5 dicas úteis do My Amazon SDE II Interview Experience

a batida

Em outubro passado, recebi uma batida de um recrutador da Amazon no LinkedIn. Era sobre as oportunidades de engenharia de software na Amazon.





Coincidentemente, naquela época, eu estava disposto a me mudar para um país diferente e sair de Cingapura. As restrições prolongadas e ambiciosas me afetaram e eu pensei que basta! Eu estou saindo daqui!





Então, quando recebi a mensagem do recrutador, decidi ir para a entrevista. Além da Amazon, também entrevistei algumas outras empresas. Mas hoje, vamos falar sobre a experiência da entrevista com a Amazon para uma função SDE II, juntamente com algumas sugestões pessoais da minha parte. No final do post, também compartilharei brevemente minha estratégia de preparação para a entrevista.

A Chamada do Recrutador

A primeira etapa do processo foi uma ligação com o recrutador. Ao saber do meu interesse, o recrutador não demorou a agendar uma ligação. Foi curto e direto ao ponto. Ela fez perguntas introdutórias típicas sobre minha função e responsabilidades atuais, meu interesse na Amazon e quando eu poderia começar.





Depois de falar sobre coisas típicas, ela fez algumas perguntas básicas sobre estruturas de dados e algoritmos. Eu não esperava isso da ligação. Acho que a motivação é reduzir as chances de desperdiçar o tempo dos entrevistadores!





Ao final da ligação, a recrutadora me disse que me enviaria um link para o Online Assessment (OA) – o infame teste online da Amazon sobre codificação, princípios de liderança e design de sistema. Recebi o e-mail com o link de teste logo após a ligação. Eu tinha uma semana para terminar o teste.





💡 Dica

Em uma ligação inicial como esta, às vezes os recrutadores perguntam sobre o salário esperado. Tente evitar responder a esta pergunta. Lembre-se, é muito cedo para discutir a compensação. Você sempre pode dizer que ainda não fez nenhuma pesquisa. Então, é melhor discutir o assunto em um momento posterior.





A avaliação on-line

Sentei-me para o OA depois de alguns dias. Foi uma hora e meia de duração. Peguei um canto tranquilo em minha casa, removi todas as distrações e cliquei no botão 'iniciar'.





Aqui estão os pontos notáveis da avaliação –





Havia três seções – codificação, design do sistema e princípios de liderança.

A parte de codificação tinha dois problemas. O primeiro era como um LeetCode fácil, mas a solução ideal para o próximo estava na faixa médio-difícil. Acho que o segundo problema pode ser facilmente usado em uma rodada local.

A seção de design do sistema tinha algumas perguntas de múltipla escolha. Nada realmente surpreendente. Em termos de dificuldade, eles devem ser fáceis para pessoas com uma compreensão fundamental do projeto de sistemas em larga escala.

A última parte foram as perguntas sobre princípios de liderança. Era um conjunto de perguntas de qual-você-preferiria. Sua tarefa é mostrar suas preferências. É claro que não há respostas certas ou erradas.



A parte sobre princípios de liderança foi a mais surpreendente e exaustiva. Sim, entendo que esses princípios são como a Bíblia para a Amazon, e os engenheiros de lá vivem de acordo com os princípios.





Mas, na minha opinião, fazer perguntas relacionadas à liderança em uma avaliação online agrega pouco valor ao processo. Essas perguntas fazem sentido quando discutidas pessoalmente. Em uma prova online, você não tem como avaliar o que o candidato está pensando. E não há espaço para uma discussão sólida.





💡 Dica

Não espere que a avaliação online seja direta, mas espere surpresas. Isso ajudará você a evitar ser pego de surpresa durante o teste.





As rodadas presenciais (virtuais)

Na semana seguinte, telefonei para o recrutador. Ela me explicou os próximos passos. Idealmente, o próximo passo seria uma entrevista por telefone com um engenheiro. Mas para mim, eles decidiram passar diretamente para as rodadas presenciais.





Depois de alguns e-mails de ida e volta, meu local foi agendado para três semanas. Foi um circuito de quatro entrevistas, ao longo de dois dias, duas rodadas por dia. As entrevistas seriam realizadas no Chime, a plataforma de comunicação interna da Amazon.





Vamos discutir brevemente cada sessão de entrevista.









Rodada 1

Cronologicamente, a rodada foi assim -





Introdução rápida.

Perguntas sobre os princípios de liderança.

Discussão de acompanhamento sobre as perguntas anteriores.

Um problema de codificação que exigia DFS. Foi um LeetCode fácil.



A introdução durou cerca de 5 minutos. A discussão sobre princípios de liderança durou cerca de 20 minutos. Para a parte de codificação, tivemos meia hora.





