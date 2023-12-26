2024 NFT Ortamında Gezinmek: 10 Temel Tahmine Esprili Bir Bakış









2024'e adım atarken, Değiştirilemez Token (NFT) sektörü hicivli bir tahmin için olgunlaşmış durumda. İşte, gerçekliğin çoğu zaman kurgudan daha tuhaf göründüğü 2024 yılı NFT pazarına ilişkin on komik ve abartılı tahmin.

1. Donald Trump'ın Duvar Oluşturucusu NFT Serisi: Sanal Bir Siyasi Açıklama

Emlak ve siyasetin benzersiz bir karışımıyla, eski Başkan Donald Trump'ın 2024'te NFT pazarına girişi büyüleyici bir hal alacak. Önemli bir NFT serisi yayınlanacak: tartışmalı "Wall Builder" NFT serisi.





Hem desteği hem de öfkeyi harekete geçireceği kesin olan "Wall Builder" NFT serisi, Trump'ın en kötü şöhretli tekliflerinden biri olan sınır duvarına dijital selamı olacak. Bu serideki her NFT, heybetli kalelerden avangart bariyerlere kadar uzanan tasarımlarla sanal duvarın bir bölümünü temsil ediyor.





Wall Builder NFT'ye sahip olmak, "Dijital Sınır Devriyesi Şefi" veya "Sanal Duvar Müfettişi" gibi benzersiz sanal unvanlarla birlikte gelir ve sahiplerinin simüle edilmiş sınır devriye görevlerine katılmasına olanak tanır. Bu görevler; ödüller, skor tabloları ve özel dijital ürünlerle tamamlanan oyunlaştırılmış deneyimlerdir.





2. Yıldızlararası NFT'ler: NASA, Elon Musk ve Kriyojenik İkilem

2024 yılında NASA, Elon Musk ve önde gelen bir blockchain şirketi ile işbirliği içinde Yıldızlararası NFT'lerin lansmanını duyurdu. Bu dijital varlıklar, uzay araştırmalarının sınırlarını blockchain inovasyonuyla harmanlayarak uzak dış gezegenlerdeki arazi sahipliğini temsil ediyor. Her NFT, alıcılara, karmaşık dijital tasvirler ve ayrıntılı gezegen profilleriyle tamamlanan, dünya dışı gayrimenkullerden bir pay sunuyor.





Her zaman vizyon sahibi olan Elon Musk, anlatıya ilgi çekici bir değişiklik katıyor. 3024 yılında bu uzak gezegenlere vardıklarında NFT sahiplerini selamlayacağına söz veriyor. Halk, Musk'un varlığının doğası hakkında spekülasyon yapmak zorunda kalıyor: Kriyojenik dondurma yoluyla yaşlanmayı yenen insan formunda mı orada olacak (yalnızca bir NFT satın alarak) yoksa onları öncü ruhunun ölümsüz bir temsili olan dijital bir avatar olarak mı karşılayacaktır? Bu varsayım, insanların çağa meydan okuyan bir Musk'la canlı olarak mı karşılaşacaklarını yoksa onun gelişmiş yapay zeka benzeriyle mi etkileşime gireceklerini şakacı bir şekilde tartışırken, hayranlık ve mizahın bir karışımını körüklüyor.





3. Zaman Yolculuğu NFT'leri Tüm Satış Rekorlarını Kırdı

2024'te piyasaya sürülen "Geçici Pasaportlar NFT" serisi, önceki tüm NFT satış rekorlarını altüst etti, ancak bu, beklendiği gibi bir nedenden dolayı değil. Sahiplerini, jetonlarında tasvir edilen tarihi şahsiyetin çağına taşımayı amaçlayan seri, bunun yerine mizahi teknik aksaklıklarıyla ün kazandı. Doğru tarihsel sürüklenmeyi öngören kullanıcılar, kendilerini son derece uyumsuz zaman dilimlerinde bulmaktan keyif aldılar.





