当游戏遇上区块链——区块链游戏经济学

游戏与区块链的交会是双方共同成功的契机。由于这两个行业迄今为止彼此相对孤立,我认为他们有必要进行交流。在本文中,我将尝试从区块链的角度涵盖这两个行业整合所涉及的五个基本考虑因素。

基于区块链的游戏有可能将游戏范式从封闭的垄断经济转变为真正的开放经济。 区块链游戏资产的代币化带来了资产所有权的变化,允许区块链游戏通过财务效应热启动,而不是 Web2 同行的冷启动。 支持成功的区块链游戏经济的三个设计原则和六个玩家激励措施。 为什么基于区块链的游戏的最佳技术堆栈是与 EVM 兼容的应用程序链。 基于区块链的游戏需要良好的基础设施和生态系统支持。

区块链游戏创造了游戏行业的范式转变

游戏体验是一种由其他玩家参与丰富的服务消费模式。虽然玩家之间的相互作用增强了游戏体验,但由于可能失去服务提供商的垄断利益,游戏玩家之间的交易通常不受支持。

Web3 游戏时代的一个重要变化是,作为 Web2 游戏数值系统的一部分的游戏内资产发行政策被剥离并放置在公共区块链上。一旦游戏资产分配协议被放到公链上,开发者就无法轻易更改协议。

这些游戏内资产,无论是金币等可替代资产,还是游戏内物品或土地等不可替代资产,都成为链上标准格式的代币,可以使用链上的任何协议进行交易。这意味着所有游戏资产都成为开放、庞大、统一的加密资产市场的一部分。

游戏不一定需要提供自己的交易协议。通常来说,创建自己的资产交易市场的游戏根本无法与大型市场的流动性竞争。游戏的主要业务是创造游戏体验。

同时,游戏体验依赖于链上的身份和资产。玩家与游戏互动一方面是为了消费游戏体验,另一方面是通过玩游戏获得资产。玩家的私钥直接控制着区块链上的游戏资产。该框架为区块链游戏提供了开放市场经济最重要的两个条件。

一是产权制度。谁拥有资产一目了然。玩家可以在任何时候以任何他们希望的方式处置他们的资产——资产可以在没有任何其他人干预的情况下转移、出售和交易。

二是各个独立的游戏经济可以通过区块链连接起来——连接在一起形成一个巨大的、全球的、统一的市场,交易摩擦极低——就像封建社会的碎片化区域经济向全球资本主义市场经济的转变.

游戏内资产的代币化:金融效用和应用效用

基于区块链的游戏的显着特征是资产标记化。将游戏资产转化为代币既有短期影响,也有长期影响。

长期影响是所有权的变化。一般来说,游戏中会有一种资产叫做治理代币或所有权代币,代表游戏经济的所有权。因此,基于区块链的游戏的激励系统应该围绕如何分配所有权来设计。

代币化的短期含义就是我们所说的“代币魔法”。代币魔法对所有 Web3 经济体都有效,可以帮助基于平台的经济体完成从冷启动的引导过程。无论是网络游戏、区块链游戏,还是其他任何基于平台的经济体,其核心特征都是网络效应。

在 Web 3.0 时代,出现了一种新的方法和新的工具——代币。

网络效应的原理是平台拥有的用户越多,平台服务对每个用户的价值就越大。网络效应是神奇的东西。在过去的几十年中,我们可以看到他们在 IT 领域的所有重大创新中发挥作用。互联网巨头随后的崛起与网络效应直接相关。

然而,网络效应很难从一开始就启动,因为用户数量和平台对这些用户的应用价值都很低。随着用户数量的增加,应用价值也随之增加。

Web2 基于平台的经济面临着冷启动的困难,这导致了先有鸡还是先有蛋的困境。解决方案是通过风险投资筹集资金,然后在市场上花钱补贴用户激活网络效用。

一般来说,当你看一个 Web3 项目的白皮书时,最重要的三个问题是:

正在构建什么样的去中心化平台经济? 平台上线时的代币分配方案是什么? 代币将如何获取平台经济价值?

如果这三个问题的答案令人信服,投资者将认识到该代币的潜在未来价值。在金融市场中,预期未来有价值的资产现在有价值,可以通过风险回报率进行转换。

因此,代币从一开始就具有财务影响。虽然平台的应用效用可能相对较低,但平台参与者可以通过使用它来赚取代币。随着用户越来越多,平台的应用效果也越来越大。

随着游戏经济体的增长,新用户承担的风险越来越小,因此他们对网络公用事业项目的边际贡献影响相对较小。因此,尽管新用户的经济利益可能会减少,但他们仍然可以获得更好的应用程序效用。通过这种方式,可以更快地利用 Web3 经济。 Axie Infinity 的爆炸,我将在下面更详细地介绍,就是一个经典的例子。

如何设计区块链游戏经济

在开始讨论基于区块链的游戏的代币经济学设计之前,我们将做出三个基本假设:

