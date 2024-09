6 melhores livros de programação JavaScript classificados por comentários

Quando se trata de programação na web, pouquíssimas linguagens podem medir a imensa popularidade do JavaScript. Inúmeros sites fazem uso do JavaScript para a experiência do usuário, tornando sua aparição na Internet quase universal. Mesmo que os programadores nunca aprendam outro idioma em suas vidas, eles ainda podem fazer um uso incrível deste. Tanto os novatos quanto os programadores experientes vão querer conferir esses 6 melhores livros de programação JavaScript classificados pelas análises da Amazon.

Esta lista incluirá livros com avaliações positivas com base em quantas críticas receberam. Ele também cobrirá apenas livros com foco específico em JavaScript, já que muitos outros recursos de “compilação” podem não oferecer tanta cobertura. Além disso, esteja atento às edições alternativas e às datas de publicação! Alguns recursos com classificações fantásticas podem não ser tão úteis hoje.

Os 6 melhores livros de programação JavaScript classificados pela Amazon Reviews

Use a Cabeça JavaScript Programming é um "guia do aluno" auto-descrito para a linguagem de programação. Ele fornece uma abordagem prática para o ensino, com jogos e quebra-cabeças localizados no livro para facilitar a compreensão do JavaScript para qualquer pessoa. Os revisores observam que o livro é uma introdução fantástica ao idioma. Alguns até dizem que também é um ótimo recurso para programadores avançados.

Uma coisa a se notar sobre este livro é que ele está um pouco desatualizado, tendo sido publicado em 2014. Como tal, pode haver algumas informações que não estão de acordo com os padrões atuais. Use a Cabeça A Programação JavaScript ainda é um recurso útil, mas considerando sua data de lançamento e seu alto preço, você pode querer encontrar outros caminhos para aprender JavaScript.

Avaliações: 796 no total, 78% média de 5 estrelas

Preço de tabela: $ 59,99 Brochura, $ 50,99 Digital

Compre agora na Amazon (Digital) ou AbeBooks (Paperback)

A oferta de Douglas Crockford em JavaScript é ainda mais antiga do que Use a Cabeça JavaScript Programming, sendo publicada em 2008. Em troca, JavaScript: The Good Parts oferece uma visão detalhada da linguagem de programação aos olhos de um especialista. Alguns revisores não têm muita certeza para quem o livro foi escrito, mas graças a essa lente exclusiva, aqueles que já estão familiarizados com o JavaScript acharam esse recurso muito esclarecedor. Este livro é um ótimo recurso para os especialistas examinarem, ao mesmo tempo em que é uma excelente peça complementar para outros livros mais adequados para iniciantes.

Avaliações: 1.006 no total, 71% média 5 estrelas

Preço de tabela: $ 29,99 Brochura, $ 23,99 Digital

Compre agora na Amazon (Digital) ou AbeBooks (Paperback)

JavaScript: The Definitive Guide é outro recurso destinado a ser usado tanto para iniciantes quanto para especialistas. Este livro cobre muitos aspectos diferentes do JavaScript, desde arrays e geradores até ambientes alternativos como Node.js. Para completar, o livro é extremamente recente, tendo sido publicado em 2020.

Os revisores ficaram muito satisfeitos com a qualidade da publicação, sendo a reclamação mais comum que poderia ter abrangido uma gama ainda maior de tópicos. Eles também observam que mais exemplos poderiam ser dados para outros tópicos, mas ainda é considerado um ótimo livro, apesar desses problemas. Iniciantes podem ter um pouco mais de dificuldade com este, mas a oferta de David Flanagan deve ser considerada seriamente por qualquer entusiasta de JavaScript.

Avaliações: 1.113 no total, 79% média 5 estrelas

Preço de tabela: US$ 59,99

Compre agora na Amazon (Digital) ou AbeBooks (Paperback)

Eloquent JavaScript usa seu propósito em sua capa. Este livro pretende ser difícil, mas aprofundado, cobrindo a linguagem e como ela funciona com navegadores e o ambiente Node mencionado anteriormente. Este não é um livro destinado a iniciantes em programação em geral. Em vez disso, parece que se destina a ajudar aqueles que já são programadores. Se você estiver familiarizado com outras linguagens como C++ e HTML, este livro será uma das melhores introduções ao JavaScript que você pode encontrar.

Embora quase todos os outros livros desta lista tenham uma versão digital ao lado de sua cópia física, é particularmente notável para este. Muitas críticas observam que sua cópia do livro se desfez em um período muito curto de tempo. A dificuldade desse material só será agravada se isso acontecer com você, então considere investir na versão digital se puder.

Avaliações: 1.500 no total, 79% média 5 estrelas

Preço de tabela: US$ 39,95

Compre agora na Amazon (Digital) ou AbeBooks (Paperback)

Dependendo da sua definição, JavaScript & jQuery é, na verdade, o livro de JavaScript mais bem avaliado na Amazon — se você incluí-lo em um pacote com outro dos livros de Duckett. Não é difícil entender o porquê, já que as ofertas de Duckett são consideradas os livros ideais para iniciantes. Este recurso específico oferece aos leitores uma compreensão da linguagem de programação, ao mesmo tempo em que fornece conhecimento de jQuery, uma biblioteca que ajuda a simplificar a criação de scripts. Há muito o que aprender aqui para iniciantes em programação e muito o que rever, mesmo para especialistas em JavaScript.

Infelizmente, este livro é outro que provavelmente ficou desatualizado, sendo publicado em 2014. Ainda pode ser outro ótimo recurso complementar, mas realmente depende de quais partes do JavaScript você precisa aprender mais.

Avaliações: 2.085 no total, 77% média 5 estrelas

Preço de tabela: US$ 39,99

Compre agora na Amazon ou AbeBooks

Uma maneira mais inteligente de aprender JavaScript completa esta lista com mais uma abordagem exclusiva sobre o aprendizado da linguagem de programação. O livro em si é muito curto, em vez disso, fornece recursos on-line baseados em tecnologia para permitir que os leitores tenham mais facilidade para descobrir o JavaScript pessoalmente. Mesmo que os comentários o reconheçam como outro recurso desatualizado, eles não podem deixar de elogiar a facilidade de acesso que ele oferece. A pura acessibilidade desta oferta de Mark Myers é quase certamente o que a levou ao primeiro lugar desta lista. Raramente há uma maneira melhor de aprender do que fazendo, e este livro lhe dará exatamente o que você precisa para tirar proveito disso.

Avaliações: 2.651 no total, 78% média 5 estrelas

Preço de tabela: $ 19,95 Brochura, $ 7,99 Digital

Compre agora na Amazon (Digital) ou AbeBooks (Paperback)

O que procurar ao escolher o melhor livro de programação JavaScript com base em comentários

Ao escolher livros de programação com uma longa história por trás deles, é importante encontrar um equilíbrio entre boa escrita e material atualizado. Mesmo os recursos mais bem escritos serão inúteis se cobrirem apenas os métodos mais antigos de programação. Quando se trata de JavaScript, você também pode se surpreender com quantos recursos são direcionados a usuários avançados em vez de iniciantes. Isso se deve em parte ao seu uso generalizado, permitindo que materiais mais complicados sejam mais amplamente cobertos, deixando, infelizmente, os recém-chegados comendo poeira. Equilíbrio é a chave quando se trata de aprender JavaScript, e aperfeiçoar esse equilíbrio tornará seu currículo mais atraente do que nunca!

Se você quiser aprimorar ainda mais suas habilidades de codificação, confira também os melhores livros de HTML e C++ baseados em análises!