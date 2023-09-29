“成长或死亡”或关于如何在创业星球上生存的 8.5 个技巧

企业失败的原因有很多。他们中的大多数人都无法进行统计，因为我们知道那些表现出一些“生命迹象”的人的尝试没有成功。





大多数尝试甚至从未离开过讨论蓝图的厨房。不过，我们有足够的数据来提供一些提示，让您的开始不再那么混乱。

在采取任何行动之前，先研究市场

一半的初创公司因对市场需求的误解而失败。有一次，您在酒吧与朋友分享了这个想法，他们说：“哦，那真是一个很酷的产品，我一定会买的！” – 不是市场研究。了解市场对于所有企业都至关重要，但是 对于初创公司 ，这很关键。





后者试图推广创新产品，常常忘记世界是非常多样化的，并且大多数想法已经有人试图体现。因此，市场上缺乏服务并不意味着免费：更常见的是，这意味着没有人需要这样的解决方案。





市场研究还将帮助您了解您的受众并创建理想客户的肖像。尽早弄清楚这一点，您就会了解以后的目标对象。





知名投资者兼 First Round Capital 合伙人梅卡·阿索尼 (Meka Asony) 说得好：“你可以拥有一个漂亮的产品，但如果你把它卖给错误的受众，那么你的产品就会看起来很糟糕。”

确定流程的优先级

确定任务优先级的最佳比喻来自 Google X 的 Astro Teller（又名 Eric Teller）。他们的工作致力于创新技术，这意味着——注定会失败。





“想象一下，你想训练一只猴子站在城镇广场的基座上，处理燃烧的火把。首先解决困难的部分，因为其他一切只会造成进步的假象。”





换句话说，你不应该从建造一个基座开始。首先，你必须确保你可以教猴子杂耍。杂耍是整个任务成功与否的狭窄瓶颈。





但如果你从一个基座开始，你会花费有限的资源，从而将你与该项目的联系更加紧密：你已经为此做了很多事情！突破似乎即将发生。

尽快让客户使用您的“杀手级功能”

为了推销你的想法，你必须尽快向用户展示它的好处。





Figma 刚刚起步时，该公司在产品定价方面遇到了困难。





“第一次，我们希望将设计团队所需的功能与个人设计师所需的功能进行比较。因此，在 Figma 定价模型的第一次迭代中，免费套餐限制您只能有两个用户一起协作处理一个文件，但您可以获得无限的项目。在付费层，你可以让更多的人在一个文件上进行协作，”该公司首批 10 名员工之一克莱尔·巴特勒 (Claire Butler) 说道。





然而，这个策略并没有奏效。更改它不仅有助于增加用户的涌入，还可以让人们了解 Figma 的杀手级功能。





“通过限制可以在免费套餐中协作处理文件的人数，我们无法让人们体验多人协作的神奇时刻。我们逆转了这一点，以便在免费的入门级中，您只能拥有几个文件，但可以有无限数量的人在该文件中进行协作。”





另一个例子是 ROI4演示者 ，一项在线演示、产品演示和 领先一代 。它的主要“杀手级功能”是在您的文档被查看时立即发出通知，并且潜在客户即使在观看演示文稿时也可以“召唤”演示者。





所有幻灯片、广告和宣传材料都包含“呼叫演示者”按钮，以突出功能。

丰富您的体验

我们已经提到过，核心圈子的认可可能会开一个残酷的玩笑，形成对市场难以捉摸的看法。在本技巧中，朋友批准背后的原因很重要。





通常，人们会基于一些共同点而团结起来：邻居、业余爱好者或大学朋友。所以，换句话来说，这些群体有相似的观点。





另一方面，不同背景的人可以带来意想不到的意见，帮助你了解市场、改进现有产品，甚至扩大你的影响力。不相信吗？你无法打败统计数据：





大约 70% 的多元化公司更有能力占领新市场。

多元化团队的决策能力比个人高 87%





即使您没有空间容纳其他团队成员，也请尝试与所谓的泡沫之外的人交谈。

钱呢？

近 3/4 的初创公司首先使用他们的积蓄。不用说，这是那些想要自己创业的人面临的最重大挑战之一。





最现实的赚钱方法是（除了你的积蓄或朋友/家人的帮助）：





互助：自由职业的朋友帮助您进行设计，您也向他们提供服务作为回报；





不过，银行贷款很棘手：信誉良好的机构并不急于向新企业提供贷款。因此，通常情况下，那些愿意提供经济援助的人很可能计划剥夺你的财产；





孵化器、加速器和资助虽然速度较慢，但比贷款更安全。至少如果你失败了，你不用退钱；





竞赛、黑客马拉松、峰会、颁奖、训练营——你可能不会立即找到钱，但这肯定会改善你的社交网络并带来意想不到的解决方案。

再试一次

做好失败的准备。这样当那一刻到来时，它就不会击垮你。 “失败者”一方的统计数据：以前失败的企业的创始人在下一次创业中成功的机会要高出 20%。





YouTube 首席执行官苏珊·沃西基 (Susan Wojcicki) 曾表示：“很少有机会以完美的方式呈现给您。在一个漂亮的小盒子里，顶部有黄色蝴蝶结。‘在这里，打开它；它是完美的。您会喜欢它的。’”机会——好的机会——是混乱的、令人困惑的、难以识别的。它们是有风险的。它们对你构成挑战。”



