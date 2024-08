您的收件箱中有多少封电子邮件未打开?或者换句话说,您是否打开、阅读并回复收件箱中的所有电子邮件?即使您打开电子邮件后,您也会回复所有电子邮件吗?嗯,大多数人都没有!





研究表明, 40%的客户表示,他们的收件箱中随时都有近 50 封未读电子邮件。尤其是当我们谈论电子邮件调查时,当每个人的收件箱都充满垃圾邮件、营销和调查电子邮件时,鼓励客户打开调查电子邮件并回复调查对于调查人员来说现在已成为一项具有挑战性的任务。





客户反馈是您业务中不可避免的一部分。要收集反馈,您需要对客户进行调查,而调查的成功在于其回复率。如果你的调查不能获得良好的回复率,那么你的调查就没有价值,甚至可能因为受访者群体太小而导致调查结果不准确。





为了使您的调查取得成功,您必须遵循最佳实践来发送电子邮件调查。但仅仅遵循这些提示是不够的。您必须避免某些可能导致调查失败的事情,例如在联系电子邮件地址之前没有验证电子邮件地址、没有针对客户提出正确的问题等。在本文中,我们将讨论调查员在寻求电子邮件反馈时最常见的一些错误。我们先来了解一下什么是电子邮件反馈。





什么是电子邮件反馈?

电子邮件反馈是通过使用电子邮件调查收集客户或员工反馈的过程。在电子邮件调查中,调查邀请会在电子邮件正文中发送给客户,并附有打开和回复调查的链接。单击链接会重定向到调查页面,客户可以在其中回答问题并提交。





或者,嵌入式调查电子邮件也会发送给客户,其中调查的第一个问题嵌入在电子邮件正文中,并带有可点击的链接来回答问题。当客户单击答案选项来回答第一个问题时,完整的调查将打开,客户可以回答以下问题并提交他们的答案。





在发送电子邮件调查以获取反馈时,您不应该执行某些操作。让我们探讨一下在寻求电子邮件反馈时应避免犯的最常见错误。

寻求电子邮件反馈时的常见错误

没有对主题行给予必要的强调 发送没有公司品牌的电子邮件调查 未针对移动设备优化调查 不个性化电子邮件 电子邮件中不包含调查问题 创建包含太多问题的长调查 提出错误的问题类型 问你已经知道的问题 使用复杂的语言和方式 提出带有主导选项的问题 过度发送电子邮件调查 未根据反馈采取行动





让我们了解这些错误如何降低您的电子邮件调查的质量并破坏您的调查结果。我们还将告诉您如何避免这些常见错误。





1. 没有对主题行给予必要的强调





如果您没有对调查电子邮件的主题行给予应有的关注,那么这是您在发送电子邮件调查时可能犯的最大错误之一。如您所知,“第一印象就是最后印象”,而主题行是读者收到电子邮件时首先看到的内容,因此有必要使您的主题行足够吸引人,以激励客户参加调查。





仅仅写“客户反馈调查”是没有帮助的。这可能会导致客户跳过电子邮件。客户通常甚至不会打开营销和调查电子邮件,更不用说回复它们了。您可以采取以下措施来避免此错误。





如何避免这种情况?

你应该:

让主题行引人入胜

在主题行中说明调查的目的

让客户相信调查最终会对他们有所帮助

提及创建调查的预计时间。





这是一个包含所有上述提示的引人入胜的主题行的示例。

'Help us to serve you better with this short two-minute feedback survey'.

2.发送没有公司品牌的电子邮件调查

品牌是任何企业的重要组成部分。调查也是如此。许多调查都会跳过在调查中添加品牌或徽标,这有时会让客户感到困惑,因为他们不知道调查来自哪里。





此外,您的品牌就是您的身份,为了建立品牌回忆,将它们添加到您的调查中也很重要。不添加您的品牌只会给客户带来困惑和沮丧,从而促使他们不参加调查。





从长远来看,这会损害您的电子邮件营销声誉,这是您要不惜一切代价避免的事情。

如何避免?

