比特币 DeFi 是否已准备好实现完全自动化？Bitflow 的新自动化 DCA 功能表明情况可能如此

比特币上的去中心化金融 (DeFi) 最终能否实现投资者期待已久的自动化？去中心化比特币交易所Bitflow似乎认为如此。今天，该公司宣布在 Stacks 上推出针对比特币和 Runes 代币的自动美元成本平均 (DCA)，标志着向 AI 驱动的 DeFi 基础设施迈出了重要一步。





自动 DCA 的引入使用户无需放弃资产保管权即可积累比特币 (BTC) 和流行的 Runes 代币。通过利用平台的智能自动化引擎 Bitflow Keepers，此新功能将定期、无需信任的投资策略直接引入 Stacks 生态系统。这一发展可能标志着比特币 DeFi 的转折点，长期以来，以太坊更强大的生态系统一直掩盖了比特币 DeFi 的光芒。

解锁比特币 DeFi 的自动化

自动化 DCA 不仅方便，还解决了加密货币投资的一个基本挑战：把握市场时机。借助此功能，用户可以自动购买 BTC、稳定币、STX、sBTC、SIP-10 代币和顶级 Runes 资产，例如 Stacks 领先的 memecoin $DOG (DOG•GO•TO•THE•MOON)。目标是什么？简化长期加密货币积累并减少对手动交易的依赖。





“比特币 DeFi 终于通过自动化 DCA 解锁了真正的自动化。利用 Bitflow Keepers，这一强大的新功能使用户能够以完全去中心化和无需信任的方式对其 BTC 投资进行编程，”Bitflow 联合创始人兼首席开发人员 Dylan Floyd 表示。

在 Stacks 上，DeFi 用户首次可以执行系统化投资策略，同时完全控制自己的资产。所有交易均在链上进行，完全非托管，消除了对第三方中介的依赖——这是去中心化金融精神的一个关键原则。

比特币在 DeFi 中的作用的更广泛影响

此举可能会重新定义比特币在 DeFi 领域中的运作方式。传统上，比特币被视为一种静态的价值存储手段，而现在它的角色正在演变为一种生产性资产。Bitflow 的自动化框架增强了这种实用性，允许用户根据预定义的条件实施获利回吐策略和定期购买，而无需手动计时市场。





此外，对 Runes 和 SIP-10 代币的支持扩大了 Stacks 第 2 层 (L2) 网络的实用性，使其成为比特币原生金融的关键参与者。引入人工智能驱动的自动化可能会吸引那些寻求通常与以太坊的 DeFi 产品相关的复杂工具的用户。

展望未来：人工智能和跨层集成

Bitflow 的 DeFi 自动化路线图并未就此结束。该公司计划推出自动化收益策略，以优化基于 BTC 的收益耕作，而无需人工干预。这些策略旨在开辟从比特币持有中获取回报的新途径，使该资产的作用超越被动投资。





此外，即将推出的市场触发掉期等功能将使用户能够根据价格趋势和波动性指标自动执行交易。也许最重要的是，Bitflow 正在致力于促进比特币第 1 层和 Stacks 第 2 层之间的跨层资产流动。这种整合将提高流动性效率，并实现基于 BTC 的资产跨层的无缝移动，从而增强比特币 DeFi 的可扩展性和可访问性。

最后的想法：比特币 DeFi 终于迎头赶上了吗？

Bitflow 推出的自动化 DCA 功能可能代表比特币原生金融的一个关键转折点。通过将人工智能驱动的非托管自动化工具引入 Stacks 生态系统，Bitflow 正在挑战比特币的效用仅限于价值存储的观念。





尽管以太坊继续主导 DeFi 话题，但 Bitflow 的努力可能会通过引入更易于访问的自动化金融策略来帮助比特币缩小差距。随着比特币继续确立其作为收益产生资产的地位，自动化 DCA 等创新可能会为比特币在去中心化经济中发挥更积极、更高效的作用铺平道路。





现在的问题是用户和开发者是否会接受这种转变。如果他们接受，比特币最终将不仅仅是数字黄金——它将成为真正去中心化、自动化金融未来的基础。





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