Uma coisa interessante sobre a entrevista foi que o entrevistador me pediu para escrever pseudocódigo. Ele não se importava com o código sintaticamente correto, pois sempre é possível procurá-lo. Não me incomodei muito e fiz o que ele pediu.





As perguntas sobre os princípios de liderança levaram a uma boa conversa sobre minhas experiências anteriores. O entrevistador foi capaz de se relacionar com muitas coisas sobre as quais eu estava falando. Pessoalmente, gostei da discussão.

2 ª rodada

Da mesma forma, esta rodada foi direta -





Uma introdução.

Perguntas e discussão sobre os princípios de liderança.

Um problema de codificação de dificuldade média que novamente exigia DFS.



Nesta rodada, os tempos das três partes foram praticamente os mesmos da rodada anterior.

Rodada 3

Infelizmente, esta rodada não foi tão tranquila -





Fui desconectado da ligação quatro vezes nos primeiros dez minutos.

Pela quinta vez, quando entrei, o entrevistador parecia muito chateado - eles me perguntaram se eu queria reagendar a entrevista, ao que eu disse que não .

Felizmente, não caiu novamente durante o resto da entrevista.

Assim como nas outras entrevistas, o entrevistador me fez algumas perguntas situacionais sobre princípios de liderança e depois passou para um problema de codificação.

Surpreendentemente, este também foi um problema DFS de dificuldade média LeetCode.



Como houve soluços na rodada, tivemos cerca de 15 minutos para o problema de codificação. Esta não era uma situação muito ideal. Mas, para ser honesto, a imprevisibilidade faz parte do jogo da entrevista.





💡 Dica

Organize uma conexão de internet estável para suas entrevistas. E o mais importante, tenha um backup, não importa quão forte seja sua rede!

Rodada 4

A última rodada foi a rodada de design do sistema, que foi assim -





Uma rápida introdução com os entrevistadores. Havia dois entrevistadores nesta rodada, e um deles era um entrevistador-sombra. Mas também fez perguntas.

Uma discussão relacionada aos princípios de liderança.

Um problema típico de projeto de sistema.



Após a introdução de 5 minutos e os 25 minutos de discussão relacionada à liderança, tivemos cerca de meia hora para a parte do design do sistema. Infelizmente, não foi muito interativo. Os entrevistadores apenas ouviram o que eu tinha a dizer e assentiram. Eles fizeram 2 a 3 perguntas no final, mas houve pouco tempo para discutir qualquer coisa.





Na minha opinião, deveria haver uma discussão mais extensa sobre o projeto do sistema em tal rodada.

Em todas as rodadas presenciais, a discussão sobre os princípios de liderança foi bastante extensa e, às vezes, um pouco repetitiva. Essas discussões consumiam um tempo significativo de cada uma das rodadas, o que reduzia o peso da parte técnica.





Na minha experiência, as rodadas da Amazon foram as menos pesadas em tecnologia em comparação com todas as entrevistas que já tive com outras empresas. Mas, desde que esse método funcione para eles, é justificado.





💡 Dica

Esteja preparado para contar histórias de seu trabalho e experiências. É melhor recordar suas memórias sobre as coisas em que você trabalhou. Lembre-se de que os entrevistadores também são engenheiros, assim como você. Eles se relacionarão com sua experiência se você lhes contar boas histórias.





A preparação

Antes de terminar o post, deixe-me compartilhar brevemente minha preparação. Foi muito direto -





Para codificação, resolvi problemas do LeetCode. Fiz uma assinatura de um mês que foi bastante útil.

Para o design do sistema, meus principais recursos foram: System Design Interview: An Insider's Guide de Alex Xu, este excelente canal do YouTube e diferentes blogs de empresas, como Netflix , Uber , Twitter , Discord , etc.

Para os princípios de liderança, segui a técnica mais popular – crie uma planilha com pelo menos dois exemplos para cada um dos princípios de liderança, examine a folha algumas vezes antes das entrevistas e mantenha um mapa em mente.



💡 Dica

Não reúna muitos recursos para sua preparação. Isso pode sobrecarregá-lo. Faça uma lista concisa de materiais de preparação e analise-os completamente. Não perca tempo pulando frequentemente entre diferentes materiais que irão distraí-lo.





O fim

Na semana seguinte, recebi uma resposta positiva do recrutador. Mas devido a melhores ofertas em mãos, nos separamos.





No geral, essa foi minha experiência com a Amazon. Nas próximas postagens, compartilharei experiências semelhantes com outras empresas, juntamente com minhas estratégias de preparação.





Muito obrigado pela leitura!





