我的 Amazon SDE II 面试经验中的 5 个有用提示

敲门声

去年 10 月，我在 LinkedIn 上收到了一位亚马逊招聘人员的敲门声。这是关于亚马逊的软件工程机会。





巧合的是，当时我愿意搬到另一个国家，搬出新加坡。长期的covid限制对我造成了影响，我觉得够了！我要离开这里！





所以，当我收到招聘人员的消息后，我决定去面试。除了亚马逊，我还采访了其他几家公司。但今天，让我们谈谈亚马逊 SDE II 职位的面试经历，以及我个人的一些建议。在帖子的最后，我也会简单分享一下我的面试准备策略。

招聘人员电话

该过程的第一步是与招聘人员通话。在了解我的兴趣后，招聘人员没有时间安排电话。它很简短，而且切中要害。她问了一些典型的介绍性问题，比如我目前的角色和职责、我对亚马逊的兴趣以及我什么时候可以开始。





讲完典型的东西，她问了几个关于数据结构和算法的基本问题。我并没有从电话中预料到这一点。我想动机是减少浪费面试官时间的机会！





电话结束时，招聘人员告诉我，她会给我发一个在线评估(OA)的链接——这是臭名昭著的亚马逊在线测试，内容涉及编码、领导力原则和系统设计。通话后我立即收到了带有测试链接的电子邮件。我有一周的时间完成考试。





💡小费

在像这样的第一个电话中，有时招聘人员会询问预期薪水。尽量避免回答这个问题。请记住，现在讨论赔偿还为时过早。你总是可以说你还没有做任何研究。因此，最好稍后再讨论该主题。





在线评估

几天后，我参加了 OA。那是一个半小时。我在家里找了一个安静的角落，消除了所有的干扰，然后点击了“开始”按钮。





以下是评估的要点——





共有三个部分——编码、系统设计和领导原则。

编码部分有两个问题。第一个就像 LeetCode 简单，但下一个的最佳解决方案是在中等难度范围内。我认为第二个问题可以很容易地在现场回合中使用。

系统设计部分有几个选择题。没有什么真正令人惊讶的。难度方面，对于对大规模系统设计有基本了解的人来说，这些应该很容易。

最后一部分是关于领导原则的问题。这是一组你更喜欢哪个问题。你的任务是展示你的偏好。当然，没有正确或错误的答案。



关于领导原则的部分是最令人惊讶和令人筋疲力尽的部分。是的，我知道这些原则就像亚马逊的圣经，那里的工程师们都按照这些原则生活。





但在我看来，在在线评估中提出与领导力相关的问题对这个过程几乎没有什么价值。亲自讨论时，这些问题是有道理的。在在线测试中，您无法评估候选人的想法。并且没有进行深入讨论的余地。





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不要指望在线评估会很简单，而是期待惊喜。这将帮助您避免在测试过程中措手不及。





（虚拟）现场回合

接下来的一周，我和招聘人员通了电话。她向我解释了接下来的步骤。理想情况下，下一步是与工程师进行电话面试。但对我来说，他们决定直接进入现场轮次。





经过几次来回的电子邮件，我的现场安排在三周后。这是一个四轮面试，跨越两天，每天两轮。采访将通过亚马逊的内部交流平台 Chime 进行。





让我们简要讨论一下每个面试环节。









第1轮

按时间顺序，这一轮是这样进行的——





快速介绍。

关于领导原则的问题。

对前面问题的后续讨论。

需要 DFS 的编码问题。这对 LeetCode 来说很简单。



介绍用了大约 5 分钟。关于领导原则的讨论大约有 20 分钟。对于编码部分，我们有半个小时。





面试的一个有趣的地方是面试官让我写伪代码。他不关心语法正确的代码，因为人们总能查到它。我也没多想，照他说的做了。





关于领导原则的问题引发了关于我过去经历的愉快对话。面试官能够与我正在谈论的很多东西联系起来。就个人而言，我喜欢讨论。

第二轮

同样，这一轮也很简单——





一个介绍。

关于领导原则的问题和讨论。

一个中等难度的编码问题，再次需要 DFS。



在这一轮中，三个部分的时间与上一轮几乎相同。

第三轮

可惜这一轮并不顺利——





在最初的十分钟内，我四次挂断电话。

我第五次加入时，面试官似乎真的很生气——他们问我是否想重新安排面试，我拒绝了。

幸运的是，在接下来的采访中，它没有再次下降。

就像其他面试一样，面试官问了我一些关于领导原则的情境问题，然后转向编码问题。

令人惊讶的是，这也是 LeetCode 中等难度的 DFS 问题。



由于这一轮有一些小问题，我们有大约 15 分钟的时间来解决编码问题。这不是一个非常理想的情况。但老实说，不可预测性是面试游戏的一部分。





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第四轮

最后一轮是系统设计轮，是这样进行的——





与面试官的快速介绍。这一轮有两个面试官，其中一个是影子面试官。但他也提出了问题。

与领导原则有关的讨论。

典型的系统设计问题。



经过 5 分钟的介绍和 25 分钟的领导相关讨论，我们有大约半小时的时间用于系统设计部分。不幸的是，它不是很互动。面试官只是听了我的话，点了点头。他们最后问了 2-3 个问题，但几乎没有时间讨论任何事情。





在我看来，这样的一轮应该会有更广泛的系统设计讨论。

在所有现场轮次中，关于领导原则的讨论相当广泛，有时有些重复。这些讨论花费了每一轮的大量时间，从而减轻了技术部分的重量。





根据我的经验，与我与其他公司进行的所有采访相比，亚马逊的几轮面试中技术含量最低。但只要这种方法对他们有效，它就是合理的。





💡小费

准备好讲述你的工作和经历的故事。最好回忆一下你做过的事情。请记住，面试官也是工程师，就像你一样。如果你给他们讲好故事，他们将与你的经历有关。





准备

在结束这篇文章之前，让我简要分享一下我的准备工作。这很简单——





💡小费

不要为准备工作收集太多资源。它可能会让你不知所措。制作一份简明的准备材料清单，并完整地阅读它们。不要因为经常在不同的材料之间跳来跳去而浪费时间，这会分散你的注意力。





结束

在接下来的一周里，我得到了招聘人员的肯定答复。但由于手头有更好的报价，我们分道扬镳。





总的来说，这是我在亚马逊的经历。在接下来的帖子中，我将与其他公司分享类似的经验，以及我的准备策略。





非常感谢您的阅读！





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