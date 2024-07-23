PlaysOut：连接世界，每次玩一款迷你游戏

作者：Jassem Osseiran，联合创始人
在里面
PlaysOut 利用独特的技术框架，使其有别于传统平台，可以轻松访问 H5/webview 和独立移动游戏之外的游戏。他们使用小游戏容器技术创建了一个封闭的运行时环境。这种方法通过沙盒技术增强了安全性，确保游戏在隔离和受保护的环境中运行，增强了安全性，并保护游戏开发者和玩家免受潜在漏洞和威胁的影响。
通过优化游戏资源预加载，PlaysOut 大幅提升了游戏加载速度，增强了原生能力，带来更加流畅、响应迅速的游戏体验。PlaysOut 对游戏性能优化的重视，也让画面更加流畅，游戏体验更加愉悦。这些优化让小游戏在保持 H5 便捷性和可玩性的同时，实现了近乎原生的流畅度。PlaysOut 赋能的技术进步，让小游戏能够支持内容丰富的中重度游戏，提供媲美单机手游的游戏体验，同时保留 H5/webview 平台的易用性。
PlaysOut 的优势在于其核心团队的综合专业知识，他们对游戏和 Web3 都有深入的了解。核心团队在 Web3 方面非常熟练，自 2014 年以来一直活跃于该领域，拥有超过 10 年的行业经验。他们的专业知识涵盖广泛的领域，包括底层公链、DEX、跨链桥、DeFi、GameFi 和 NFT。该团队拥有驾驭复杂 Web3 格局所需的技术和运营能力。S 级游戏和 Web3 专业知识的协同作用为 PlaysOut 的使命奠定了坚实的基础，即创建一个连接 Web2 和 Web3 的世界级迷你游戏平台。
技术团队负责人拥有技术、创业、金融、Web3 和腾讯技术的多元化背景，在游戏行业拥有 20 年的经验。在加入 Playsout 之前，该团队负责腾讯独立游戏工作室的整体技术运营，拥有所有主流游戏引擎级别的技术能力。他们对微信小游戏技术原理和架构的深刻理解，加上在 Web3 环境中的十年经验，是一笔宝贵的财富。
与技术团队协同，产品运营团队来自完美世界、SNK等大型游戏公司，团队产品负责人拥有20年游戏行业经验，曾担任发行副总裁，发行过超过25款国际游戏。
合作伙伴关系带来终极优势PlaysOut 独特的合作优势进一步巩固了其在市场上的地位。通过与腾讯合作开发小程序，PlaysOut 成为唯一一家在多个独家层面达成此合作的海外公司。中国拥有超过 40 万家微信小游戏开发商的庞大市场，每年生产数以万计的小游戏产品，为该领域提供了重大机遇。这些开发商的主要合作优势包括：
高效集成优势自主研发的小游戏容器技术，可以实现类似微信小游戏的无缝对接，确保中国及亚洲市场的小游戏产品能够轻松适配并集成到PlaysOut平台，进行本地化部署，实现全球流量接入。
开发者信任关系 与开发者建立牢固的关系为实现无缝全球定位奠定了基础。该领域的一些知名团体包括 4399、华夏乐游、北京海碧、星空互动娱乐、上海酷睿、成都 MUMU 和北京傲盾网络科技。
Web3 部署专业知识通过访问钱包、交换和代币基础设施等基本工具，为进入 Web3 领域的开发者和游戏创建和促进环境，实现跨各种游戏的无缝过渡和流量性能和行为的优化。
Web3 游戏面临的核心挑战之一是融入更广泛的游戏行业。该愿景的核心是创建一个自我维持的生态系统，所有参与者（游戏开发者、玩家、投资者和游戏平台）的驱动力都不仅仅是利润。然而，利润作为驱动力是无法忽视的，游戏行业是全球十大最赚钱的行业之一，是互联网行业强大的货币化终端。理想情况下，Web3 游戏的下一个微信将成为真正的全球迷你游戏发行商，结合 Web3 游戏的内在盈利能力，它们最终将提升整个 Web3 生态系统，并将有趣且有利可图的游戏和玩家带入该领域。
PlaysOut 的平台和 SDK 解决方案解决了全球游戏开发者和流量提供者面临的盈利挑战，确保每个人都有机会通过游戏的投入和参与获得回报。游戏的盈利能力是 PlaysOut 的底层支撑，在此基础上构建 web3 赋能，放大优秀产品的价值。
PlaysOut 准备通过创新的开发者和游戏玩家工具培育一个蓬勃发展的社区，从而彻底改变 web3 游戏。这种对健康生态系统的关注将吸引高质量的游戏和玩家，同时也能更好地与现有受众互动。通过为过渡 web2 游戏设定新标准并构建统一平台，PlaysOut 有望成为未来游戏领域的一股核心力量，将两个世界的优点融为一体。
Jassem (“J”) 是一位经验丰富的企业家和运营投资者，常驻伦敦。凭借在旧金山大学获得的经济学学位，Jassem 对全球金融有着深刻的了解，他的职业生涯始于纽约 Rocket Internet 的科技创业公司。随后，他将重点转向中东和北非 (MENA)，管理媒体投资组合并创办适合该地区的初创公司。
Jassem 是高增长品牌和尖端技术平台的热门顾问，他曾成功促成多起退出交易，包括在伦敦证券交易所进行的一次引人注目的 IPO。2020 年，他创立了 611 Capital Investments，专注于欧盟、中东和亚洲的投资、孵化和市场拓展。
目前，Jassem 是 PlaysOut Technologies 的创始人兼首席战略官，负责领导将迷你游戏无缝集成到超级应用中的商业框架。该计划代表了数字生态系统的重大转变，利用不断发展的 Web3 技术释放了迷你游戏在数字领域的巨大潜力。
贾西姆仍然是多家全球机构和关键意见领袖的密切顾问和合作伙伴。
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