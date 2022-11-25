6 本最佳 JavaScript 编程书籍，由评论排名

在 Web 上编程时，很少有语言可以与 JavaScript 的巨大流行相提并论。无数网站使用 JavaScript 来提升用户体验，这使得它在 Internet 上的出现几乎是普遍的。即使程序员一生中从未学习过另一种语言，他们仍然可以充分利用这门语言。新手和有经验的程序员都想看看这 6 本由亚马逊评论排名的最佳 JavaScript 编程书籍。

此列表将包括根据收到的评论数量获得正面评价的书籍。它还将只涵盖特别关注 JavaScript 的书籍，因为许多其他“编译”资源可能不会提供那么多的涵盖范围。此外，请注意替代版本和出版日期！一些收视率很高的资源今天可能没有那么有用了。

亚马逊评论评选的 6 本最佳 JavaScript 编程书籍

Head First JavaScript Programming是一本自称该编程语言的“学习者指南”。它提供了一种动手实践的教学方法，书中包含游戏和谜题，使任何人都可以轻松掌握 JavaScript。评论家指出，这本书是对这门语言的精彩介绍。有些人甚至说它也是高级程序员的重要资源。

关于这本书，需要注意的一点是它有点过时，早在 2014 年就已经出版了。因此，有些信息可能无法符合今天的标准。 Head First JavaScript Programming 仍然是有用的资源，但考虑到它的发布日期和高价位，您可能希望找到其他学习 JavaScript 的途径。

评论：总计 796 条，5 星平均水平的 78%

标价： 59.99 美元平装本，50.99 美元电子版

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Douglas Crockford 关于 JavaScript 的产品甚至比 Head First JavaScript Programming 还要早，早在 2008 年就已出版。作为交换， JavaScript：The Good Parts提供了专家眼中编程语言的近距离观察。一些评论者不太确定这本书是为谁而写的，但是由于这个独特的视角，那些已经熟悉 JavaScript 的人发现这个资源非常有启发性。这本书为专家们提供了一个很好的资源来研究，同时也是对更适合初学者的其他书籍的很好的补充。

评论：总计 1,006 篇，平均 5 星的比例为 71%

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JavaScript：权威指南是另一种可供初学者和专家使用的资源。本书涵盖了 JavaScript 的许多不同方面，从数组和生成器到 Node.js 等替代环境。最重要的是，这本书是最近出版的，于 2020 年出版。

审稿人对出版质量非常满意，最常见的抱怨是它本可以涵盖更广泛的主题。他们还指出，可以为其他主题提供更多示例，但尽管存在这些问题，它仍然被认为是一本好书。初学者在这方面可能会遇到更多麻烦，但任何 JavaScript 爱好者都应该认真考虑 David Flanagan 的产品。

评论：总计 1,113 篇，79% 为 5 星平均

标价： 59.99 美元

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Eloquent JavaScript的目的就在它的封面上。这本书既困难又深入，涵盖了语言以及它如何与浏览器和上述 Node 环境一起工作。这不是一本面向一般编程初学者的书。相反，它似乎是为了帮助那些已经是程序员的人。如果您熟悉 C++ 和 HTML 等其他语言，那么这本书将是您能找到的最好的 JavaScript 介绍书之一。

虽然此列表中的几乎所有其他书籍都有数字版本和物理副本，但这一本尤其值得注意。许多评论指出，他们的这本书的副本在很短的时间内就崩溃了。如果这种情况发生在你身上，这种材料的难度只会加剧，所以如果可以的话，考虑投资数字版本。

评论：总计 1,500 条，5 星平均水平的 79%

标价： 39.95 美元

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根据您的定义， JavaScript & jQuery实际上是亚马逊上评价最高的 JavaScript 书籍——如果您将它与 Duckett 的另一本书捆绑在一起的话。不难看出原因，因为 Duckett 的产品据说是初学者的理想书籍。这个特殊的资源让读者掌握编程语言，同时也为他们提供了 jQuery 的知识，jQuery 是一个有助于简化脚本创建的库。对于编程新手来说，这里有很多值得学习的东西，甚至对于 JavaScript 专家来说，也有很多值得回顾的东西。

不幸的是，这本书是另一本可以说已经过时的书，早在 2014 年就已经出版了。它仍然可以是另一个很好的补充资源，但这实际上取决于您最需要学习 JavaScript 的哪些部分。

评论：总计 2,085 篇，5 星平均评分的 77%

标价： 39.99 美元

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学习 JavaScript 的更聪明的方法以一种更独特的方式来学习编程语言来完善这个列表。这本书本身很短，而不是提供基于技术的在线资源，让读者更容易亲自理解 JavaScript。尽管评论承认它是另一种过时的资源，但他们还是忍不住称赞它提供的轻松访问。 Mark Myers 提供的此产品的纯粹可访问性几乎可以肯定是使其成为该列表首位的原因。很少有比实践更好的学习方法了，本书将为您提供充分利用它所需的确切信息。

评论：总计 2,651 篇，78% 为 5 星平均

标价： 19.95 美元平装本，7.99 美元电子版

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根据评论选择最佳 JavaScript 编程书籍时要注意什么

在选择具有如此悠久历史的编程书籍时，重要的是要在优秀的写作和最新的材料之间找到平衡。如果只涵盖最早的编程方法，那么即使是写得最好的资源也将毫无用处。说到 JavaScript，您可能还会惊讶于有多少资源是针对高级用户而非初学者的。这在一定程度上要归功于它的广泛使用，它允许更复杂的材料被更广泛地覆盖，同时不幸的是让新手望尘莫及。平衡是学习 JavaScript 的关键，完善这种平衡将使您的简历看起来比以往任何时候都更具吸引力！

如果您想进一步提高您的编码技能，还可以查看基于评论的最佳HTML和C++书籍！