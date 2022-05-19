鸵鸟效应如何避免令人不快的信息





当鸵鸟感觉到危险时，它们会把头埋在沙子里，以为只要避开足够长的时间，危险就会过去。我们人类也不例外。在处理令人不快的信息或以我们不想被挑战的方式挑战我们的信息时，我们会假装这些信息不存在。我们就像鸵鸟一样把头埋在沙子里。



难道我们不都因为害怕谈话或担心结果而避免工作中的冲突吗？当你知道他们可能会对你说一些负面的话时，忽略你的老板。延迟与因延长交货时间而对您生气的客户安排通话。在寻找证明您的决定合理的信息时，忽略显示您在工作中的宠物项目的数据是一场灾难。当您知道自己落后并为错过即将到来的最后期限而感到焦虑时，拒绝衡量您的工作进度。



有些人甚至避免负面信息以保护他们的自尊。他们不希望不愉快的信息破坏他们为自己创造的形象。



不愉快的信息会给大脑带来悖论。这是我们的理性思维之间的冲突，我们知道某件事很重要，而我们的情绪思维试图避免它，因为我们预计这样做会很痛苦。我们理性地知道重要的事情和情感上的痛苦之间的冲突使我们远离可能有用的信息。



卡内基梅隆大学的行为经济学家 George Loewenstein 创造了“鸵鸟效应”一词来描述这种现象。这是一种认知偏差，使人们回避负面信息，包括任何可以帮助他们了解自己在实现目标方面做得如何的反馈，尤其是当信息被认为令人不快、不受欢迎或引起强烈的负面情绪反应时。



不管你如何选择对不受欢迎的信息做出反应——完全避免它，忽略它而不给予它所要求的关注，通过拒绝某些观点来做出有偏见的解释，或者试图将它从你的记忆中剔除以试图忘记它——它们都源于您避免不舒服的需要。



丹尼尔·卡尼曼（Daniel Kahneman）心理学家和经济学家因其在判断和决策心理学以及行为经济学方面的工作而闻名，他因此获得了 2002 年诺贝尔经济学奖，他说：





我们在生活中面临的许多选择是混合的：有损失的风险和获得的机会，我们必须决定是接受还是拒绝赌博……对于大多数人来说，对损失 100 美元的恐惧比希望获得 150 美元





他的研究得出了这样的结论：损失大于收益，人们厌恶损失。



正是这种对损失的厌恶使我们容易产生鸵鸟效应并避免任何不愉快的信息。

鸵鸟效应对你有何影响？

推迟处理重要的事情需要付出巨大的代价。您可能低估了为避免及时处理而必须付出的代价。你也可能低估了现在处理它的好处。





你将面临更糟糕的后果。一个简单的问题在被忽视的时间足够长时会变成一个更复杂的情况，使其变得更糟，以后难以处理。增加的压力和焦虑会影响您的健康、心理健康和整体生活质量。





这是一个不适的恶性循环，然后是回避，然后是更多的不适。





如果不注意你在关键情况下的行为和思维，鸵鸟效应可能会影响你的思维并使你对不良信息做出不利的反应。





我们都成为妨碍有效决策的认知偏见的牺牲品。改变的唯一方法就是想要改变。





避免不舒服的信息并不会让你变得愚蠢，它只是证明你是人类。作为一个人，你有能力改变。这意味着您可以采取措施来接受这种不适，尤其是在风险很高的情况下。





在生活和商业中，盲点最少的人获胜。消除盲点意味着我们看到现实、与之互动并更接近于理解现实。我们想得更好。更好的思考是找到简单的流程，帮助我们从多个维度和角度解决问题，让我们更好地选择适合我们重要的解决方案。为正确的问题找到正确解决方案的技能是一种智慧——Shane Parrish

克服鸵鸟效应并做出更好决策的策略

迈出小步

作为人类，我们已经发生了巨大的变化。但是我们的大脑仍然无法区分感知到的威胁和真实的威胁。





考虑做某事可能带来不好的结果会引发恐惧反应。我们的身体处于高度戒备状态，试图将这一决定作为一种自然保护机制来对抗，以使我们远离危险。感知到的危险越高，对抗它的情绪反应就越强烈。





进化形成了保护自己免受环境威胁的影响，这种反应几乎是自动的和无意识的。我们感到体内压力不断增加——呼吸急促、心跳加快、手心出汗、颈部和下巴有紧绷感。我们的安全在这里没有风险，尽管确实有这种感觉。这是我们大脑中的杏仁核触发的战斗或逃跑反应的结果，或者正如丹尼尔戈尔曼所说，感知到的威胁导致“杏仁核劫持”。



