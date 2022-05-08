我审阅了很多简历，无论是作为工程经理还是在我们在Boot.dev Discord 组中举办的每月简历研讨会上。我相信，如今，开发人员的 Github 个人资料与他们的简历本身一样重要。如果你还没有开始你的第一份工作，这个建议是双重重要的。任何想聘请入门级开发人员的人都会潜入您的公开 Github 网站，以了解您的技能水平。

请继续阅读我的关于建立 Github 个人资料的提示清单，这将使您在求职中脱颖而出。

固定并订购您最好的存储库

每当我单击候选人的 Github 个人资料时，我都会感到惊讶，而我发现的前几个存储库是 3 年前学生项目中的大量代码。 Github 可以轻松地将您最好的存储库固定在顶部（目前您最多可以有六个），以便雇主只能看到您希望他们看到的内容。

除了固定你最好的六个之外，你还应该把它们整理好，把你最好的作品放在最前面。考虑到大多数人只会查看您的前一两个存储库，因此请确保这些是您最好的。

给自己一张头像、用户名和简历

填写您的个人资料。说真的，最多需要3分钟。如果您有一个多年前创建的令人尴尬的用户名，请更新它。如果你有默认头像，添加你自己的专业照片，或者一个很酷的 AI 生成的图像或其他东西。





不要留空！您填写的有关您自己和您的技能的相关信息越多，您就越能脱颖而出并为您的潜在雇主留下深刻印象。

为您固定的每个项目创建一个惊人的自述文件

招聘经理将点击您的存储库。为您固定的每个项目创建一个好的自述文件。理想情况下，自述文件应包括：





项目为什么存在？它为用户做了什么？

如何克隆和运行它？

我需要安装任何依赖项吗？

如何运行测试？

我该如何贡献？





除了项目的自述文件之外，如果您有一段时间没有看它，请清理代码。也许组织其中一些文件并清理一些代码以使其更具可读性。甚至可能添加一些 linting 规则或自动化 CI 测试。关键是，如果招聘工程师跳进你的项目并浏览了一些文件，你希望他们留下深刻的印象。

添加个人资料自述文件

Github 最近添加了一项新功能，允许您在个人资料页面中添加降价风格的介绍。这是编写更详细的简历的绝佳机会，其中包含指向您的简历、LinkedIn 个人资料、热门项目等内容的附加链接。我确实认为您应该保持自述文件相当短，因为它会将您固定的存储库推到页面下方，并且这确实是您想要吸引读者注意力的地方。





您可以通过创建与您的 Github 用户名同名的存储库并使用该存储库中的默认自述文件来将自述文件添加到您的个人资料中。它完全由惯例驱动。这是我的一个例子。

如果您的热图是裸露的，您应该编写更多代码

首先，我强烈建议您使用个人 Github 帐户进行所有编码工作，甚至是专业工作。 Github 让加入和离开组织变得非常容易，因此没有理由胡乱使用特定于工作的帐户。除了方便之外，这样做的额外好处是您的贡献热图看起来会很棒，因为所有额外的工作都会被忽视。





如果您还没有工作，请不要陷入不将项目保存在 Git 和 GitHub 中的陷阱！如果您每天都在编写代码，那么您应该每天在 GitHub 上做出贡献。热图向潜在雇主显示您最近一直在磨练自己的手艺。没有人愿意雇用完全没有实践经验的人。





顺便说一句，这就是我所说的热图的样子。越绿色越好。

将您令人尴尬的存储库设为私有

当我在学校的时候，私人仓库是 GitHub 的付费功能，但现在它们是免费的！真的没有任何借口可以隐藏您不打算在隐私标志后面维护的旧代码。如果您想清理它，请随时将其公开，但我建议您保持公开列表整洁。

混合使用应用程序、库和开源贡献

许多初级开发人员犯了只处理应用程序的错误。虽然您的计算器和待办事项应用程序是值得的，但如果您混合其他类型的项目，您将从潜在雇主那里获得更多奖励积分。旨在对其他开发人员有用的库和软件包是展示您的技能和区分自己的好方法。大多数入门级开发人员都不会发布这些！





此外，如果你能够为现有的大中型开源项目做出小而有意义的贡献，那么在面试的时候，这可能是一个吹牛的金矿。

尝试获得一些星星

虽然这一步当然是最可选的，但如果其他开发人员认可你正在做的工作，它就是锦上添花。想想你的存储库上的 GitHub 明星，就像软件产品上的推荐一样。这是招聘经理使用的一种很好的启发式方法。如果你维护一个有几百颗星的项目，他们可能不需要深入研究代码就可以知道你做得很好。数百名开发人员已经批准了您的工作。

花一些时间来优化你的 GitHub

您的 GitHub 个人资料不需要完美无缺。事实是，大多数开发人员的数字化形象都非常低，如果你付出一些努力，它将对你的工作前景大有帮助。祝你好运！



