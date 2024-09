Como você pode estar evitando informações desagradáveis com o efeito avestruz

Os avestruzes enterram a cabeça na areia quando sentem o perigo, presumindo que o perigo passará se o evitarem por tempo suficiente. Nós, humanos, não somos diferentes. Ao lidar com informações desagradáveis, ou informações que nos desafiam de uma forma que não queremos ser desafiadas, fingimos que a informação não existe. Enterramos a cabeça na areia como os avestruzes.



Todos nós não evitamos conflitos no trabalho só porque tememos a conversa ou nos preocupamos com o resultado? Ignorar seu chefe quando você sabe que ele pode ter algo negativo a dizer sobre você. Atrasar o agendamento de uma ligação com um cliente que está bravo com você por estender os prazos de entrega. Ignorar os dados que mostram o seu projeto de estimação em funcionamento é um desastre ao buscar informações que justifiquem sua decisão. Recusar-se a medir o progresso do seu trabalho quando você sabe que está ficando para trás e se sente ansioso por perder o próximo prazo.



Algumas pessoas chegam a evitar informações negativas para proteger sua auto-estima. Eles não querem que informações desagradáveis destruam a imagem que criaram para si mesmos.



Informações desagradáveis criam um paradoxo para o cérebro. É um conflito entre nossa mente racional que sabe que algo é importante enquanto nossa mente emocional tenta evitá-lo antecipando que fazê-lo será doloroso. O conflito entre o que sabemos racionalmente é importante e emocionalmente doloroso nos faz desviar o olhar de informações que podem ser úteis.



O economista comportamental George Loewenstein, da Carnegie Mellon University, cunhou o termo “efeito avestruz” para descrever esse fenômeno. É um viés cognitivo que faz com que as pessoas evitem informações negativas, incluindo qualquer feedback que possa ajudá-las a ter uma noção de como estão se saindo em seus objetivos, especialmente quando a informação é percebida como desagradável, indesejada ou evoca uma forte resposta emocional negativa.



Independentemente de como você escolhe responder a informações indesejáveis - evite-as completamente, ignore-as não dando a atenção que elas exigem, faça uma interpretação tendenciosa ao rejeitar certas opiniões ou tente afastá-las de sua memória na tentativa de esquecê-las - todos eles decorrem de sua necessidade de evitar o desconforto.



Daniel Kahneman, psicólogo e economista notável por seu trabalho sobre a psicologia do julgamento e da tomada de decisões, bem como a economia comportamental, pela qual recebeu o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas de 2002, diz:





Muitas das opções que enfrentamos na vida são confusas: há um risco de perda e uma oportunidade de ganho, e devemos decidir se aceitamos a aposta ou a rejeitamos... Para a maioria das pessoas, o medo de perder $ 100 é mais intenso do que o esperança de ganhar $ 150





Sua pesquisa levou a esta conclusão: as perdas são maiores do que os ganhos e as pessoas são avessas à perda.



É essa aversão à perda que nos torna propensos ao efeito avestruz e evitamos qualquer informação desagradável.

Como o efeito avestruz afeta você?

Atrasar algo que é importante cuidar tem um custo enorme. Você pode subestimar o custo que tem que pagar para evitar lidar com isso a tempo. Você também pode subestimar os benefícios de lidar com isso agora.





Você enfrenta consequências muito piores. Um problema simples se transforma em uma situação muito mais complicada quando ignorado por tempo suficiente, tornando-o muito pior e difícil de lidar posteriormente. O estresse e a ansiedade adicionais afetam sua saúde, bem-estar mental e qualidade de vida geral.





É um ciclo vicioso de desconforto seguido de evitação seguido de muito mais desconforto.





Sem observar seu comportamento e pensar em circunstâncias cruciais, o efeito avestruz pode afetar seu pensamento e fazer você reagir desfavoravelmente a informações indesejáveis.





