PlaysOut: соединяя миры, по одной мини-игре за раз

Джассем Оссейран, соучредитель Плейсаут

в быстро меняющийся ландшафт Ветераны игровой индустрии стремятся преодолеть разрыв между традиционными играми Web2 и растущим миром Web3. Миссия PlaysOut, основанной ветеранами индустрии с обширным опытом как в играх, так и в технологиях блокчейна, состоит в том, чтобы интегрировать мини-игры в основные транспортные платформы, обеспечивая доступ к инструментам Web3 и делая их доступными через популярные приложения для обмена сообщениями и другие платформы с большой базой пользователей. Этот подход направлен на создание беспрепятственного игрового процесса, использующего сильные стороны сред Web2 и Web3.





Серьезное технологическое преимущество

PlaysOut использует особую технологическую структуру, которая отличает ее от традиционных платформ, обеспечивая легкий доступ к играм за пределами H5/webview и автономным мобильным играм. Используя технологию контейнеров для мини-игр, они создали закрытую среду выполнения. Этот подход повышает безопасность за счет технологии «песочницы», гарантируя, что игры будут работать в изолированной и защищенной среде, повышая безопасность и защищая как разработчиков игр, так и игроков от потенциальных уязвимостей и угроз.





Оптимизируя предварительную загрузку игровых ресурсов, PlaysOut значительно повышает скорость загрузки игры и расширяет собственные возможности. Это приводит к более плавному и отзывчивому игровому процессу. Акцент PlaysOut на оптимизации производительности игры также приводит к более плавной графике и более приятному игровому процессу. Эта оптимизация позволяет мини-играм достичь почти естественной плавности, сохраняя при этом удобство и доступность H5. Технологические достижения, реализованные с помощью PlaysOut, позволяют мини-играм поддерживать средние и тяжелые игры с богатым контентом, обеспечивая игровой опыт, который конкурирует с автономными мобильными играми, сохраняя при этом удобство для пользователя платформ H5/webview.





Все дело в ваших людях

Сила PlaysOut заключается в объединении опыта ее основной команды, которая включает в себя глубокие знания как в играх, так и в области веб3. Основная команда обладает высокой квалификацией в Web3, работает в этой области с 2014 года и имеет более чем 10-летний опыт работы в отрасли. Их опыт охватывает широкий спектр областей, включая базовые публичные сети, DEX, межцепочные мосты, DeFi, GameFi и NFT. Эта команда обладает как технологическими, так и оперативными возможностями, необходимыми для навигации в сложной среде Web3. Синергия опыта игр и Web3 на уровне S обеспечивает прочную основу для миссии PlaysOut по созданию платформы для мини-игр мирового класса, которая соединяет Web2 и Web3.





Обладая разнообразным опытом в области технологий, венчурного строительства, финансов, Web3 и технологий Tencent, руководитель технической группы имеет 20-летний опыт работы в игровой индустрии. До прихода в Playsout эта команда отвечала за общую техническую деятельность независимой игровой студии Tencent и обладала техническими возможностями на уровне всех основных игровых движков. Их глубокое понимание технических принципов и архитектуры мини-игр WeChat в сочетании с десятилетним опытом работы в среде Web3 являются важным преимуществом.





В полной синергии с технической командой команда по эксплуатации продукта состоит из крупных игровых компаний, таких как Perfect World и SNK. Руководитель команды по продукту имеет 20-летний опыт работы в игровой индустрии и занимал должность вице-президента по распространению, выпустив более 25 международных игр.





Партнерство дает максимальное преимущество Уникальные преимущества сотрудничества PlaysOut еще больше укрепляют ее позиции на рынке. Благодаря Tencent в качестве партнера по мини-программам, PlaysOut получила статус единственной зарубежной компании, добившейся такого сотрудничества на нескольких эксклюзивных уровнях. Обширный рынок Китая, насчитывающий более 400 000 разработчиков мини-игр WeChat, ежегодно производящих десятки тысяч продуктов для мини-игр, открывает значительные возможности для этой сферы. Основными преимуществами сотрудничества для этих разработчиков являются:





Преимущество эффективной интеграции. Независимо разработанная технология контейнеров мини-игр обеспечивает плавную интеграцию, аналогичную мини-играм WeChat. Это гарантирует, что продукты мини-игр с китайского и азиатского рынков можно будет легко адаптировать и интегрировать в платформу PlaysOut, локализовать и развернуть для доступа к глобальному трафику.