Örneğin, George Washington NFT'si ile donanmış ve bir Devrimci Savaş sahnesi bekleyen bir NFT sahibi, kendisini 1920'lerin gürültülü yıllarına kaptırdı ve şöyle espri yaptı: "Delaware'i geçmek yerine Caz Çağı'na geçtim. En azından içki daha iyi."





Bu öngörülemezlik, sahiplerinin NFTS'lerini stake edebilmeleri ve NFT'lerini diğer tarih meraklılarına kiralayabilmeleri sayesinde, Geçici Pasaportları benzersiz bir kazanç sansasyonuna dönüştürdü.

4. Capitol Coin DAO: Beyaz Saray bir DAO Başlatıyor

2024 yılında, ABD siyasi ortamı "Capitol Coin DAO"nun piyasaya sürülmesiyle blockchain dünyasına dalarken, güç koridorları dijital bir dönüşüme uğruyor.





Capitol Coin DAO'da etkili lobiciler ve milyarder bağışçılar kendilerini tanıdık bir konumda buluyorlar, ancak bu durum farklı bir durum. 'Siyasetin Balinaları' olarak bilinen bu güç oyuncuları, büyük miktarlarda Capitol Coin biriktirerek kararları etkilemeye çalışıyor. Ancak DAO dünyasında paranın her zaman konsensüs satın alamayacağını hemen fark ediyorlar. Komik bir gelişme olarak, bir grup lise öğrencisi, yalnızca öğle yemeği paralarını ve SHIB çantalarını kullanarak, büyük bir lobi faaliyetini geride bırakarak DAO'da madeni para miktarının her zaman kolektif kararın gücüne gölge düşürmediğini kanıtladı. yapımı.





Capitol Coin DAO, manipülasyon potansiyeliyle mücadele etmek için bir dizi komik ama etkili önlem sunuyor. Bu tür önlemlerden biri, 'Balinalar' için şüpheli derecede avantajlı görünen herhangi bir teklifin otomatik olarak 24 saatlik bir meme bombardımanına tabi tutularak meşruiyetinin sorgulandığı "Filibuster Özelliği"dir.

5. Trump'ın Ebedi Başkanlık İçin NFT Gambiti

Beklenmedik ama bir şekilde öngörülebilir bir hareketle, eski Başkan Donald Trump DAO kervanına katılarak "Trump's Triumphs" başlıklı kendi NFT koleksiyonunu piyasaya sürdü. Bu NFT'lerin tam setine sahip olan herkesin Capitol Coin DAO'daki gizli bir özelliğin kilidini açabileceğini ve onlara "Kalıcı Başkanlık" yetkileri verebileceğini iddia ediyor. Capital Coin DAO, düşmanca bir ele geçirme girişimini hızla engeller ve sonuç olarak.





Bu aksilikten yılmayan ve boyun eğmez tarzına sadık kalan Trump, kendi dijital alanı olan "TrumpVerse"i yaratmaya yöneliyor. Burada kendisini geleneksel siyasetin kısıtlamalarından bağımsız bir rol olan daimi başkan olarak ilan ediyor. Hem destekçiler hem de koleksiyoncular TrumpVerse'den sanal arazi satın alabilirler ve bu onlara özel Trump tarzı dijital dünyanın bir parçasına sahip olma şansı verir.

6. Sanal Dönümler İçin İpotek Gerçekliği

2024 yaklaşırken ülke genelinde tuhaf bir ekonomik eğilim kol geziyor. Emlak fiyatlarının tavan yapması ve faiz oranlarının tırmanmasıyla ev sahipleri, daha büyük bir arka bahçe ya da daha iyi bir mahalle için değil, sürekli genişleyen meta veri ortamlarındaki bir dilim sanal arazi için fiziksel evlerini ipotek etmeye başlıyor.





Sanal arazi çılgınlığı, kaçış ve spekülatif yatırımın karışımından kaynaklanıyor. Meraklılar, bir dijital cennet parçasına sahip olmanın, fiziksel bakım ve sinir bozucu emlak vergilerinin kısıtlamalarından uzak, akıllıca bir hareket olduğunu savunuyorlar. Hatta bazıları, üç yatak odalı mütevazi bungalovlarındaki özsermaye tarafından finanse edilen, yapay zekalı uşaklar ve sanal gerçeklik bahçeleriyle tamamlanan sanal konaklarıyla övünüyor.





