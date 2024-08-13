引领潮流：Bybit 制定全新上市标准，重塑行业规范

阿联酋迪拜，2024 年 8 月 13 日，Chainwire/--按交易量计算，全球第二大加密货币交易所 Bybit 今天宣布实施全面的上市和退市框架，旨在加强用户保护、维护市场诚信、促进区块链生态系统的整体健康。





随着 Bybit 的现货市场份额上升至 20% 以上并巩固其第二大交易所的地位，Bybit 已成为最受欢迎的上市平台，2024 年迄今已有 151 种新代币在现货上市。





这种偏好源于我们提供的广泛支持，从产品支持（例如 Pre-Market、ByStarter、Launchpad、Launchpool、Spot Listing、Perp Listing，甚至 Options Listing 和 Earn 产品集成）到强大的营销和运营支持，2024 年上半年 24 场直播吸引了超过 3000 万观众。





随着 Bybit 不断成熟并成为最受欢迎的平台，我们意识到我们对客户和行业的责任越来越大。Bybit 的理念是列出客户想要的项目，确保我们的平台与用户需求和市场需求保持一致。





然而，加密行业项目上市数量的激增引发了人们对透明度、安全性和潜在市场操纵的担忧。Bybit 致力于通过积极主动的方式应对这些挑战，优先考虑用户的利益。

以下是 Bybit 致力于的关键先锋框架：





盘前机制：为了减轻市场操纵，Bybit 将继续利用其盘前功能，弥合一级市场和二级市场之间的差距，提供更有序的交易环境。

持续合规监控：Bybit 将建立对上市项目的持续监控系统，以确保它们持续满足上市标准和披露义务。这包括定期审查项目绩效、财务审计和技术审计。

透明的信息披露：Bybit 将为用户提供有关上市项目关键日期的全面信息，包括协议升级、代币销毁、冻结到期日。这种透明度使用户能够做出明智的决定并避免意外发展。

明确的退市协议：交易所将制定明确的退市标准，包括绩效指标、合规失败和欺诈活动。这确保将表现不佳或有风险的项目从平台上移除。

社区参与：Bybit 将积极寻求用户社区的反馈，以指导上市决策并提高透明度。这将通过定期调查、投票机制或咨询小组进行。





Bybit 不仅致力于通过这一新框架实现公平透明，还呼吁行业参与者也这样做。Bybit 首席运营官 Helen Liu 表示：“只有我们共同打造一个健康、可持续的生态系统，该行业才能够与传统金融对标。”





“我们的目标是为每个人创造一个更公平、更透明、更安全的市场。我们相信，区块链固有的透明度、去中心化和开放性是让市场参与者做出明智决策的强大工具。通过建立严格的上市标准和明确的退市协议，我们朝着保护用户和促进区块链行业长期可持续发展迈出了重要一步。”





#Bybit / #TheCryptoArk

关于Bybit

Bybit 是全球交易量第二大的加密货币交易所，服务用户超过 3900 万。Bybit 成立于 2018 年，为加密货币投资者和交易者提供了一个专业的平台，在这里，加密货币投资者和交易者可以找到超快的匹配引擎、全天候客户服务和多语言社区支持。Bybit 是一级方程式赛车队和车手卫冕冠军甲骨文红牛车队的骄傲合作伙伴。





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