Доверительные отношения с разработчиками Установление прочных отношений с разработчиками создает основу для беспрепятственного глобального позиционирования. Некоторые известные группы в этой сфере включают 4399, Huaxia Leyou, Beijing Haibi, Stars Interactive Entertainment, Shanghai Coolreal, Chengdu MUMU и Beijing Aodun Network Technology.

Опыт развертывания Web3 Создание и поддержка среды для разработчиков и игр, входящих в пространство Web3, посредством доступа к основным инструментам, таким как кошелек, своп и инфраструктура токенов, обеспечивает плавный переход и оптимизацию производительности и поведения трафика в различных играх.



Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются веб3-игры, является интеграция в более широкую игровую индустрию. Концепция сосредоточена на создании самоподдерживающейся экосистемы, в которой все участники — разработчики игр, игроки, инвесторы и игровые платформы — руководствуются не только прибылью. Однако невозможно игнорировать прибыль как движущую силу, и игровая индустрия входит в десятку самых прибыльных отраслей в мире, выступая в качестве мощного терминала монетизации для интернет-индустрии. В идеале следующий WeChat, посвященный веб3-играм, должен стать настоящим глобальным издателем мини-игр, и в сочетании с внутренней прибыльностью игр с веб3 он в конечном итоге поднимет общую экосистему веб3 и выведет на рынок развлекательные и прибыльные игры и игроков.





Платформа PlaysOut и решение SDK решают проблемы рентабельности, с которыми сталкиваются разработчики игр и поставщики трафика по всему миру, гарантируя, что каждый имеет возможность получать вознаграждение за свои усилия и участие в играх. Прибыльность игр служит основой поддержки PlaysOut, на которой основаны возможности веб3, увеличивая ценность отличных продуктов.





PlaysOut намерен совершить революцию в веб3-играх, способствуя процветанию сообщества с помощью инновационных инструментов для разработчиков и геймеров. Такой акцент на здоровой экосистеме позволит привлечь высококачественные игры и игроков, а также лучше взаимодействовать с существующей аудиторией. Устанавливая новый стандарт перехода на web2-игры и создавая единую платформу, PlaysOut находится на пути к тому, чтобы стать центральной силой в будущем игр, где сталкиваются лучшие из обоих миров.









О Джассеме Оссейране

Джассем («Джей») — опытный предприниматель и операционный инвестор, базирующийся в Лондоне. Обладая глубоким пониманием глобальных финансов, полученным благодаря получению степени по экономике в Университете Сан-Франциско, Джассем начал свою карьеру в качестве создателя технологических венчурных предприятий в компании Rocket Internet в Нью-Йорке. Затем он переключил свое внимание на Ближний Восток и Северную Африку (MENA), управляя медиа-портфелями и основывая стартапы, адаптированные к региону.





Будучи востребованным консультантом быстрорастущих брендов и передовых технологических платформ, Джассем организовал множество успешных выходов, включая заметное IPO на Лондонской фондовой бирже. В 2020 году он основал 611 Capital Investments, сосредоточившись на инвестициях, инкубации и масштабировании рынков в ЕС, на Ближнем Востоке и в Азии.





В настоящее время Джассем является основателем и директором по стратегии компании PlaysOut Technologies, возглавляющей коммерческую структуру для плавной интеграции мини-игр в суперприложения. Эта инициатива представляет собой значительный сдвиг в цифровой экосистеме, используя развивающиеся технологии Web3 для раскрытия огромного потенциала мини-игр в цифровом пространстве.

Джассем остается близким советником и партнером множества глобальных институтов и ключевых лидеров общественного мнения.





О PlaysOut

Плейсаут — это глобально ориентированная открытая платформа для мини-программ, которая полностью соответствует структуре мини-программ Weixin. Он предоставляет интерфейсы SDK для суперприложений, предлагая богатый набор мини-программ и мини-игр. Кроме того, PlaysOut упрощает процесс интеграции для разработчиков, предоставляя удобные инструменты и беспрепятственный доступ к мини-программам и мини-играм.





Эта история была распространена в рамках программы бизнес-блогов HackerNoon. Узнать больше о программе здесь .



