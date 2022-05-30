很高兴被公认为“HackerNoon 年度贡献者 - WORK”









嘿，黑客！我是 Davit，我是首席工业设计师 @ Robomart 和机械设计工程师 @ AlphaTek Automation。





首先，我要非常感谢HackerNoon社区承认我是2021 年 HackerNoon 年度贡献者 - WORK的获奖者。





HackerNoon记者：获得这个冠军对你来说意味着什么？

首先，它表明我的知识和思想对很多人都有帮助。

您或您的公司打算如何在 2022 年承担起这个头衔的责任？

这很令人兴奋，并激励我继续分享我认为最重要和最有价值的话题。

您期待在 2022 年实现哪些目标（无论是通过公司计划还是您的个人旅程）？

今年，我的个人成长是主要目标（一如既往）。我想，这应该是每个人不变的目标。

当您观察周围世界的各种令人担忧的趋势时，您能想到哪些解决方案？说出三个趋势和三个解决方案。尽可能简短或详细。





关于加密、NFT 和元界的混乱。

没有知识就什么都不做。花点时间了解很多。既然我们无法摆脱它，因为它已经是我们生活的一部分，而且会长期存在。

远程工作或在家工作。

它不适合所有人。许多人还没有为这种变化做好准备，他们的效率急剧下降。

在全球发生此类全球性事件之后，远程工作将不再是什么不寻常的事情，可能会成为一种常见的操作方式。为了适应这个新的现实，我们必须培养一些重要的个人素质：

自律

良好的组织习惯

适应性强和灵活的性质

能量积累。

我看到瓶颈是能量的积累。 我们知道从太阳、水和风中获取能量的有效且几乎永恒的方法。

我不是专家，也无法提出解决方案，但一种新的积累方式可能会成为技术的下一个繁荣。

参与这次旅程后，您有什么想让HackerNoon团队知道的吗？

非常感谢 HackerNoon！它是知识和思想交流的绝佳平台。

您或您的公司有什么特别之处，您很少有机会适当地分享，但真的很想分享？ （给这个适当的想法，我会知道你是否没有！）

我将为此专门写一篇文章😁

您目前正在欣赏什么歌曲或音乐专辑？

我经常改变流派和艺术家。在这一点上，我会说想象龙。





您希望人们更多地了解哪些概念？

永远不要等待某人为你做某事。

没有人欠你任何东西。

你是唯一对你的生活负责的人。

接受这一点是实现任何目标并发现自己真正强大的唯一方法。









谢谢你所做的一切！ – HackerNoon团队。





PS如果你喜欢接受采访（又名，智力刺激，请查看更多采访 这里 ！）





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