你应该:

为您的调查添加白色标签并添加您自己的品牌和风格。

使用有效的电子邮件调查工具可以帮助您做到这一点。





3.没有优化移动设备的调查

如今, 81%的人更喜欢使用智能手机查看电子邮件。在这种情况下,不优化手机电子邮件调查是一些调查员犯下的最大错误之一,最终导致响应率很低。

人们不会仅仅为了回复调查而再次在桌面上打开邮箱。他们希望您发送一个可以在几秒钟内点击打开的链接,然后他们会回复调查。但当链接在手机上打不开时,他们就会对调查不予回应。

如何避免这种情况?

你应该:

优化移动设备的调查。

使用优秀的电子邮件调查软件可以帮助您创建适合移动设备的调查。测试你的

在移动设备上进行调查,然后最终将其发送给客户。

4.不个性化电子邮件

50%的公司认为个性化能够增加电子邮件内的互动,72% 的客户同意他们只参与个性化消息传递。然而,一些调查员会错误地发送非个性化的电子邮件调查,客户可能会感到不舒服并且不那么重要,并且他们往往会跳过调查。

如何避免?

你应该:

根据您的客户个性化您的调查。

在电子邮件的主题行和正文中包含客户的名字。

使用电子邮件调查应用程序中的占位符以电子邮件格式将客户详细信息放置在适当的位置,例如客户名称、购买的产品、访问的分支机构、与之互动的高管等。

5.不在电子邮件中包含调查问题

调查员犯的另一个错误是他们没有在电子邮件本身中包含调查问题。不过,有多种方法可以发送电子邮件调查,其中在单独打开的电子邮件中提供链接。但是,最好在电子邮件正文中包含调查问题,尤其是调查的第一个问题。





这会增加客户在打开并阅读电子邮件后对调查的参与度。当调查问题显示在电子邮件正文中时,它会提示客户回答该问题,并重定向到完整的调查或下一个问题。





通过这种方式,客户往往会按照流程来回应调查。然而,如果您不在电子邮件正文中显示调查问题并要求客户打开超链接,则会在某种程度上破坏流程,并且客户往往不会费心打开和回复调查。

如何避免?

你应该:

始终更喜欢使用嵌入式调查电子邮件,其中调查的第一个问题嵌入并显示在电子邮件本身中。当客户点击回答第一个问题时,它会自动重定向到完整的调查或调查的下一个问题。

始终选择允许您发送嵌入式电子邮件调查的电子邮件调查软件。

6.创建包含太多问题的长调查

收集真正详细的客户见解固然很好,但发送长时间的调查来了解客户的每一个感受甚至可能会让您无法从客户那里获得所需的重要答案。





如果您的调查花费的时间比客户预期的时间长,他们可能会感到沮丧并导致他们放弃调查。您必须记住,每个人都忙于自己的事情,没有人有足够的时间来回复冗长的调查。

如何避免这种情况?

你应该:

告知客户完成调查的预计时间。

遵守您提到的调查时间,不要进行比这更长的调查。

使用有限且必要的问题。

包括一个开放式问题,该问题应该是可选的,这样如果客户想详细分享他们的经验,他们就有机会这样做。

7.提出错误的问题类型

调查员犯的另一个错误是提出错误的问题,例如双重问题。双管问题是指当您在一个问题中提出两件事,而它们可能有不同的答案时。例如 - 您对食物和员工的体验如何?





现在可能会出现这样的情况:您的顾客或客人觉得食物很美味,但工作人员不热情,反之亦然。在这样的情况下,他们很难回答。这个错误可能会导致他们放弃调查,因为他们不想给出错误的答案,或者他们会给出不准确的答案。

如何避免?

