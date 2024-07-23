PlaysOut：连接世界，每次玩一款迷你游戏

作者：Jassem Osseiran，联合创始人 播放

在里面 快速演变的景观 在游戏领域，行业资深人士正致力于弥合传统 web2 游戏与蓬勃发展的 web3 世界之间的差距。PlaysOut 由在游戏和区块链技术领域拥有丰富经验的行业资深人士共同创立，其使命是将迷你游戏集成到主要流量平台中，提供对 Web3 工具的访问，并通过流行的通讯应用程序和其他拥有大量用户群的平台提供这些工具。这种方法旨在创造一种无缝的游戏体验，充分利用 web2 和 web3 环境的优势。





重大的技术优势

PlaysOut 利用独特的技术框架，使其有别于传统平台，可以轻松访问 H5/webview 和独立移动游戏之外的游戏。他们使用小游戏容器技术创建了一个封闭的运行时环境。这种方法通过沙盒技术增强了安全性，确保游戏在隔离和受保护的环境中运行，增强了安全性，并保护游戏开发者和玩家免受潜在漏洞和威胁的影响。





通过优化游戏资源预加载，PlaysOut 大幅提升了游戏加载速度，增强了原生能力，带来更加流畅、响应迅速的游戏体验。PlaysOut 对游戏性能优化的重视，也让画面更加流畅，游戏体验更加愉悦。这些优化让小游戏在保持 H5 便捷性和可玩性的同时，实现了近乎原生的流畅度。PlaysOut 赋能的技术进步，让小游戏能够支持内容丰富的中重度游戏，提供媲美单机手游的游戏体验，同时保留 H5/webview 平台的易用性。





一切都关乎你的员工

PlaysOut 的优势在于其核心团队的综合专业知识，他们对游戏和 Web3 都有深入的了解。核心团队在 Web3 方面非常熟练，自 2014 年以来一直活跃于该领域，拥有超过 10 年的行业经验。他们的专业知识涵盖广泛的领域，包括底层公链、DEX、跨链桥、DeFi、GameFi 和 NFT。该团队拥有驾驭复杂 Web3 格局所需的技术和运营能力。S 级游戏和 Web3 专业知识的协同作用为 PlaysOut 的使命奠定了坚实的基础，即创建一个连接 Web2 和 Web3 的世界级迷你游戏平台。





技术团队负责人拥有技术、创业、金融、Web3 和腾讯技术的多元化背景，在游戏行业拥有 20 年的经验。在加入 Playsout 之前，该团队负责腾讯独立游戏工作室的整体技术运营，拥有所有主流游戏引擎级别的技术能力。他们对微信小游戏技术原理和架构的深刻理解，加上在 Web3 环境中的十年经验，是一笔宝贵的财富。





与技术团队协同，产品运营团队来自完美世界、SNK等大型游戏公司，团队产品负责人拥有20年游戏行业经验，曾担任发行副总裁，发行过超过25款国际游戏。





合作伙伴关系带来终极优势PlaysOut 独特的合作优势进一步巩固了其在市场上的地位。通过与腾讯合作开发小程序，PlaysOut 成为唯一一家在多个独家层面达成此合作的海外公司。中国拥有超过 40 万家微信小游戏开发商的庞大市场，每年生产数以万计的小游戏产品，为该领域提供了重大机遇。这些开发商的主要合作优势包括：





高效集成优势自主研发的小游戏容器技术，可以实现类似微信小游戏的无缝对接，确保中国及亚洲市场的小游戏产品能够轻松适配并集成到PlaysOut平台，进行本地化部署，实现全球流量接入。

开发者信任关系 与开发者建立牢固的关系为实现无缝全球定位奠定了基础。该领域的一些知名团体包括 4399、华夏乐游、北京海碧、星空互动娱乐、上海酷睿、成都 MUMU 和北京傲盾网络科技。

Web3 部署专业知识通过访问钱包、交换和代币基础设施等基本工具，为进入 Web3 领域的开发者和游戏创建和促进环境，实现跨各种游戏的无缝过渡和流量性能和行为的优化。



Web3 游戏面临的核心挑战之一是融入更广泛的游戏行业。该愿景的核心是创建一个自我维持的生态系统，所有参与者（游戏开发者、玩家、投资者和游戏平台）的驱动力都不仅仅是利润。然而，利润作为驱动力是无法忽视的，游戏行业是全球十大最赚钱的行业之一，是互联网行业强大的货币化终端。理想情况下，Web3 游戏的下一个微信将成为真正的全球迷你游戏发行商，结合 Web3 游戏的内在盈利能力，它们最终将提升整个 Web3 生态系统，并将有趣且有利可图的游戏和玩家带入该领域。





PlaysOut 的平台和 SDK 解决方案解决了全球游戏开发者和流量提供者面临的盈利挑战，确保每个人都有机会通过游戏的投入和参与获得回报。游戏的盈利能力是 PlaysOut 的底层支撑，在此基础上构建 web3 赋能，放大优秀产品的价值。





PlaysOut 准备通过创新的开发者和游戏玩家工具培育一个蓬勃发展的社区，从而彻底改变 web3 游戏。这种对健康生态系统的关注将吸引高质量的游戏和玩家，同时也能更好地与现有受众互动。通过为过渡 web2 游戏设定新标准并构建统一平台，PlaysOut 有望成为未来游戏领域的一股核心力量，将两个世界的优点融为一体。









关于 Jassem Osseiran

Jassem (“J”) 是一位经验丰富的企业家和运营投资者，常驻伦敦。凭借在旧金山大学获得的经济学学位，Jassem 对全球金融有着深刻的了解，他的职业生涯始于纽约 Rocket Internet 的科技创业公司。随后，他将重点转向中东和北非 (MENA)，管理媒体投资组合并创办适合该地区的初创公司。





Jassem 是高增长品牌和尖端技术平台的热门顾问，他曾成功促成多起退出交易，包括在伦敦证券交易所进行的一次引人注目的 IPO。2020 年，他创立了 611 Capital Investments，专注于欧盟、中东和亚洲的投资、孵化和市场拓展。





目前，Jassem 是 PlaysOut Technologies 的创始人兼首席战略官，负责领导将迷你游戏无缝集成到超级应用中的商业框架。该计划代表了数字生态系统的重大转变，利用不断发展的 Web3 技术释放了迷你游戏在数字领域的巨大潜力。

贾西姆仍然是多家全球机构和关键意见领袖的密切顾问和合作伙伴。





关于PlaysOut

播放 PlaysOut 是面向全球的小程序开放平台，与微信小程序框架全面对接，提供超级应用的 SDK 接口，提供丰富的小程序和小游戏内容。此外，PlaysOut 还简化了开发者的集成流程，提供便捷的工具，无缝接入小程序和小游戏产品。





本文发布于 HackerNoon 的商业博客计划下。详细了解该计划 这里 。



