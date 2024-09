J'ai examiné de nombreux CV, à la fois en tant que responsable de l'ingénierie et dans les ateliers de CV mensuels que nous organisons dans le groupe Boot.dev Discord . Je suis convaincu qu'aujourd'hui, le profil Github d'un développeur est tout aussi important que son CV lui-même. Si vous n'avez pas encore commencé votre premier emploi, ce conseil est doublement important. Quiconque cherche à embaucher un développeur débutant va plonger dans votre présence publique sur Github pour avoir une idée de votre niveau de compétence.

Lisez la suite pour ma liste de contrôle de conseils pour créer un profil Github qui vous mettra en valeur dans votre recherche d'emploi.

Épinglez et commandez vos meilleurs référentiels

Je suis étonné chaque fois que je clique sur le profil Github d'un candidat et que les premiers référentiels que je trouve sont des piles de code cassées d'un projet étudiant il y a 3 ans. Github permet d'épingler facilement vos meilleurs référentiels en haut (actuellement, vous pouvez en avoir jusqu'à six) afin que les employeurs ne voient que ce que vous voulez qu'ils voient.

En plus d'épingler vos six meilleurs, vous devez également les mettre en ordre, avec vos meilleurs travaux en haut. Considérez que la plupart des gens ne regarderont que votre ou vos deux premiers référentiels, alors assurez-vous que ce sont vos meilleurs.

Donnez-vous une photo de profil, un nom d'utilisateur et une biographie

Remplissez votre profil. Sérieusement, cela prend 3 minutes maximum. Si vous avez un nom d'utilisateur embarrassant que vous avez créé il y a des années, mettez-le à jour. Si vous avez l'avatar par défaut, ajoutez une photo professionnelle de vous-même, ou une image cool générée par l'IA ou quelque chose du genre.





Ne le laissez pas vide ! Plus vous pouvez remplir d'informations pertinentes sur vous-même et vos compétences, plus vous vous démarquerez et serez mémorable pour votre employeur potentiel.

Créez un fichier Lisez-moi incroyable pour chacun des projets que vous avez épinglés

Les responsables du recrutement cliqueront sur vos référentiels. Créez un bon fichier Lisez-moi pour chacun des projets que vous avez épinglés. Idéalement, le fichier Lisez-moi devrait inclure :





Pourquoi le projet existe-t-il ? Que fait-il pour ses utilisateurs ?

Comment le cloner et l'exécuter ?

Dois-je installer des dépendances ?

Comment lancer les tests ?

Comment puis-je contribuer ?





Outre le fichier Lisez-moi sur le projet, nettoyez le code si vous ne l'avez pas consulté depuis un moment. Organisez peut-être certains de ces fichiers et nettoyez une partie du code pour le rendre plus lisible. Peut-être même ajouter des règles de peluchage ou des tests CI automatisés. Le fait est que si l'ingénieur qui recrute se lance dans votre projet et fouille dans certains fichiers, vous voulez qu'il soit impressionné.

Ajouter un profil Lisez-moi

Github a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d'ajouter une intro de style démarque à votre page de profil. C'est une excellente occasion d'écrire une biographie légèrement plus détaillée avec des liens supplémentaires vers des éléments tels que votre CV, votre profil LinkedIn, vos meilleurs projets, etc. c'est vraiment là que vous voulez garder l'attention de votre lecteur.





Vous pouvez ajouter un fichier Lisezmoi à votre profil en créant un référentiel portant le même nom que votre nom d'utilisateur Github et en utilisant le fichier Lisezmoi par défaut dans ce référentiel. C'est complètement guidé par la convention. Voici un exemple du mien .

Si votre carte thermique est nue, vous devriez coder plus

Tout d'abord, je recommande fortement d'utiliser un compte Github personnel pour tout votre travail de codage, même professionnel. Github permet de rejoindre et de quitter des organisations très facilement, il n'y a donc aucune raison de s'amuser avec des comptes spécifiques à un travail. L'avantage supplémentaire à cela, outre la commodité, est que votre carte thermique de contribution aura l'air incroyable en raison de tout le travail supplémentaire qui serait passé inaperçu.





Si vous n'avez pas encore de travail, ne tombez pas dans le piège de ne pas conserver vos projets dans Git et GitHub ! Si vous écrivez du code quotidiennement, vous devriez apporter des contributions quotidiennement sur GitHub. La carte thermique montre aux employeurs potentiels que vous avez perfectionné votre métier récemment. Personne ne veut embaucher quelqu'un qui manque totalement de pratique.





Au fait, voici à quoi ressemble la carte thermique dont je parle. Plus de vert, c'est mieux.

Rendez vos référentiels embarrassants privés

Quand j'étais à l'école, les dépôts privés étaient une fonctionnalité payante de GitHub, mais maintenant ils sont gratuits ! Il n'y a vraiment aucune excuse pour simplement cacher votre ancien code que vous ne prévoyez pas de conserver derrière un indicateur de confidentialité. Si vous souhaitez le nettoyer, n'hésitez pas à le rendre public, mais je vous recommande de garder votre liste publique bien rangée.

Travailler sur un mélange d'applications, de bibliothèques et de contributions open source

De nombreux développeurs juniors commettent l'erreur de ne travailler que sur des applications. Bien que votre calculatrice et vos applications de tâches en valent la peine, vous obtiendrez beaucoup plus de points bonus de la part d'employeurs potentiels si vous mélangez d'autres types de projets. Les bibliothèques et les packages conçus pour être utiles aux autres développeurs sont un excellent moyen de montrer vos compétences et de vous différencier. La plupart des développeurs débutants ne les publient pas !





De plus, si vous êtes en mesure d'apporter des contributions modestes mais significatives à des projets open source existants de taille moyenne à grande, cela peut être une mine d'or de droits de vantardise au moment de l'entretien.

Essayez d'obtenir des étoiles

Bien que cette étape soit certainement la plus facultative, c'est la cerise sur le gâteau si d'autres développeurs approuvent le travail que vous faites. Considérez les étoiles GitHub sur vos référentiels comme des témoignages sur un produit logiciel. C'est une excellente heuristique que les recruteurs utilisent. Si vous gérez un projet qui compte quelques centaines d'étoiles, ils n'ont probablement pas besoin de plonger profondément dans le code pour savoir que vous faites du bon travail. Plusieurs centaines de devs approuvent déjà votre travail.

Consacrez du temps à l'optimisation de votre GitHub

Votre profil GitHub n'a pas besoin d'être parfait. Le fait est que la plupart des développeurs ont une présence numérique très médiocre, et si vous faites un peu d'effort, cela contribuera grandement à vos perspectives d'emploi. Bonne chance!