区块链游戏是一种虚拟经济,具有玩家对玩家的网络效应。 游戏资产符合区块链的通证标准。 区块链经济是开放的加密资产市场的一部分。

区块链游戏经济的三个设计原则

治理代币



区块链游戏经济的核心是赋予利益和权利的治理或所有权代币。目标是通过称为价值捕获的设计机制将经济增长转化为代币的内在价值。获取价值的方法有多种,此处无法详细描述。

治理代币分发给各种参与者,包括开发者、投资者、玩家等,他们为经济网络效应的增长做出了贡献。代币应授予治理权,允许其持有者参与确定游戏合约的未来方向——主要是游戏内资产发行合约。然后,协议/协议/合约都可以通过链上治理进行完善和发展。

在绝大多数游戏经济体中,游戏开发者仍将是游戏的核心。在复杂且不断演变的游戏经济中,开发者的发行份额不能太低。将 100% 的代币提供给社区,而不是一开始就公平发布是非常不负责任的。

但是,如果它只是现有协议的一个分叉,那么相对而言,社区的贡献实际上可能比开发者多,在这种情况下,向社区提供更多的代币才是公平合理的。治理代币的目标是提供长期激励,以鼓励每个人长期做有利于经济的事情。

玩家奖励

玩家对区块链游戏经济的核心贡献是提升其他玩家的游戏体验。如果有人购买了游戏内物品 NFT 然后将其出售,则该用户是投资者,而不是玩家。玩家必须参与到游戏中来提升其他玩家的游戏体验,然后他们才会做出贡献。

关键在于决定如何奖励玩家。首先,玩家的贡献需要通过链上协议进行验证和量化,然后以相应的代币奖励进行激励,这是区块链游戏经济体系设计的核心。

奖励玩家贡献的六大激励基础

身份和游戏内物品。玩家的身份还将包括玩家的属性,这些属性反映了玩家在经济中的投资历史。 时间投入。所有奖励都必须与时间投资相关——否则游戏将快进。 随机性。运气是游戏乐趣的一部分。 *战略。策略可以是个人的或集体的。集体战略需要合作。社会是通过奖励合作而创建的。复杂的系统是形成、自组织和进化的。 内容创作。为游戏创建内容(例如头像皮肤或游戏内物品)的玩家必然会为游戏质量做出贡献。 拓展游戏体验。除了内容创作,高级游戏还需要支持以其他方式扩展游戏体验的玩家,这在最初可能并不容易评估。

*永远不应该有绝对或最优的策略/策略,否则玩家最终会失去自由意志并成为算法的奴隶——游戏的意义将消失。

价值捕获和解锁机制

第三个设计原则是设置价值捕获机制和增发通证解锁机制,使所有权通证总价值的长期增长率略高于增发通证的速度。

这意味着从长远来看,单位所有权代币的内在价值应该会增长。在加密资产市场中,如果代币失去了作为价值存储的效用,那么很少有人愿意持有它,代币经济就无法建立。设置较低的发行率会增加早期参与者的收益和后期参与者的成本。

区块链经济的天花板

区块链游戏经济最大的天花板大概就是区块链的容量。我们称之为反网络效应,即用户越多,对单个用户的价值越低,因为它过于拥挤。

2021年币安智能链的日交易量为数百万/日。高的时候可以超过1000万,这大概是这个业界公认的快速公链能够支持的交易数量了。第四季度特别拥挤,主要是因为 GameFi 和基于区块链的游戏。当交易量达到每天1000万以上时,拥塞变得更加严重。

公链上区块链游戏拥塞的解决方案

运行大型 GameFi 或区块链游戏的唯一方法是使用应用链——一个游戏一个链。以 Axie 为例,活跃用户可达 100 万,日交易量可达数百万甚至数千万。

2021 年 11 月, Axie 的 Ronin 侧链处理了以太坊上处理的总交易量的 560% 以上。网络上的交易在几秒钟内完成。这种规模的游戏可能会耗尽整个 BSC 公链的容量。因此,在公链上运行区块链游戏是不可持续的。

此外,区块链的gas费用不会线性增加。当以太坊每天处理 700,000-800,000 笔交易,并且容量接近饱和时,gas 费不仅增加了几倍,而且增加了几十倍。就像堵车一样。在某个临界点之后,平均行驶速度急剧下降,没有人能够移动。

为什么 EVM 兼容链是最适合基于区块链的游戏的技术栈



为什么是EVM ?虽然区块链开发技术种类繁多,但 EVM 是绝对主流。区块链游戏需要智能合约开发人员——Solidity 程序员比了解其他技术堆栈的开发人员还要多。而且,经过七年的发展,EVM 已经来得及摆脱 bug,因此是最成熟和最可靠的。

虽然带有 EVM 的 Appchain 是使用智能合约开发的,但它仍然享有作为特定应用区块链的好处。第一个好处是独家使用链的处理能力。由于节点数量少,应用链的性能优于普通公链。它每天可以处理数千万笔交易,并支持每天达到数百万用户的区块链游戏。

在 Appchain 上,您不必担心与其他应用程序竞争。但是在大型公链上,即使你刚刚做了一个很棒的营销活动,如果另一个应用开始空投,你可能会发现你的目标用户根本无法进入。