你应该:

问清楚的问题。

询问一个问题的某一方面。

通过在将一组员工发送给您的客户之前向他们发送电子邮件调查来测试您的电子邮件调查。

8.问你已经知道的问题

有些调查的设计方式是询问姓名、电话号码、电子邮件地址以及有关购买的详细信息等问题。错误在于,当您已经掌握了客户的所有详细信息并且这就是您能够向他们发送调查的原因时,就没有必要再问这些问题了。





此外,提出重复的问题也是一些调查员常犯的错误。例如,在调查开始和结束时询问客户的整体体验可能会激怒客户。

如何避免?

你应该:

避免问重复的问题

避免询问客户希望您已经知道的个人详细信息。

使用一个好的电子邮件调查应用程序来自动获取此类详细信息。





9.使用复杂的语言和方式

另一个错误是在调查问题中使用复杂的语言。在创建调查问题时,您必须记住您的客户可能来自不同的背景。调查员有时会使用一些对他们或同一行业的人来说很常见但对您的客户来说不容易理解的特定词语或术语。如果您使用这样的词语,那么客户可能无法理解它们,从而要么在中间留下调查,要么甚至可能因误解该词而给出不准确的答案。





其次,调查常犯的错误之一是在选项中使用复杂且多种的方式来回答不同的问题。对于受访者来说,探索多种复杂的方法然后选择适当的答案选项变得令人困惑且耗时。

如何避免这种情况?

你应该:

使用单一的方式回答问题。例如,如果您提供星级评级选项,请在整个调查过程中使用它。

避免使用复杂的方式来选择答案类型。

尝试使用简单的评级量表,例如 NPS、CES 和 CSAT

10. 提出带有主导选项的问题

一些调查员犯的另一个错误是提供领先的选项来回答某个问题。例如,您问一个问题 - 您对我们产品的体验如何?

现在选项应该是“优秀”、“好”、“一般”、“差”、“差”。但引导性问题会通过给出“很棒”、“非常好”、“好”、“平均”、“低于平均水平”等选项,试图强行得出一个好的结论。





这些类型的问题限制了客户的回答以及他们准确回答的能力。如果他们已经有过糟糕的体验,这甚至会让他们感到沮丧,并可能导致放弃调查甚至客户流失。





如何避免?

你应该:

在积极和消极方面均向顾客提供公平的选择,以便顾客可以自由地回应他们的感受。

11. 过度发送电子邮件调查

电子邮件调查是收集反馈的好方法。假设您进行了购买,您收到了一封调查电子邮件并回复了该调查。这是很正常的,但想象一下您每周或每月以及每次收到寻求反馈的电子邮件时都会购买产品。您会回复每封电子邮件调查吗?当然不是,因为这会导致调查疲劳,最终,您将不再认真对待这些调查电子邮件。





您的客户也是如此。如果您向同一客户过度发送调查电子邮件,他们就会不再认真对待,也不会回复您的调查。这样,您就会因为发送更多的反馈调查而错过客户反馈的重要信息。

如何避免?

为了避免这种情况,您应该:

将您的调查限制在特定数量,例如每年一次或每季度一次。它将保留其价值,并且客户对调查做出回应的可能性会更高。

选择启用调查限制功能的调查软件,该功能可帮助您避免过度调查客户,并确保相同的客户不会在给定期限(如一个月、一个季度或一年)内重新发送调查。

12. 不对反馈采取行动

最后但并非最不重要的一点是,您在任何客户反馈调查中可能犯的最大错误就是不采取任何行动。任何反馈调查的目的都是了解客户的感受并采取适当的行动。但有些企业只是为了履行征求反馈的形式而接受反馈,而没有真正对客户反馈做出回应。





这会导致您失去品牌的信誉,并且客户会感到没有得到照顾。最终,他们停止提供反馈并最终转向另一个品牌。

如何避免?

你应该:

回复您收到的每条反馈

感谢客户提供积极或中立的反馈,询问中立的客户他们对您的期望更多,并询问消极的客户哪里出了问题。

对每个反馈采取适当的行动并关闭客户反馈循环。