这种“战斗或逃跑”的反应对于我们在其他情况下的生存至关重要——当存在真正的危险时——逃离燃烧的建筑物或高速公路上超速行驶的汽车驶入我们的车道。然而，当在如此关键的时刻被唤起时，它会抑制我们做出正确决定的能力。





如果你关闭了大脑中抵制和害怕不良信息的警报系统会怎样？采取小步骤就是这样做的。我们的大脑不会认为几乎不明显的一小步是威胁。





在寻找可能令人不快的信息时，请尝试朝它迈出一小步。例如，如果您需要审查设计提案但担心其他人可能不喜欢它，请执行以下操作：





第 1 小步：将提案草案离线发送给审核团队，征求他们的反馈。

第 2 小步：查看他们的评论并采纳他们的反馈。

第三小步：如果您需要澄清或有具体问题，请与一些关键成员安排 1-1 会议。

第 4 小步：将更新后的草稿再次发送给整个审核团队。

第 5 小步：安排会议审议最终提案。通过合并早期反馈，您将不必担心收到负面反馈，并且可以专注于进行最终更正以使您的设计被接受。





通过朝着工作目标迈出一小步，您可以克服鸵鸟效应并取得有意义的进步。



提出有力的问题

好问题有能力解开关键信息，帮助你做出更好的决定。





如果您担心自己可能会问自己的问题没有答案，请记住，创新型问题解决者的标志之一是他们愿意提出问题，但不知道答案可能是什么。能够解决复杂而困难的问题的一部分是接受不知道没有错。善于提问的人对不确定性感到自在——沃伦·伯杰





我们在一天之内做出成千上万的决定，无论大小。实际上，优化所有这些决策是不可行的。但是，如果我们能学会优化至少一些关键的，它将增加很多价值。





通过提出这些问题，您可以将您的思维从避免信息转变为积极开放地寻求信息：





我是否拥有做出此决定所需的所有信息？

我是否需要收集其他信息来帮助我做出更好的决定？

是否有可能我会回避某些数据，担心它可能与我的信念和期望相矛盾？我如何确保在选择性地选择与我的信念相匹配的数据并拒绝任何与它相矛盾的数据时不会有偏见？

什么可能导致我回避某些信息？

如果我在没有完整信息的情况下采取行动，我会看到什么风险？

延迟可能对做出此决定有用的信息的成本是多少？





拥抱不适

许多人避免不适并做出安全的选择，以避免因选择不舒服的路径而带来的痛苦。





然而，他们没有意识到他们的成长是在他们的舒适区之外的一步。不舒服的时刻表明你正在伸展和扩展你的技能，你正在做一些有价值的工作。如果你不挣扎，你就没有真正学习和成长。





学会接受不适然后成为克服偏见并寻找起初可能不愉快但有可能为您节省很多痛苦的信息的重要步骤。





一些很好的策略来让自己接受这个想法：





设定要求您走出舒适区的目标，并定期监控这些目标的进展情况。在您的日历上设置自动提醒或安排此类活动。

让你身边的人让你对做你倾向于避免的事情负责。

写下您在回避信息时遇到的问题，并不时参考它们，以提醒您及时处理此类情况的重要性。





通过在不舒服的时刻给你带来快乐而不是给你带来痛苦的地方锻炼肌肉，你可以摆脱限制你成长以及周围人成长的行为。





避免信息或积极寻求信息并不总是一个简单的决定。如有疑问，请记住最后一条提示：当额外信息只会导致分析瘫痪并且不能真正帮助您做出正确决定时，避免信息是完全合理的策略。然而，仅仅因为它让你不舒服而避免它，势必会在以后导致一些糟糕的决定。

概括

鸵鸟感觉到危险时会把头埋在沙子里。这种被称为鸵鸟效应的认知偏差也会影响人类。

我们倾向于避免不愉快、不受欢迎或引起强烈负面情绪反应的信息。

回避信息、延迟决策或推迟不舒服的情况会在以后导致更糟糕的后果。

为了克服这种偏见，一个很好的策略是采取一些小步骤来关闭你大脑的警报系统，它会抵制和害怕不愉快的信息。

另一种策略是提出可以让您敞开心扉寻找信息的问题，这些信息可以帮助您做出更好的决定，即使一开始会感到不舒服。

最后，锻炼肌肉以适应不适感将大大有助于您实现目标并根据这些目标塑造您的未来。一旦你对消极情绪感到满意，你就不会主动回避它。

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