Todos nós somos vítimas de vieses cognitivos que atrapalham a tomada de decisões eficaz. A única maneira de mudar é querer mudar.





Evitar informações desconfortáveis não o torna estúpido, apenas valida que você é humano. E como humano, você tem a capacidade de mudar. Isso significa que você pode tomar medidas para enfrentar o desconforto, especialmente quando as apostas são altas.





Na vida e nos negócios, a pessoa com menos pontos cegos vence. Remover os pontos cegos significa que vemos, interagimos e nos aproximamos da compreensão da realidade. Pensamos melhor. E pensar melhor é encontrar processos simples que nos ajudem a lidar com problemas de múltiplas dimensões e perspectivas, permitindo-nos escolher melhor as soluções que se encaixam no que importa para nós. A habilidade de encontrar as soluções certas para os problemas certos é uma forma de sabedoria - Shane Parrish

Estratégias para superar o efeito avestruz e tomar melhores decisões

Dê pequenos passos

Como humanos, evoluímos tremendamente. Mas nossos cérebros ainda não conseguem diferenciar entre uma ameaça percebida e uma real.





Pensar em fazer algo com um resultado potencialmente ruim desencadeia uma resposta de medo. Nosso corpo fica em alerta máximo tentando lutar contra essa decisão como um mecanismo de proteção natural para nos manter longe do perigo. Quanto maior o perigo percebido, mais forte é a resposta emocional para combatê-lo.





Moldada pela evolução para nos proteger das ameaças do nosso ambiente, a resposta é quase automática e inconsciente. Sentimos a pressão crescendo dentro de nosso corpo – respiração acelerada, batimentos cardíacos acelerados, palmas das mãos suadas, sensação de aperto no pescoço e na mandíbula. Nossa segurança não está em risco aqui, embora certamente pareça assim. É o resultado de nossa resposta de luta ou fuga desencadeada pela amígdala em nosso cérebro ou, como diz Daniel Goleman, a ameaça percebida leva ao “sequestro da amígdala”.



Essa resposta de luta ou fuga é vital para nossa sobrevivência em outras circunstâncias quando há perigo real – para escapar de um prédio em chamas ou quando um carro em alta velocidade em uma rodovia entra em nossa pista. No entanto, quando evocado nesses momentos cruciais, pode inibir nossa capacidade de tomar boas decisões.





E se você desligasse o sistema de alarme do seu cérebro que resiste e teme informações ruins? Dar pequenos passos faz exatamente isso. Um pequeno passo quase imperceptível não é considerado uma ameaça pelo nosso cérebro.





Ao buscar informações potencialmente desagradáveis, tente dar pequenos passos em direção a ela. Por exemplo, se você precisa revisar uma proposta de design, mas teme que outras pessoas não gostem, faça o seguinte:





1º pequeno passo: envie um rascunho de proposta para a equipe de revisão off-line solicitando seus comentários.

2º pequeno passo: Revise seus comentários e incorpore seu feedback.

3º pequeno passo: agende reuniões 1-1 com alguns membros-chave se precisar de esclarecimentos ou tiver perguntas específicas.

4º pequeno passo: Envie o rascunho atualizado para toda a equipe de revisão novamente.

5º pequeno passo: Agendar uma reunião para repassar a proposta final. Ao incorporar o feedback inicial, você ficará menos preocupado em receber feedback negativo e poderá se concentrar em fazer as correções finais para que seu design seja aceito.





Ao dar pequenos passos em direção aos seus objetivos no trabalho, você pode superar o efeito avestruz e fazer progressos significativos.



Faça perguntas poderosas

Grandes perguntas têm o poder de revelar informações importantes que podem ajudá-lo a tomar uma decisão melhor.





