很高兴被公认为“HackerNoon 年度贡献者 - WORK”

嘿，黑客！我是 Davit，我是首席工业设计师 @ Robomart 和机械设计工程师 @ AlphaTek Automation。
首先，我要非常感谢HackerNoon社区承认我是2021 年 HackerNoon 年度贡献者 - WORK的获奖者。
首先，它表明我的知识和思想对很多人都有帮助。
这很令人兴奋，并激励我继续分享我认为最重要和最有价值的话题。
今年，我的个人成长是主要目标（一如既往）。我想，这应该是每个人不变的目标。
关于加密、NFT 和元界的混乱。
没有知识就什么都不做。花点时间了解很多。既然我们无法摆脱它，因为它已经是我们生活的一部分，而且会长期存在。
远程工作或在家工作。
它不适合所有人。许多人还没有为这种变化做好准备，他们的效率急剧下降。
在全球发生此类全球性事件之后，远程工作将不再是什么不寻常的事情，可能会成为一种常见的操作方式。为了适应这个新的现实，我们必须培养一些重要的个人素质：
自律
良好的组织习惯
适应性强和灵活的性质
能量积累。
我看到瓶颈是能量的积累。
我们知道从太阳、水和风中获取能量的有效且几乎永恒的方法。
我不是专家，也无法提出解决方案，但一种新的积累方式可能会成为技术的下一个繁荣。
非常感谢 HackerNoon！它是知识和思想交流的绝佳平台。
我将为此专门写一篇文章😁
我经常改变流派和艺术家。在这一点上，我会说想象龙。
谢谢你所做的一切！ – HackerNoon团队。
PS如果你喜欢接受采访（又名，智力刺激，请查看更多采访
阅读有关 Noonies 的信息
阅读常见问题解答
感谢我们所有的赞助商！我们非常感谢您对科技世界以及未来的贡献！