Daha fazla insan sanal kara kervanına katıldıkça, ekonomistler 'Gerçeküstü Emlak Balonu' konusunda uyarmaya başlıyor. Gece yarısı program sunucuları, sanal mülklere sahipken sıkışık dairelerde yaşayan insanların saçmalığı hakkında bir şakayla espri yapıyor: "Metaverse'de herkes övündüğünü duyabilir ama kimse sanal kanepeni taşımana yardım edemez."





7. Home Depot'un MetaDepot'u: Sanal Ev Yenilemesinde Devrim Yaratıyor

Home Depot, 2024'te yenilikçi bir yaklaşımla, sanal ev iyileştirmeye adanmış bir dizi NFT Metaverse mağazası olan "MetaDepot"u piyasaya sürdü. Bu hamle, sanal evlerini yenileme ve geliştirme ihtiyacı duyan dijital ev sahiplerinin gelişen trendinden faydalanıyor.





MetaDepot'ta müşteriler kendilerini özellikle Metaverse için tasarlanmış gerçeküstü bir ev yenileme dünyasında buluyorlar. Fiziksel boya ve kerestenin kullanıldığı günler geride kaldı. Bunun yerine sanal ev sahipleri, çevrimiçi mülklerini güzelleştirmek için dijital duvar kağıdını, ruhani aydınlatma armatürlerini ve hatta holografik mobilyaları temsil eden NFT'ler satın alıyor.

8. Senatör Warren'ın NFT Macerası: Siyasi Uzmanlıktan NFT Sanatçısına

Beklenmedik olaylar sonucunda, kripto para birimlerine yönelik eleştirel duruşuyla tanınan Senatör Elizabeth Warren, 2024'te bir Profil PFP NFT Meme serisini piyasaya sürdü. Tartışmalı Kızılderili soyuna selam veren nadir NFTS ile aşılanan koleksiyon, bir anda vurmak. Ancak onun siyasi hiciv tarihindeki yerini sağlamlaştıran şey, NFT servetinin heyecan verici kullanımıdır.

Capitol Coin DAO ile Balinayı Engellemek





NFT başarısından para kazanan Warren, Capitol Coin DAO Token'larına yatırım yaparak, öğle yemeği paralarını bir araya toplayıp SHIB çantalarını satarak büyük miktarda token biriktiren, DAO'da etkili oyuncular haline gelen bir grup zeki lise öğrencisiyle aynı safa giriyor. . Birlikte, kararları katıksız mali güçle etkilemeye çalışan zengin bir oyuncu olan "Balina"nın büyük bir lobicilik çabasını engellemek için ustaca bir hamle tasarlarlar. Bu David Goliath'a karşı senaryosu dijital sahnede oynanıyor; Warren ve öğrenciler, derin ceplere karşı kolektif eylemin gücünü savunuyorlar.





DAO'dan edinilen bilgilerle ve Reddit'in kurnazca kullanımıyla donanmış lise öğrencilerinden biri eşi benzeri görülmemiş bir siyasi nüfuz seviyesine yükselmeyi başardığında olay örgüsü daha da yoğunlaşır. Çarpıcı bir gelişmeyle, bu anlayışlı genç, başkanlık için bir teklifte bulunmak için dijital becerilerini kullanıyor ve kazanıyor. Reddit konusunda bilgili, DAO ile güçlendirilmiş bir öğrencinin öğle yemeği parası alması ve SHIB'in ülkedeki en yüksek ofisi almasıyla siyasi dünya şokta kalır.





