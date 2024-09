Liderando o caminho: Bybit reformula as normas do setor ao estabelecer novos padrões de listagem

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de agosto de 2024, Chainwire/--A Bybit, a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, anunciou hoje a implementação de uma estrutura abrangente de listagem e exclusão de listagem, projetada para aprimorar a proteção do usuário, manter a integridade do mercado e promover a saúde geral do ecossistema de blockchain.





Com a participação de mercado spot da Bybit subindo acima de 20% e garantindo sua posição como a segunda maior exchange, a Bybit se tornou a plataforma de listagem mais preferida, com 151 novos tokens listados no Spot até agora em 2024.





Essa preferência é motivada pelo amplo suporte que oferecemos, desde suporte ao produto, como Pré-mercado, ByStarter, Launchpad, Launchpool, Spot Listing, Perp Listing e até mesmo integração de produtos Options Listing e Earn, até suporte operacional e de marketing robusto, com mais de 30 milhões de espectadores em 24 transmissões ao vivo no primeiro semestre de 2024.





À medida que a Bybit continua a amadurecer e se estabelecer como a plataforma mais preferida, reconhecemos nossa crescente obrigação tanto com nossos clientes quanto com a indústria. A filosofia da Bybit é listar os projetos que nossos clientes desejam, garantindo que nossa plataforma permaneça alinhada com as necessidades do usuário e as demandas do mercado.





No entanto, o aumento nas listagens de projetos na indústria de criptomoedas levantou preocupações sobre transparência, segurança e potencial manipulação de mercado. A Bybit está comprometida em abordar esses desafios por meio de uma abordagem proativa que prioriza os interesses de seus usuários.

Aqui está a principal estrutura pioneira com a qual a Bybit está comprometida:





Mecanismo de pré-mercado: para mitigar a manipulação de mercado, a Bybit continuará a utilizar seu recurso de pré-mercado, que preenche a lacuna entre os mercados primário e secundário, proporcionando um ambiente de negociação mais organizado.

Monitoramento de conformidade contínuo: A Bybit estabelecerá um sistema para monitoramento contínuo de projetos listados para garantir que eles continuem a atender aos critérios de listagem e obrigações de divulgação. Isso inclui revisões periódicas do desempenho do projeto, auditorias financeiras e auditorias de tecnologia.

Divulgação Transparente de Informações: A Bybit fornecerá aos usuários informações abrangentes sobre as principais datas relacionadas aos projetos listados, incluindo atualização de protocolo, queima de tokens, vencimentos congelados. Essa transparência permite que os usuários tomem decisões informadas e evitem desenvolvimentos inesperados.

Protocolos de deslistagem claros: A exchange estabelecerá critérios claros de deslistagem, incluindo métricas de desempenho, falhas de conformidade e atividades fraudulentas. Isso garante que projetos de baixo desempenho ou arriscados sejam removidos da plataforma.

Engajamento da Comunidade: A Bybit buscará ativamente feedback de sua comunidade de usuários para informar decisões de listagem e aumentar a transparência. Isso será feito por meio de pesquisas regulares, mecanismos de votação ou painéis consultivos.





A Bybit não está apenas comprometida em atingir justiça e transparência por meio dessa nova estrutura, mas também convoca os participantes do setor a fazerem o mesmo. "O setor só será capaz de se comparar às finanças tradicionais se co-construirmos um ecossistema saudável e sustentável", disse Helen Liu, Diretora de Operações da Bybit.





“Nosso objetivo é criar um mercado mais justo, transparente e seguro para todos. Acreditamos que a transparência inerente, a descentralização e a natureza aberta do blockchain são ferramentas poderosas que permitem que os participantes do mercado tomem decisões informadas. Ao estabelecer critérios rigorosos de listagem e protocolos claros de deslistagem, estamos dando um passo significativo em direção à proteção de nossos usuários e ao fomento do crescimento sustentável de longo prazo dentro da indústria de blockchain.”





