家都可以在 TrumpVerse 中购买虚拟土地，让他们有机会拥有这个特朗普独有的数字世界的一部分。

6.虚拟英亩的抵押现实

2024年即将到来，一股奇异的经济趋势席卷全国。随着房地产价格飞涨和利率攀升，房主开始抵押他们的实体房屋，不是为了更大的后院或更好的社区，而是为了在不断扩张的虚拟世界中获得一块虚拟土地。





对虚拟土地的热潮是由逃避现实和投机投资共同推动的。爱好者们认为，拥有一块数字天堂是明智之举，不受物理维护和烦人的财产税的限制。有些人甚至吹嘘他们的虚拟豪宅，配有人工智能管家和虚拟现实花园，所有资金均来自他们朴素的三居室平房的股权。





随着越来越多的人加入虚拟土地的行列，经济学家开始警告“超现实的房地产泡沫”。深夜节目主持人调侃人们住在狭小的公寓里却拥有虚拟财产，这是荒谬的，其中一位开玩笑说，“在元宇宙里，每个人都能听到你吹牛，但没有人能帮你搬动你的虚拟沙发。”





7.家得宝的MetaDepot：彻底改变虚拟家居装修

家得宝 (Home Depot) 在 2024 年推出了一项创新举措，推出“MetaDepot”，这是一系列致力于虚拟家居装修的 NFT Metaverse 商店。此举迎合了数字房主需要翻新和增强其虚拟住所的新兴趋势。





在 MetaDepot，客户发现自己身处一个专为 Metaverse 量身定制的超现实家居装修世界。物理油漆和木材的时代已经一去不复返了。相反，虚拟房主会购买代表数字壁纸、飘逸照明装置甚至全息家具的 NFT，以美化他们的在线房产。

8. Warren 参议员的 NFT 冒险行为：从政治专家到 NFT 艺术家

出乎意料的是，以对加密货币持批评态度而闻名的参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 在 2024 年推出了 Profile PFP NFT Meme 系列。该系列融入了罕见的 NFTS，这是对她备受争议的美洲原住民血统的致敬，立即成为热门话题。打。但正是她对 NFT 财富的极致运用巩固了她在政治讽刺史上的地位。

用 Capitol Coin DAO 阻止鲸鱼





凭借 NFT 的成功，Warren 投资了 Capitol Coin DAO 代币，与一群精明的高中生结盟，这些高中生已成为 DAO 中有影响力的参与者，他们通过集中午餐钱和出售 SHIB 包而持有大量代币。他们共同策划了一项巧妙的举措，挫败了“鲸鱼”的重大游说努力，“鲸鱼”是一个试图凭借纯粹的财务实力影响决策的富有玩家。这种大卫与歌利亚的场景在数字舞台上上演，沃伦和学生们拥护集体行动的力量，而不是财力雄厚的力量。





当一名高中生凭借 DAO 的见解和对 Reddit 的巧妙运用，设法将政治影响力提升到前所未有的水平时，情节变得更加复杂。在令人惊叹的发展中，这位精明的青少年利用他们的数字能力竞选总统并获胜。一名精通 Reddit、获得 DAO 授权的学生拿着午餐钱，而 SHIB 占据了该国的最高职位，这让政界感到震惊。





在发生这种超现实的事件之后，沃伦参议员决定挂起她的政治手套。她退出了政策和立法领域，但并未退出公众视野。 Warren 将她的注意力转向创作 NFT 艺术，利用她的经历和她帮助促成的旋风事件。她的艺术以政治讽刺和数字创新的融合而闻名，受到高度追捧，使她成为 NFT 艺术界令人惊讶但成功的人物，并成为 NFT.NYC 和巴塞尔艺术展的主讲人。





9. 星际 NFT：NASA 和埃隆·马斯克的银河房地产赌博

NASA 与 Elon Musk 的太空探索公司合作，于 2024 年推出了星际 NFT。这些 NFT 代表了对遥远系外行星土地数字所有权的一次大胆尝试，将太空探索的魅力与蓬勃发展的区块链世界。每个 NFT 都提供外星世界情节的虚拟版权，并配有艺术制作的视觉效果和详细的行星描述。

然而，这一项目最吸引人的一点是，当前往这些遥远行星的太空旅行成为可能时，这些 NFT 的所有者将有机会参观他们的星际资产——乐观地预计这一壮举将在 3024 年实现。埃隆·马斯克开玩笑地向潜在买家保证，他将亲自迎接他们的新宇宙地产，引发了人们对这位科技大亨的长寿和未来野心的广泛嘲笑和猜测。





10. 情感所有权 NFT：诉说历史的感受

2024 年，一家领先科技公司的一项突破性举措引入了一种新的 NFT 类型——历史事件的“情感所有权”。这个新颖的概念允许个人拥有与历史重要时刻相关的情感的专有权利。这是技术与情感的大胆融合，激发了公众的想象力。





想象一下，拥有代表 1969 年登月期间集体喜悦的独家 NFT。这种 NFT 不仅仅是一种数字代币；它也是一种数字代币。它象征着你与人类在月球表面迈出第一步时笼罩世界的欣快感和惊奇感的个人联系。每个 NFT 都配有设计精美的数字证书，详细介绍了该事件及其所蕴含的特定情感。





NFT 持有者质疑拥有此类 NFT 的实际影响以及持有者拥有哪些权利。 “每当有人受到莱特兄弟首次飞行的启发时，我都会获得版税吗？”一位用户打趣道。另一篇帖子称，“刚刚购买 NFT 是为了在波士顿茶党期间获得‘惊喜’。 “如果有人重演茶会，我是否可以起诉情感侵入！”





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当我们回顾 2024 年 NFT 和数字资产领域的显着发展时，很明显，我们正在见证一个前所未有的创新和创造力时期。





谨向敢于梦想的创新者、团结起来将梦想变为现实的社区以及未来拥有的无限可能。





为 2024 年干杯！

奥黛丽