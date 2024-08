“Cresça ou morra” ou 8,5 dicas sobre como sobreviver no planeta das startups

Existem muitos motivos para um negócio fracassar. A maioria deles saiu das estatísticas, pois sabemos das tentativas frustradas daqueles que deram alguns “sinais de vida”.





A maioria das tentativas nem sequer saiu da cozinha, onde o projeto foi discutido. No entanto, temos dados suficientes para oferecer algumas dicas para tornar o seu início menos complicado.

Antes de Qualquer Ação, Estude o Mercado

Metade das startups fracassam devido à má interpretação da demanda do mercado. Aquela vez que você compartilhou a ideia com seus amigos em um pub, e eles disseram: “Ah, que produto tão legal, com certeza eu compraria esse!” – não é pesquisa de mercado. Compreender o mercado é fundamental para todas as empresas, mas para startups , é crucial.





Estes últimos tentam promover produtos inovadores, muitas vezes esquecendo que o mundo é muito diversificado e a maioria das ideias alguém já tentou concretizar. Assim, a ausência de um serviço no mercado não significa um nicho livre: mais frequentemente, significa que ninguém precisa dessa solução.





A pesquisa de mercado também o ajudará a compreender o seu público e a criar um retrato do seu cliente ideal. Com isso resolvido desde o início, você entenderá quem atingir mais tarde.





Meka Asony, um conhecido investidor e sócio da First Round Capital, disse bem: “Você pode ter um produto bonito, mas se você o vender para o público errado, vai parecer que você tem um produto horrível”.

Priorize Processos

A melhor metáfora para priorizar tarefas vem do Astro Teller do Google X (também conhecido como Eric Teller). O seu trabalho é dedicado a tecnologias inovadoras, o que significa - condenado a uma elevada percentagem de fracasso.





“Imagine que você queira treinar um macaco para fazer malabarismos com tochas acesas enquanto está em um pedestal na praça da cidade. Enfrente primeiro a parte difícil, porque todo o resto apenas criará uma ilusão de progresso.”





Em outras palavras, você não deveria começar construindo um pedestal. Primeiro, você deve garantir que consegue ensinar o macaco a fazer malabarismos. O malabarismo é o estreito gargalo do qual depende o sucesso de toda a tarefa.





Mas se você começar com um pedestal, você gasta recursos limitados, prendendo-se ainda mais ao projeto: você já fez muito por ele! Um avanço parece prestes a acontecer.

Faça com que os clientes acessem seu “recurso matador” o mais rápido possível

Para vender sua ideia, você deve mostrar aos usuários seus benefícios o mais rápido possível.





Quando a Figma começou, a empresa teve problemas para definir o preço do produto.





“Na primeira vez, queríamos combinar os recursos de que você precisa para uma equipe de design versus o que você precisa como designer individual. Portanto, na primeira iteração do modelo de preços do Figma, o nível gratuito limitava você a apenas dois usuários colaborando juntos em um arquivo, mas você tinha projetos ilimitados. E no nível pago, você poderia ter muito mais pessoas colaborando em um único arquivo”, diz Claire Butler, uma das primeiras dez funcionárias da empresa.





No entanto, esta estratégia não funcionou. Mudá-lo não apenas ajudou com o fluxo de usuários, mas proporcionou uma compreensão do recurso matador do Figma.





“Ao limitar o número de pessoas que poderiam colaborar em um arquivo no nível gratuito, não permitimos que as pessoas experimentassem o momento mágico da colaboração multijogador. Invertemos isso para que, no nível inicial gratuito, você pudesse ter apenas alguns arquivos, mas pudesse ter um número ilimitado de pessoas colaborando nesse arquivo.”





Outro exemplo é ROI4Presenter , um serviço para apresentações on-line, demonstrações de produtos e geração de leads . Seu principal “recurso matador” é uma notificação instantânea sobre a visualização do seu documento e a possibilidade de um cliente em potencial “convocar” o apresentador mesmo enquanto assiste a uma apresentação.





Todas as apresentações de slides, anúncios e materiais promocionais contêm o botão “Ligar para apresentador” para que um recurso se destaque.

Diversifique sua experiência

Já mencionamos que a aprovação do seu círculo íntimo pode ser uma brincadeira cruel, formando opiniões evasivas sobre o mercado. Nesta dica, o motivo da aprovação de seus amigos é importante.





Normalmente, as pessoas se unem com base em algum ponto em comum: vizinhos, amadores ou amigos da faculdade. Então, dito de outra forma, esses grupos têm opiniões semelhantes.





Por outro lado, pessoas com formações diferentes podem trazer opiniões inesperadas que vão te ajudar a entender o mercado, melhorar o produto existente e até ampliar seu alcance. Não acredita? Você não pode vencer as estatísticas:





Cerca de 70% das empresas diversas estão melhor posicionadas para conquistar novos mercados.

Equipes diversas tomam decisões 87% melhores do que indivíduos





Mesmo que você não tenha espaço para outro membro da equipe, tente falar com pessoas fora da sua chamada bolha.

E quanto ao dinheiro?

Quase ¾ das startups usam suas economias inicialmente. Escusado será dizer que este é um dos desafios mais significativos enfrentados por quem pretende iniciar o seu próprio negócio.





As maneiras mais realistas de encontrar dinheiro são (além de suas economias ou da ajuda de amigos/familiares):





Assistência mútua: um amigo freelancer ajuda você no design e você oferece seus serviços em troca;





No entanto, os empréstimos bancários são complicados: instituições respeitáveis não estão dispostas a conceder empréstimos a novas empresas. Portanto, na maioria das vezes, aqueles que estão dispostos a fornecer ajuda financeira provavelmente estão planejando despi-lo;





Incubadoras, aceleradoras e subsídios são mais lentos, mas muito mais seguros do que empréstimos. Pelo menos se você falhar, não precisará devolver o dinheiro;





Competições, hackathons, Summits, prêmios, acampamentos — você pode não encontrar o dinheiro imediatamente, mas isso com certeza irá melhorar sua rede social e trazer uma solução inesperada.

Tente novamente

Esteja preparado para falhar. Para que quando esse momento chegar, ele não te quebre. As estatísticas do lado dos “perdedores”: os fundadores de empresas anteriormente falidas têm uma probabilidade 20% maior de sucesso no seu próximo empreendimento.





Susan Wojcicki, CEO do YouTube, disse certa vez: "Raramente as oportunidades são apresentadas a você de uma maneira perfeita. Em uma linda caixinha com um laço amarelo no topo. 'Aqui, abra; é perfeito. Você vai adorar.' As oportunidades – as boas – são confusas, confusas e difíceis de reconhecer. São arriscadas. Elas desafiam você.