Olayların bu gerçeküstü gelişmesinin ardından Senatör Warren, siyasi eldivenlerini asmaya karar verir. Politika ve mevzuat dünyasından emekli oluyor ama kamuoyunun gözünden değil. Warren, deneyimlerinden ve katalize edilmesine yardımcı olduğu fırtınalı olaylardan yararlanarak dikkatini NFT sanatı yaratmaya yöneltiyor. Siyasi hiciv ve dijital yeniliği harmanlamasıyla tanınan sanatı, büyük ilgi görüyor ve onu NFT sanat dünyasında şaşırtıcı ama başarılı bir figüre ve NFT.NYC ile Art Basel'de açılış konuşmacısı haline getiriyor.





9. Yıldızlararası NFT'ler: NASA ve Elon Musk'un Galaktik Emlak Kumarı

NASA, hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir ortaklıkla, Elon Musk'un uzay araştırma şirketiyle işbirliği içinde, 2024'te Yıldızlararası NFT'leri piyasaya sürüyor. Bu NFT'ler, uzay araştırmalarının cazibesini uzay araştırmalarının cazibesiyle harmanlayarak, uzak ötegezegenlerdeki arazilerin dijital mülkiyetine yönelik cesur bir girişimi temsil ediyor. Blockchain'in gelişen dünyası. Her NFT, sanatsal olarak hazırlanmış görseller ve ayrıntılı gezegen açıklamalarıyla tamamlanan, yabancı bir dünyadaki bir olay örgüsünün sanal haklarını sunar.

Bununla birlikte, bu girişimin en büyüleyici yönü, bu uzak gezegenlere uzay yolculuğu mümkün olduğunda, bu NFT'lerin sahiplerinin yıldızlararası varlıklarını ziyaret etme fırsatına sahip olacakları vaadidir - iyimser bir şekilde 3024 yılı için planlanan bir başarı. , Elon Musk şakacı bir şekilde potansiyel alıcılara onları yeni kozmik mülkleri hakkında kişisel olarak karşılayacağına dair güvence vererek, teknoloji imparatorunun uzun ömürlülüğü ve gelecek hırsları hakkında yaygın eğlence ve spekülasyonları ateşledi.





10. Duygusal Sahiplik NFT'leri: Tarihin Duygularına Sahip Çıkmak

2024 yılında, önde gelen bir teknoloji şirketinin çığır açan girişimi, yeni bir NFT türü olan tarihi olayların "Duygusal Sahipliği"ni tanıtıyor. Bu yeni konsept, bireylerin tarihteki önemli anlarla ilişkili duyguların münhasır haklarına sahip olmalarına olanak tanıyor. Bu, halkın hayal gücünü yakalayan, teknolojinin ve duygusallığın cesur bir karışımı.





1969'da aya iniş sırasında hissedilen kolektif sevinci temsil eden özel NFT'ye sahip olduğunuzu hayal edin. Bu NFT yalnızca dijital bir token olmayacak; insanlık ay yüzeyine ilk adımlarını atarken dünyayı saran coşku ve merakla kişisel bağlantınızı sembolize eder. Her NFT, olayı ve içerdiği spesifik duyguyu detaylandıran, güzel tasarlanmış bir dijital sertifikayla birlikte gelir.





NFT sahipleri, bu tür NFT'lere sahip olmanın pratik sonuçlarını ve sahiplerinin hangi haklara sahip olduğunu sorguluyor. "Birisi Wright Kardeşlerin ilk uçuşundan ilham aldığını hissettiğinde telif ücreti alacak mıyım?" bir kullanıcı espri yapıyor. Bir başka gönderi ise şöyle: “Boston Çay Partisi'ndeki 'sürpriz' için NFT'yi yeni aldım. "Birisi Çay Partisi'ni yeniden canlandırırsa, duygusal izinsiz girişten dolayı dava açabilir miyim?"





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2024 yılı boyunca NFT'ler ve dijital varlıklar dünyasında yaşanan dikkat çekici gelişmelere baktığımızda, benzeri görülmemiş bir inovasyon ve yaratıcılık dönemine tanık olduğumuz açıkça görülüyor.





Büyük hayaller kurmaya cesaret eden yenilikçilere, bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bir araya gelen topluluklara ve geleceğin sunduğu sonsuz olanaklara selam olsun.





2024'e şerefe!

Audrey