此外,与 DeFi 相比,基于区块链的游戏具有更大的交互密度和增加的微交易。因此,一旦公链拥堵,首先受伤的就是游戏玩家,因为大多数区块链游戏用户对价格很敏感。

游戏构建在应用特定链上的第二个优势是游戏旨在为应用服务——它可以完全定制以实现最佳的用户体验。

我们认为最适合区块链游戏的技术栈是与 EVM 兼容的特定应用区块链——Appchain。

在 2021 年 2 月推出专用侧链 Ronin 后,Axie 的交易成本基本降至零,在 3 月和 4 月引发了巨大的爆炸。 “浪人”一词的意思是没有主人的武士。 Axie 将此侧链命名为 Ronin ,目的是在不受任何外部影响的情况下掌握自己的基础设施。整个链服务于一个应用程序——你可以升级它——而应用程序不可能强制公共链升级。

八达通网络和 NEAR 生态系统——一站式基础设施和社区支持

Octopus Network 属于NEAR生态系统。 NEAR 核心团队是一个非常强大的技术团队,造就了一个伟大的公链。 NEAR 主导的分片是最复杂的区块链技术,具有最大的可扩展性潜力。 NEAR 的 2021 年低点是表现最好的加密项目。其排名从40以下冲进前20,市值达到110亿美元。

NEAR 生态也有一个发展的铁三角。除了 NEAR 的原生智能合约开发,NEAR 还支持 Aurora 的 EVM 开发,使以太坊的 DeFi 协议可以轻松移植。

三合会的第三个角落是章鱼网络——一个围绕 NEAR 构建的多链网络。每个应用特定的区块链,又名 Appchain,都是一个拥有数十个节点的独立链,与 NEAR 主链具有无缝的跨链互操作性,以及与以太坊的双向资产跨链互操作性。

社区建设的关键作用

对于包括区块链游戏在内的所有 Web3 应用程序来说,开发自己的社区至关重要。当你在构建区块链游戏协议时,你需要加入一个健康的生态系统以获得支持和社区的关注,否则没有人会知道你的存在。 NEAR 生态系统是一个庞大的、支持性的大型社区,致力于其生态系统合作伙伴的成长和成功,正如NEAR 基金会的各种生态系统资助计划所反映的那样。

除了为 Appchains 提供租用的安全性、互操作性和基础设施外,Octopus Network 还充当孵化 Web3 应用程序社区的元社区。八达通网络中的应用链候选人能够展示其项目的优点,以吸引各种支持者——例如投资者、验证者、委托者和市场参与者。 Octopus Network 充当 Appchains 的社区基础,以支持他们在自己的旅程中围绕他们建立活跃和参与的社区。

八达通网络作为去中心化游戏加速器

Appchain 游戏候选者在开发完成后,在 Octopus Network 上注册,并由 Octopus Network Developer Task Force 成员审核后,将进入公开投票队列,Appchain 候选者在此工作以赢得 Octopus 内的支持网络社区。 Octopus Network 还协助推广其 Appchain 候选人。正如社区投票所反映的那样,获得最多支持的 Appchain 继续启动其主网。

所有 Octopus Network Appchains 都通过 Octopus Network Bridges 与 NEAR 区块链连接,以支持无需信任的可替代令牌或 NFT 传输。由于 NEAR 是 Octopus Network 的 DeFi 中心,因此原生 Appchain 代币跨到 NEAR 用于 IDO。 Octopus Network为Skyward Finance上各Appchain的IDO提供200,000 OCT空投,帮助Appchain增加约100万美元的筹款。

在其 IDO 之后,Appchain 代币可以在Ref.finance上交易和创建矿池和农场——因为它是NEP 141 标准代币,它可以与 NEAR 的所有 DeFi 协议集成。此外,Appchains 使用开箱即用的IBC托盘直接连接任何启用 IBC 的区块链。因此,在 Ethereum、NEAR 或 IBC 启用的区块链上发行的任何资产都可以在 Octopus Network Appchains 中进行无信任的转移。

目前,Octopus Network 已经推出了两条 Appchains,Appchain Candidates 的数量不断增加,处于 Appchain Candidate Pipeline 的不同发展阶段。 Octopus 网络加速器计划在课程和演示日之后提供高达 200,000 美元的季度赠款,用于 Substrate 生态系统中的下一代 Web3 项目,这些项目致力于推出自己的特定于应用程序的区块链。

虽然游戏与区块链之间的关系可能仅处于起步阶段,但我们相信我们已准备好见证 Web3 游戏的巨大势头,从而导致一场迫在眉睫的游戏革命。作为 Web3 加速器,Octopus Network 为游戏开发者提供互操作性、安全性、基础设施和社区,以实现只有迁移到 Web3 才能提供的网络效应。

八达通创始人刘路易受邀在第九届金茶奖“GameFi专场”上发表演讲。一年一度的金茶奖是中国游戏行业的盛会,旨在表彰杰出的项目和企业家。本文改编自那次演讲。

由Suzanne Leigh改编和编辑

Kelson Toh提供的翻译支持

