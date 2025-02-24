هل Bitcoin DeFi جاهز للأتمتة الكاملة؟ تشير ميزة DCA الآلية الجديدة في Bitflow إلى أنه قد يكون كذلك

هل يمكن للتمويل اللامركزي (DeFi) على Bitcoin أن يقدم أخيرًا الأتمتة التي كان المستثمرون ينتظرونها؟ يبدو أن Bitflow ، وهي بورصة Bitcoin اللامركزية، تعتقد ذلك. أعلنت الشركة اليوم عن إطلاق متوسط التكلفة بالدولار الآلي (DCA) لرموز Bitcoin وRunes على Stacks، مما يمثل خطوة مهمة نحو البنية التحتية DeFi المدعومة بالذكاء الاصطناعي.





يتيح تقديم DCA الآلي للمستخدمين تجميع Bitcoin (BTC) ورموز Runes الشهيرة دون التخلي عن حضانة أصولهم. من خلال الاستفادة من Bitflow Keepers، محرك الأتمتة الذكي للمنصة، تعمل هذه الميزة الجديدة على جلب استراتيجيات استثمار متكررة لا تعتمد على الثقة مباشرة إلى نظام Stacks البيئي. قد يشير هذا التطور إلى نقطة تحول في Bitcoin DeFi، الذي طغى عليه لفترة طويلة نظام Ethereum البيئي الأكثر قوة.

فتح الأتمتة لـ Bitcoin DeFi

لا يتعلق الأمر بالسهولة فحسب، بل إنه يعالج تحديًا أساسيًا في الاستثمار في العملات المشفرة: تحديد توقيت السوق. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين أتمتة عمليات شراء BTC والعملات المستقرة وSTX وsBTC ورموز SIP-10 وأصول Runes الرائدة مثل $DOG (DOG•GO•TO•THE•MOON)، وهي عملة memecoin الرائدة في Stacks. الهدف؟ تبسيط تراكم العملات المشفرة على المدى الطويل والحد من الاعتماد على التداول اليدوي.





قال ديلان فلويد، المؤسس المشارك والمطور الرئيسي لشركة Bitflow: "أخيرًا، تفتح Bitcoin DeFi المجال أمام الأتمتة الحقيقية باستخدام DCA الآلي. باستخدام Bitflow Keepers، تتيح هذه الميزة الجديدة القوية للمستخدمين برمجة استثماراتهم في BTC بطريقة لامركزية بالكامل ولا تعتمد على الثقة".

لأول مرة على Stacks، يمكن لمستخدمي DeFi تنفيذ استراتيجيات استثمارية منهجية مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على أصولهم. تتم جميع المعاملات على السلسلة، دون وصاية كاملة، مما يلغي الاعتماد على وسطاء من جهات خارجية - وهو مبدأ أساسي في فلسفة التمويل اللامركزي.

التأثيرات الأوسع لدور البيتكوين في DeFi

قد تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة تعريف كيفية عمل البيتكوين في إطار مشهد التمويل اللامركزي. فبعد أن كان يُنظر إليها تقليديًا على أنها مخزن ثابت للقيمة، تطور دور البيتكوين إلى دور الأصول الإنتاجية. ويعزز إطار الأتمتة الخاص بـ Bitflow هذه الأداة من خلال السماح للمستخدمين بتنفيذ استراتيجيات جني الأرباح والمشتريات المتكررة بناءً على شروط محددة مسبقًا - دون الحاجة إلى تحديد توقيت السوق يدويًا.





علاوة على ذلك، فإن دعم Runes ورموز SIP-10 يوسع من فائدة شبكة Stacks Layer 2 (L2)، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في التمويل الأصلي للبيتكوين. قد يجذب تقديم الأتمتة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي المستخدمين الذين يبحثون عن أدوات متطورة مرتبطة عادةً بعروض DeFi من Ethereum.

التطلع إلى المستقبل: الذكاء الاصطناعي والتكامل بين الطبقات

لا تنتهي خريطة طريق Bitflow لأتمتة DeFi هنا. تخطط الشركة لتقديم استراتيجيات عائد آلية من شأنها تحسين زراعة العائد القائمة على BTC دون تدخل يدوي. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى فتح آفاق جديدة لتوليد العائدات على حيازات Bitcoin، وتعزيز دور الأصول إلى ما هو أبعد من الاستثمار السلبي.





بالإضافة إلى ذلك، ستتيح الميزات القادمة مثل عمليات المبادلة التي يتم تشغيلها بواسطة السوق للمستخدمين تنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على اتجاهات الأسعار ومؤشرات التقلب. ولعل الأهم من ذلك هو أن Bitflow تعمل على تسهيل تدفقات الأصول عبر الطبقات بين الطبقة 1 من Bitcoin والطبقة 2 من Stacks. ومن شأن هذا التكامل أن يحسن كفاءة السيولة ويمكّن من الحركة السلسة للأصول القائمة على BTC عبر الطبقات، مما يعزز قابلية التوسع وإمكانية الوصول إلى Bitcoin DeFi.

الأفكار النهائية: هل يلحق Bitcoin DeFi بالركب أخيرًا؟

قد يمثل إطلاق ميزة DCA الآلية من Bitflow نقطة تحول حاسمة للتمويل الأصلي للبيتكوين. من خلال جلب أدوات الأتمتة غير الاحتجازية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى نظام Stacks البيئي، تتحدى Bitflow التصور القائل بأن فائدة البيتكوين تقتصر على كونها مخزنًا للقيمة.





في حين تستمر عملة الإيثريوم في الهيمنة على محادثات التمويل اللامركزي، فإن جهود شركة Bitflow قد تساعد عملة البيتكوين في سد الفجوة من خلال تقديم استراتيجيات مالية آلية أكثر سهولة في الوصول إليها. ومع استمرار عملة البيتكوين في ترسيخ نفسها كأصل مدر للعائد، فإن الابتكارات مثل Automated DCA قد تمهد الطريق لدور أكثر نشاطًا وإنتاجية في الاقتصاد اللامركزي.





والسؤال الآن هو ما إذا كان المستخدمون والمطورون سيقبلون هذا التحول. وإذا فعلوا ذلك، فقد تصبح عملة البيتكوين في النهاية أكثر من مجرد ذهب رقمي ــ فقد تصبح الأساس لمستقبل مالي لامركزي وآلي حقا.





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الإفصاح عن المصلحة المكتسبة: هذا المؤلف هو مساهم مستقل ينشر عبر موقعنا برنامج التدوين التجاري قام موقع HackerNoon بمراجعة التقرير للتأكد من جودته، ولكن المطالبات الواردة فيه تعود إلى المؤلف. #DYOR