Se você tem medo de não ter respostas para as perguntas que pode fazer a si mesmo, lembre-se de que uma das características dos solucionadores de problemas inovadores é que eles estão dispostos a fazer perguntas sem ter a menor ideia de qual pode ser a resposta. Parte de ser capaz de lidar com questões complexas e difíceis é aceitar que não há nada de errado em não saber. As pessoas que são boas em questionar se sentem confortáveis com a incerteza -Warren Berger





Tomamos milhares de decisões em um dia, grandes e pequenas. Falando de forma realista, não é possível otimizar todas essas decisões. Mas agregará muito valor se pudermos aprender a otimizar pelo menos alguns críticos.





Ao fazer essas perguntas, você pode mudar seu pensamento de evitar informações para estar ativamente aberto para buscá-las:





Tenho todas as informações necessárias para tomar essa decisão?

Há informações adicionais que preciso reunir para me ajudar a tomar uma decisão melhor?

Existe a possibilidade de eu estar evitando alguns dados com medo de que possam contradizer minhas crenças e expectativas? Como posso ter certeza de que não sou tendencioso ao escolher seletivamente dados que correspondam à minha crença e rejeitar qualquer coisa que contradiga isso?

O que poderia me levar a evitar algumas informações?

Que riscos vejo se agir sem ter informações completas?

Qual é o meu custo de atrasar informações que podem ser potencialmente úteis para tomar essa decisão?





Abrace o desconforto

Muitas pessoas evitam o desconforto e fazem escolhas seguras para evitar a dor de escolher um caminho desconfortável.





No entanto, eles não conseguem perceber que seu crescimento está um passo fora de sua zona de conforto. Momentos desconfortáveis sinalizam que você está ampliando e expandindo suas habilidades, que está fazendo um trabalho que vale a pena. Se você não está lutando, não está realmente aprendendo e crescendo.





Aprender a aceitar o desconforto torna-se então um passo essencial para superar seus preconceitos e buscar informações que podem ser desagradáveis no início, mas têm o potencial de poupar muito sofrimento no futuro.





Algumas ótimas estratégias para se abrir para essa ideia:





Defina metas que exijam que você saia de sua zona de conforto e monitore o progresso regular dessas metas. Defina lembretes automáticos ou agende essas atividades em seu calendário.

Faça com que as pessoas próximas a você o responsabilizem por fazer o que você tende a evitar.

Anote os problemas que você enfrentou ao evitar informações e consulte-os de tempos em tempos para servir como um lembrete útil da importância de lidar com tais situações a tempo.





Ao construir o músculo onde os momentos desconfortáveis lhe dão alegria em vez de causar dor, você pode se livrar de comportamentos que limitam seu crescimento, bem como o crescimento das pessoas ao seu redor.





Evitar informações ou procurá-las ativamente nem sempre é uma decisão direta. Em caso de dúvida, lembre-se desta dica final: evitar informações quando as informações extras apenas levam à paralisia da análise e não o ajudam a tomar a decisão certa é uma estratégia completamente razoável. No entanto, evitá-lo apenas porque o deixa desconfortável pode levar a algumas decisões terríveis mais tarde.

Resumo

Os avestruzes enterram a cabeça na areia quando sentem o perigo. Esse viés cognitivo denominado efeito avestruz também afeta os seres humanos.

Tendemos a evitar informações desagradáveis, indesejáveis ou que evoquem uma forte resposta emocional negativa.

Evitar informações, adiar decisões ou adiar situações desconfortáveis leva a consequências muito piores mais tarde.

Para superar esse viés, uma ótima estratégia é dar pequenos passos que desligam o sistema de alarme do seu cérebro que resiste e teme informações desagradáveis.

Outra estratégia é fazer perguntas que possam abrir sua mente para buscar informações que possam ajudá-lo a tomar uma decisão melhor, mesmo que seja desconfortável no início.

Por fim, construir músculos para aceitar o desconforto ajudará muito a progredir em seus objetivos e a moldar seu futuro de acordo com esses objetivos. Quando estiver confortável com o negativo, você não o evitará ativamente.

